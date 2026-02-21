ETV Bharat / bharat

संजय राउत ने मांगी माफी! दादा भुसे ने वापस लिया 178 करोड़ घोटाले के आरोप वाला मानहानि केस

नासिक (महाराष्ट्र): शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत और मंत्री दादा भुसे के बीच चल रहा मानहानी का मामला शनिवार (21 फरवरी 2026) को मालेगांव कोर्ट में आपसी सहमति के साथ समाप्त हो गया. सांसद संजय राउत आज मालेगांव कोर्ट में पेश हुए. राउत की माफी और खेद जताने के बाद, मंत्री दादा भुसे ने अपना मानहानि का दावा वापस ले लिया.

मंत्री दादा भुसे ने संजय राउत द्वारा 178 करोड़ रुपये के कथित घोटाले के संबंध में लगाए गए आरोपों के कारण यह केस दर्ज कराया था. सुनवाई के दौरान संजय राउत और दादा भुसे दोनों कोर्ट में एक साथ मौजूद थे. इस दौरान संजय राउत ने स्पष्ट किया कि उन्हें कुछ जानकारियां प्राप्त हुई थीं, जिनके आधार पर उन्होंने दादा भुसे के खिलाफ आरोप लगाए थे.

राउत ने अपनी सफाई में कहा, "मुझे जो जानकारी मिली थी, मैंने उसी के आधार पर बयान दिया था. चूंकि वे सत्ताधारी दल से हैं, इसलिए यह विषय अन्य पक्षों तक भी पहुंचा. यह मुद्दा मालेगांव के किसानों और नागरिकों की चिंताओं को व्यक्त करता है." राउत ने आगे बताया कि कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना और यह पाया कि मामला अभी लंबित है.