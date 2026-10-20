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'अमित शाह खुद लॉरेंस बिश्नोई हैं...अप्रैल में गिर जाएगी मोदी सरकार': संजय राउत का बड़ा दावा

शिवसेना (UBT) सांसद संजय राउत मंगलवार, 20 अक्टूबर, 2026 को मुंबई के शिवाजी पार्क में पार्टी की दशहरा उत्सव रैली को संबोधित करते हुए. ( PTI )

मुंबई: महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के शिवाजी पार्क में मंगलवार 20 अक्टूबर को शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी (UBT) की दशहरा रैली कार्यक्रम का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में सांसद संजय राउत ने केंद्र की भाजपा सरकार और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के गुट पर जमकर निशाना साधा. राउत ने महाराष्ट्र की कानून-व्यवस्था से लेकर केंद्र सरकार के गिरने तक का बड़ा दावा किया है.

अमित शाह पर बोला बड़ा हमला: हाल ही में मुंबई के जुहू इलाके में रविवार की शाम करीब 7 बजे अभिनेता टाइगर श्रॉफ की कार पर हमलावरों ने ताबड़तोड़ 5 राउंड फायरिंग कर दी थी. इस सनसनीखेज घटना के तुरंत बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्य अनिल पंडित ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा कर इस हमले की जिम्मेदारी ली थी.