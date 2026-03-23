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संजय पार्क अंबिकापुर में 15 हिरणों की मौत पर विवाद, वन विभाग ने बताया अस्थायी रेस्क्यू सेंटर तो उठे सवाल

आधी रात 3 घंटे में ही कर लिया गया हिरणों का पोस्टमॉर्टम और अंतिम संस्कार, आनन-फानन हुई कार्रवाई पर वन्य प्रेमियों ने सवाल उठाए.

Ambikapur Sanjay Park controversy
संजय पार्क अंबिकापुर में 15 हिरणों की मौत पर विवाद (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 23, 2026 at 8:03 PM IST

7 Min Read
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सरगुजा: अंबिकापुर का संजय वन वाटिका जिसे सभी संजय पार्क के नाम से जानते हैं विवादों में घिरा हुआ है. यहाँ कई तरह के वाइल्ड एनीमल सहित पेट एनीमल या बर्ड रखे गये हैं, जो लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र हैं लेकिन कुछ दिनों पहले यहां 15 हिरणों की मौत हो जाती है, जिसके बाद आनन-फानन में पोस्टमॉर्टम करने के कारण इस मामले को दबाने के आरोप लग रहे हैं. इतना ही नहीं वन विभाग ने इस मामले पर सफाई देते हुए संजय पार्क को एक रेस्क्यू सेंटर का रूप बता दिया जिस पर और विवाद गहरा गया है. वन्य प्रेमी और एक्सपर्ट के मुताबिक इस पार्क को ना तो रेस्क्यू सेंटर के लिए मान्यता मिली है और ना ही सेन्ट्रल जू अथॉरिटी की मान्यता है.

इस रिपोर्ट में जानिए दोनों क्या है पूरा मामला और इससे जुड़े लोगों के पक्ष-

आधी रात 3 घंटे में ही कर लिया गया हिरणों का पोस्टमॉर्टम और अंतिम संस्कार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पहले जानिए क्या है संजय पार्क?

अंबिकापुर में वन विभाग की जमीन पर संजय पार्क नाम से एक वन मनोरंजन स्थल है. इसे शहर के लोग वन वाटिका, वन पार्क या संजय पार्क के नाम से जानते हैं. 2000 हजार मे ये अधिकारिक रूप से अस्तित्व में आया जब एक वन प्रबंधन समिति को इसका जिम्मा दिया गया. करीब 223 हेक्टेयर के जंगल वाले इलाके में से लगभग 5 हेक्टेयर में यह पार्क विकसित किया गया है. यहां लोगों के मनोरंजन के लिए टॉय ट्रेन, स्काईवॉक, झूले/जीनियस राइड्स, कैंटीन/खाने‑पानी की सुविधा है. इसके साथ ही वन्यजीव और पक्षी भी यहां हैं.

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जानिए क्या है संजय पार्क? (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कई जंगली जानवर

पार्क में कई प्रकार के जानवर और पक्षी रखे गये, जैसे नीलगाय, बार्किंग डीयर, चीतल, खरगोश, मोर, बत्तख, कॉकटेल, लव बर्ड, वजरिका. डीयर और मोर मिलाकर कुल 38 वाइल्ड प्रजातियां हैं और पेट मिलाकर पार्क में लगभग 98 जानवर और पक्षी हैं.

अब जानिए क्या है वन विभाग का दावा?

वन विभाग के अनुसार ये जानवर आसपास के जंगलों से घायल या बीमार अवस्था में लाए जाते थे, उनका इलाज किया जाता था और फिर ठीक होने पर जंगल में छोड़ दिया जाता था. लेकिन यह व्यवस्था औपचारिक रूप से किसी मान्यता प्राप्त रेस्क्यू सेंटर के रूप में नहीं थी.

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संजय पार्क में कई जंगली जानवर रखे गए हैं (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

15 हिरणों की अचानक मौत

कुछ दिनों पहले संजय पार्क में 15 हिरणों की मौत की खबर सामने आई. यह घटना रात लगभग 3 बजे रिपोर्ट की गई और अगले सुबह तक हिरणों के पोस्टमॉर्टम और अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी कर दी गई. यह आनन-फानन कार्रवाई वन्यजीव प्रेमियों के लिए संदेह का विषय बन गई. खासकर इस बात को लेकर कि इतनी बड़ी संख्या में जानवरों की मौत के बाद भी समय रहते सही जांच और बतौर प्रमाण मामले को संभाला ही नहीं गया. वन विभाग ने बताया कि हिरणों की मौत आवारा कुत्तों के हमला/एंट्री की वजह से हुई थी. हालांकि इस बयान के अलावा तस्वीरों में ऐसी कोई पुष्टि नहीं हुई है.

वन्यजीव प्रेमियों की शंका और आरोप

अंबिकापुर के वन्यजीव प्रेमी नरेंद वर्मा कहते हैं कि विभाग की कार्रवाई संदिग्ध है. उनका कहना है कि घटना रात 3 बजे और पोस्टमॉर्टम तड़के 6 बजे तक पूरा करना संभव नहीं है. विभागीय रिपोर्ट को जनता और विशेषज्ञों से छिपाया गया.

