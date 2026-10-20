'अमित शाह खुद लॉरेंस बिश्नोई हैं...अप्रैल में गिर जाएगी मोदी सरकार': संजय राउत का बड़ा दावा
मुंबई के शिवाजी पार्क में मंगलवार 20 अक्टूबर को शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी (UBT) की दशहरा रैली कार्यक्रम का आयोजन किया गया.
Published : October 20, 2026 at 10:15 PM IST
मुंबई: महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के शिवाजी पार्क में मंगलवार 20 अक्टूबर को शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी (UBT) की दशहरा रैली कार्यक्रम का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में सांसद संजय राउत ने केंद्र की भाजपा सरकार और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के गुट पर जमकर निशाना साधा. राउत ने महाराष्ट्र की कानून-व्यवस्था से लेकर केंद्र सरकार के गिरने तक का बड़ा दावा किया है.
अमित शाह पर बोला बड़ा हमला: हाल ही में मुंबई के जुहू इलाके में रविवार की शाम करीब 7 बजे अभिनेता टाइगर श्रॉफ की कार पर हमलावरों ने ताबड़तोड़ 5 राउंड फायरिंग कर दी थी. इस सनसनीखेज घटना के तुरंत बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्य अनिल पंडित ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा कर इस हमले की जिम्मेदारी ली थी.
इस घटना का हवाला देते हुए संजय राउत ने केंद्रीय गृह मंत्री पर सीधा और बेहद तीखा हमला बोला. राउत ने खुले मंच से आरोप लगाया, "लॉरेंस बिश्नोई नाम का कोई वजूद नहीं है, बल्कि अमित शाह खुद लॉरेंस बिश्नोई हैं."
मोदी सरकार गिरने की भविष्यवाणी: राउत ने देश की राजनीतिक स्थिरता को लेकर एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी भी कर दी. उन्होंने जनता और कार्यकर्ताओं के सामने पूर्ण विश्वास के साथ दावा किया कि अगले साल अप्रैल के आखिरी हफ्ते में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पूरी तरह से गिर जाएगी. इतना ही नहीं, उन्होंने आगे आरोप लगाते हुए यह भी कहा कि देश में जैसे ही मोदी-शाह के इस मौजूदा प्रशासन का अंत होगा, वैसे ही ज्ञानेश कुमार को भी तत्काल प्रभाव से उनके पद से बेदखल कर दिया जाएगा.
'तीर-कमान' पर किया दावा: उन्होंने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि अगले साल दशहरे तक शिवसेना का पारंपरिक चुनाव चिह्न 'तीर-कमान' वापस उनके गुट (UBT) के पास होगा. राउत ने राज्य में बिगड़ती कानून-व्यवस्था और सुप्रीम कोर्ट में चल रही राजनीतिक दल से जुड़ी सुनवाई का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया.
उद्धव ने कहा- 'भगवा हमारी पहचान है': शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने मंगलवार को मुंबई के शिवाजी पार्क में पार्टी की दशहरा रैली को संबोधित करते हुए भगवा झंडे को अपनी पहचान बताया. उन्होंने कहा, "भगवा हमारी पहचान है, इसे कोई हमसे छीन नहीं सकता. हमें भगवा झंडा सिर्फ महाराष्ट्र विधानसभा के ऊपर ही नहीं, बल्कि लाल किले पर भी फहराना है."
VIDEO | Mumbai: "We have to unfurl Bhagwa (saffron flag) not only atop Maharashtra Vidhan Sabha but also on Lal Qila," says Shiv Sena (UBT) chief Uddhav Thackeray. (Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p) https://t.co/k835uqu5AY— Press Trust of India (@PTI_News) October 20, 2026
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