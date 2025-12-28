'शरद पवार की पार्टी को तोड़ने में शामिल थे गौतम अडानी के भाई': संजय राउत
पुणे के बारामती में गौतम अडानी और शरद पवार के मंच साझा करने पर राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई हैं.
Published : December 28, 2025 at 7:56 PM IST
मुंबई: शरद पवार की पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को तोड़ने में अडानी समूह के अध्यक्ष गौतम अडानी के भाई की भूमिका थी. रविवार शिवसेना (UBT) सांसद संजय राउत ने यह दावा किया. राउत की यह टिप्पणी उस दिन आई जब गौतम अडानी और उपमुख्यमंत्री अजीत पवार बारामती में 'शरदचंद्र पवार सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस' के उद्घाटन समारोह में शामिल होने के कारण चर्चा में थे.
मीडिया से बातचीत के दौरान संजय राउत ने कहा, "मैंने सुना है कि शरद पवार की पार्टी को विभाजित करने में गौतम अडानी के भाई शामिल थे. मैंने पढ़ा और सुना है कि अजीत पवार को पार्टी से अलग करने में अडानी की भूमिका थी. अब, वे ही बता सकते हैं कि इसमें क्या सच है और क्या झूठ."
आज शरद पवार के साथ अजित पवार और गौतम अडानी के मंच शेयर करने पर राउत ने कहा कि यह NCP (SP) चीफ़ को तय करना है कि किसे बुलाना है. राउत ने कहा, "शरद पवार और गौतम अडानी का रिश्ता पॉलिटिकल नहीं है. यह पर्सनल है. हो सकता है उन्होंने अडानी को बुलाया हो. अगर पवार का पूरा परिवार, जिसमें अजित पवार भी शामिल हैं, जिन्होंने पार्टी तोड़ी, इस इवेंट में मौजूद हैं, तो यह भी उनका पर्सनल मामला है."
अडानी की बारामती यात्रा
बता दें कि अडाणी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडाणी ने रविवार को बारामती के विद्या प्रतिष्ठान में निर्मित 'शरदचंद्र पवार सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस' का उद्घाटन किया. कार्यक्रम में महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार, एनसीपी (SP) अध्यक्ष शरद पवार, सांसद सुप्रिया सुले, सुनेत्रा पवार, विद्या प्रतिष्ठान के पदाधिकारी, अलग-अलग क्षेत्रों के एक्सपर्ट और बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स शामिल हुए.
यह सेंटर पवार परिवार द्वारा चलाए जाने वाले एजुकेशनल इंस्टीट्यूट विद्या प्रतिष्ठान के तहत बनाया गया है. पवार परिवार के जरिये बारामती में शुरू हुए इस वर्ल्ड-क्लास AI सेंटर ने गांव के युवाओं के लिए वर्ल्ड-क्लास एजुकेशन के दरवाजे खोल दिए हैं. खास बात यह है कि बारामती में इवेंट में बोलते हुए अडानी ने NCP (SP) चीफ़ को अपना मेंटर बताया था.
उद्धव और राज की पार्टी में गठबंधन
मुंबई नगर निगम चुनावों की आहट के साथ ही यहां का राजनीतिक माहौल गरमा गया है. हाल ही में मनसे (MNS) और शिवसेना (UBT) के बीच गठबंधन हुआ है. दोनों दलों के बीच सीटों के बंटवारे का काम अंतिम चरण में है, हालांकि कहा जा रहा है कि कुछ सीटों को लेकर अभी भी पेंच फंसा हुआ है. लेकिन, शिवसेना (UBT) सांसद संजय राउत ने साफ किया कि मनसे और शिवसेना (UBT) के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर कोई गतिरोध नहीं है.
मराठी मानुष के अस्तित्व की लड़ाई
संजय राउत ने कहा, "किसी भी पार्टी कार्यकर्ता के बीच कोई भ्रम नहीं है. उन्होंने कहा, "हमारे बीच कोई मुद्दा है, तो हम उसे सुलझाने में सक्षम हैं. कार्यकर्ता और दोनों पार्टियों के अन्य नेता चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन हमें उन्हें यह समझाना होगा कि इस बार का मुंबई चुनाव मराठी लोगों के अस्तित्व और पहचान की लड़ाई है, और कार्यकर्ता इस बात को समझ रहे हैं. सब कुछ ठीक चल रहा है."
इसे भी पढ़ेंः