मामले में बाहरी विशेषज्ञ जांच की आवश्यकता है, क्योंकि विभाग अपने ही ऊपर सही ढंग से जांच नहीं कर सकता.- नरेंद्र वर्मा, वन्य जीव प्रेमी

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वन विभाग ने बताया अस्थायी रेस्क्यू सेंटर तो उठे सवाल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

वन विभाग का बयान

डीएफओ अभिषेक जोजावत ने कहा कि हिरणों की मौत आवारा कुत्तों के प्रवेश के कारण हुई थी. उन्होंने कहा कि: जिस कर्मचारी की लापरवाही सामने आई, उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है. सीसीएफ (Chief Conservator of Forests) ने चार कर्मचारियों को निलंबित किया है. पार्क प्रबंधन की लापरवाही के कारण जो समिति थी, उसे भंग कर दिया गया है. संजय पार्क का प्रबंधन नए सिरे से गठित करने के प्रयास किये जा रहे हैं. संजय पार्क मूल रूप से एक अस्थायी रेस्क्यू सुविधा है, क्योंकि पूरे संभाग में कहीं पर भी रेस्क्यू सेंटर टाइप की सुविधा नहीं है.

जैसे‑जैसे वन क्षेत्र में घायल/बीमार जानवर मिलते हैं, उन्हें यहां लाया जाता है. शहर के नज़दीक होने के कारण यहां डॉक्टर और विशेषज्ञ भी समय पर उपलब्ध हो जाते हैं, इसलिए इलाज और देखरेख के लिए ये सुविधा उपयोगी साबित हुई है.- डीएफओ अभिषेक जोजावत

नितिन सिंघवी के कई गंभीर आरोप

संजय पार्क को वन विभाग अस्थायी रूप से ‘रेस्क्यू सेंटर’ बता रहा है, जबकि यह किसी भी मान्यता प्राप्त रेस्क्यू सेंटर के रूप में अनुमोदित नहीं है. इसके लिए सेंट्रल जू अथॉरिटी (CZA) की मंजूरी अनिवार्य होती है, लेकिन यहां ऐसी कोई मान्यता नहीं है. साथ ही वन्य प्रेमी नितिन सिंघवी ने कहा कि अगर हिरणों को इलाज के बाद जंगल में छोड़ दिया जाता, तो उनके संख्या 32 कैसे हो गई.

यहां दो नीलगाय भी रखी गई थीं, जो संरक्षित वन्यजीव हैं, ऐसे में उनके अवैध रूप से रखने पर भी प्रश्न उठते हैं. पार्क में लोगों से टिकट वसूली जाती थी, इसलिए इसे अवैध रूप से एक जू/ज़ू‑टाइप सुविधा बताया जा रहा है. मामले में केवल निचले अधिकारियों पर कार्रवाई करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उच्च अधिकारियों और वन विभाग के मुख्यालय स्तर पर भी जांच होनी चाहिए.- नितिन सिंघवी, वन्यजीव प्रेमी

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हिरणों की मौत के बाद सीसीएफ ने चार कर्मचारियों को निलंबित किया (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

योजना रेस्क्यू सेंटर की दिशा में

आरोपों पर डीएफओ का कहना है कि पार्क के पशु यहां टेम्परेरी/अस्थायी रूप से रखे जाते हैं. उनका इलाज किया जाता है और जब स्वास्थ्य ठीक होता है तो उन्हें जंगल में छोड़ा जाता है. वर्ष 2023 में 53 हर्बीवोर को तमोर‑पिंगला में रिलीज किया गया था ताकि वहां हर्बीवोर की आबादी बढ़े. बाकी बचे जानवर वही केंद्र में रखे हुए थे, जिन्हें अब धीरे‑धीरे रिलीज़ करने की योजना है. विभागीय अधिकारी यह भी कहते हैं कि वे संजय पार्क को औपचारिक/मान्यता प्राप्त रेस्क्यू सेंटर के रूप में विकसित करना चाहते हैं. इसके लिए गाइडलाइन्स के अनुसार बजट बनाए जाने की प्रक्रिया, अनुमति एवं सत्यापन की प्रक्रिया और सेंट्रल जू अथॉरिटी (CZA) वाइल्डलाइफ विंग से मंजूरी का प्रयास जारी है.

हिरणों की वर्तमान स्थिति

वन विभाग के अनुसार बाकी हिरण अभी सतर्कता की स्थिति में हैं. उनमें किसी प्रकार का बाहरी संक्रमण या बीमारी के संकेत नहीं मिले हैं. हिरणों पर निगरानी विशेषज्ञों द्वारा जारी है. जिस इलाके में कुत्तों का घुसपैठ हुआ था, उसे सैनिटाइज करने का प्रयास किया जा रहा है ताकि अन्य जानवरों को कोई खतरा न हो.

उठ रहे कई सवाल

संजय पार्क को वन विभाग भले ही अस्थायी रूप से रेस्क्यू सेंटर कह रहा है या इसे रेस्क्यू सेंटर के रूप में विकसित करने की बात कह रहा हो फिर भी कई सवाल इस पर खड़े हो रहे हैं-

  • अगर इसे रेस्क्यू सेंटर के रूप में विकसित करना है तो टिकट लेकर जू तरह क्यों बनाया गया?
  • क्या प्रशासन द्वारा संचालित यह जानवरों का केंद्र वन्यजीव संरक्षण कानून का उल्लंघन नहीं करता?
  • हिरणों की मौत के बाद मामले को तेज़ी से बंद करने या छिपाने जैसी स्थिति क्यों बनी?
  • क्या सिर्फ निचले स्तर पर कार्रवाई पर्याप्त है?
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