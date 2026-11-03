NCP का BJP में विलय होगा? दिल्ली में हुई बैठक के बाद संजय राउत का बड़ा दावा
मुंबई में पत्रकारों से बात करते हुए, संजय राउत ने कहा कि एनसीपी के सांसद और विधायक BJP के इशारों पर काम कर रहे हैं.
Published : November 3, 2026 at 1:17 PM IST
मुंबई: शिवसेना (UBT) नेता संजय राउत ने मंगलवार को दावा किया कि नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी (NCP) का देर-सबेर बीजेपी में विलय होगा. उन्होंने आरोप लगाया कि एनसीपी के नेता BJP से इशारे ले रहे हैं और आखिर में भगवा पार्टी में शामिल हो जाएंगे.
मुंबई में पत्रकारों से बात करते हुए, राज्यसभा सांसद ने कहा कि एनसीपी अब अजित पवार की नहीं है. उन्होंने जोर देकर कहा कि असली NCP शरद पवार की है, जो इसके संस्थापक हैं.
राउत की यह टिप्पणी रविवार देर रात को दिल्ली में एनसीपी नेताओं की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ हुई बैठक के बाद आई है. प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे, दिलीप वाल्से पाटिल, हसन मुश्रीफ, छगन भुजबल और धनंजय मुंडे जैसे वरिष्ठ एनसीपी नेताओं ने अमित शाह से मुलाकात की थी.
इस बैठक से पार्टी के भीतर खींचतान की अटकलों को हवा मिली, क्योंकि यह NCP प्रमुख और महाराष्ट्र की उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार और उनके बेटों पार्थ और जय की गैरमौजूदगी में हुई थी. हालांकि, NCP ने सोमवार को पार्टी में किसी भी अनबन की खबरों को खारिज करते हुए बैठक को रूटीन बताया.
राउत ने कहा कि इस साल जनवरी में प्लेन क्रैश में अजित पवार की मौत के बाद NCP अनाथ हो गई है. उन्होंने दावा किया, "अजित पवार के खेमे के सांसद और विधायक BJP के इशारों पर काम कर रहे हैं और आखिरकार पार्टी में शामिल हो जाएंगे."
शरद पवार ने 1999 में NCP का गठन किया था, लेकिन जुलाई 2023 में अजित पवार की बगावत के बाद एनसीपी दो गुटों में बंट गई थी. उस समय अजित पवार तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार में शामिल हो गए थे और उन्हें उपमुख्यमंत्री बनाया गया था. नवंबर 2024 के विधानसभा चुनावों में भाजपा के नेतृत्व वाले महायुति की जीत के बाद देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने. नई सरकार में भी अजित पवार उपमुख्यमंत्री के पद पर बने रहे.
28 जनवरी 2026 की सुबह बारामती में एक विमान दुर्घटना में NCP नेता अजित पवार की मौत हो गई थी. अजित पवार की मौत के बाद उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार को सरकार में उपमुख्यमंत्री बनाया गया.
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