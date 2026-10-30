'अप्रैल-मई तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार सत्ता से बाहर हो जाएगी': संजय राउत का बड़ा दावा
संजय राउत ने कुछ उदाहरण देते हुए आरोप लगाया कि बीजेपी ईवीएम में हेरफेर करके और धोखाधड़ी करके चुनाव जीतती है.
Published : October 30, 2026 at 2:55 PM IST
मुंबई: देश की राजनीति में बड़ा उथल-पुथल मचने वाला है! शिवसेना (यूबीटी) नेता और सांसद संजय राउत ने यह दावा किया है. उन्होंने जोर देकर कहा कि अप्रैल-मई तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार सत्ता से बाहर हो जाएगी. संजय राउत ने कहा कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए. राउत ने आरोप लगाया कि बीजेपी ईवीएम में हेरफेर करके और धोखाधड़ी करके चुनाव जीतती है.
संजय राउत ने हालिया देश भर में हुए एमएलसी चुनाव परिणाम को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा. उन्होंने ध्यान दिलाया कि महाराष्ट्र में बैलट पेपर (मतपत्रों) के जरिए हुए हालिया चुनावों में, उनके पक्ष ने पांच में से तीन सीटों पर जीत हासिल की थी. नागपुर, पुणे और मराठवाड़ा के नतीजे इसके उदाहरण हैं. पेपर बैलट से होने वाले चुनावों को जीतने की ताकत बीजेपी के पास नहीं है.
उन्होंने चुनौती देते हुए कहा, "पेपर बैलट का उपयोग करके चुनाव कराने की कोशिश करें, और बीजेपी अगले 100 वर्षों के लिए घर बैठने पर मजबूर हो जाएगी." उन्होंने कोल्हापुर में गोकुल दूध उत्पादक संघ के चुनाव का भी हवाला दिया, जो पेपर बैलट का उपयोग करके आयोजित किया गया था. उस चुनाव में सतेज पाटिल के नेतृत्व वाले कांग्रेस पैनल ने जीत हासिल की थी, जबकि बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था.
बता दें कि अक्टूबर 2026 में देश के 4 राज्यों की कुल 28 विधान परिषद (MLC) सीटों के चुनाव परिणाम घोषित किए गए हैं. इन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी और उसके नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन ने 16 सीटों पर जीत दर्ज की है, जबकि विपक्षी दलों को भी कुछ अहम राज्यों में बड़ी सफलताएं मिली हैं.
महाराष्ट्र सरकार की आलोचना करते हुए राउत ने मांग की कि किसानों के मुद्दों पर केवल चाय पार्टियों और चर्चाओं का आयोजन करने के बजाय, सरकार को सीधी वित्तीय सहायता प्रदान करनी चाहिए. उन्होंने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि विधायकों और सांसदों को "खरीदने" पर खर्च किए जा रहे फंड का इस्तेमाल किसानों के लिए किया जाना चाहिए.
सांसद राउत ने किसानों की गंभीर वित्तीय स्थिति के बावजूद सरकार द्वारा सेमिनारों और चर्चाओं पर निर्भर रहने की कड़ी आलोचना की. राउत ने आरोप लगाया कि जहां राज्य में किसानों की आर्थिक स्थिति बेहद नाजुक है, वहीं सरकार खाली वादों के अलावा कुछ नहीं दे रही है. उन्होंने कहा, "ये 'चाय पे चर्चा' सत्र, किसानों के साथ बातचीत और अंतहीन बैठकें बंद करो."
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