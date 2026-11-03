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NCP का BJP में विलय होगा? दिल्ली में हुई बैठक के बाद संजय राउत का बड़ा दावा

शिवसेना (UBT) नेता संजय राउत ( ETV Bharat )

मुंबई: शिवसेना (UBT) नेता संजय राउत ने मंगलवार को दावा किया कि नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी (NCP) का देर-सबेर बीजेपी में विलय होगा. उन्होंने आरोप लगाया कि एनसीपी के नेता BJP से इशारे ले रहे हैं और आखिर में भगवा पार्टी में शामिल हो जाएंगे.

मुंबई में पत्रकारों से बात करते हुए, राज्यसभा सांसद ने कहा कि एनसीपी अब अजित पवार की नहीं है. उन्होंने जोर देकर कहा कि असली NCP शरद पवार की है, जो इसके संस्थापक हैं.

राउत की यह टिप्पणी रविवार देर रात को दिल्ली में एनसीपी नेताओं की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ हुई बैठक के बाद आई है. प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे, दिलीप वाल्से पाटिल, हसन मुश्रीफ, छगन भुजबल और धनंजय मुंडे जैसे वरिष्ठ एनसीपी नेताओं ने अमित शाह से मुलाकात की थी. इस बैठक से पार्टी के भीतर खींचतान की अटकलों को हवा मिली, क्योंकि यह NCP प्रमुख और महाराष्ट्र की उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार और उनके बेटों पार्थ और जय की गैरमौजूदगी में हुई थी. हालांकि, NCP ने सोमवार को पार्टी में किसी भी अनबन की खबरों को खारिज करते हुए बैठक को रूटीन बताया.