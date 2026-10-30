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'अप्रैल-मई तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार सत्ता से बाहर हो जाएगी': संजय राउत का बड़ा दावा

संजय राउत. (फाइल) ( ETV Bharat )

मुंबई: देश की राजनीति में बड़ा उथल-पुथल मचने वाला है! शिवसेना (यूबीटी) नेता और सांसद संजय राउत ने यह दावा किया है. उन्होंने जोर देकर कहा कि अप्रैल-मई तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार सत्ता से बाहर हो जाएगी. संजय राउत ने कहा कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए. राउत ने आरोप लगाया कि बीजेपी ईवीएम में हेरफेर करके और धोखाधड़ी करके चुनाव जीतती है.

संजय राउत ने हालिया देश भर में हुए एमएलसी चुनाव परिणाम को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा. उन्होंने ध्यान दिलाया कि महाराष्ट्र में बैलट पेपर (मतपत्रों) के जरिए हुए हालिया चुनावों में, उनके पक्ष ने पांच में से तीन सीटों पर जीत हासिल की थी. नागपुर, पुणे और मराठवाड़ा के नतीजे इसके उदाहरण हैं. पेपर बैलट से होने वाले चुनावों को जीतने की ताकत बीजेपी के पास नहीं है.