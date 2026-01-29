ETV Bharat / bharat

संजय कपूर संपत्ति विवाद: पारिवारिक ट्रस्ट आरके फैमिली ट्रस्ट को भंग करने की मांग पर प्रिया कपूर को नोटिस जारी

दिवंगत उद्योगपति संजय कपूर की 30 हजार करोड़ रुपये की संपत्ति में करिश्मा कपूर के बच्चों ने हिस्सेदारी की मांग की है.

दिल्ली हाईकोर्ट
दिल्ली हाईकोर्ट (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : January 29, 2026 at 5:05 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने दिवंगत उद्योगपति संजय कपूर की मां रानी कपूर की पारिवारिक ट्रस्ट आरके फैमिली ट्रस्ट को भंग करने की मांग पर सुनवाई करते हुए प्रिया कपूर को नोटिस जारी किया है. जस्टिस मिनी पुष्करणा की बेंच ने मामले की अगली सुनवाई 23 मार्च को करने का आदेश दिया.

बता दें कि 28 जनवरी को जस्टिस विकास महाजन ने इस मामले पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था।रानी कपूर ने अपनी याचिका में कहा है कि आरके फैमिली ट्रस्ट के गठन और उसके प्रबंधन की परिस्थितियां सवालों के घेरे में हैं. याचिका में कहा गया है कि आरके फैमिली ट्रस्ट का गठन बिना याचिकाकर्ता की जानकारी या सहमति के किया गया. इसी वजह से याचिकाकर्ता को ट्रस्ट से बाहर कर दिया गया. ट्रस्ट की सारी संपत्ति उनकी थीं लेकिन ट्रस्ट का गठन करते समय उन्हें सूचना तक नहीं दी गई. ट्रस्ट के गठन के समय उन्हें हार्ट का स्ट्रोक आया था जिसकी वजह से उनकी तबीयत खराब थी.

रानी कपूर ने कहा है कि ट्रस्ट के कागजात पर हस्ताक्षर बिना उसका कंटेंट जाने करा लिया गया. कुछ सादे कागजों पर उनके हस्ताक्षर ले लिए गए. रानी कपूर ने ये आरोप संजय कपूर की पत्नी प्रिया कपूर पर लगाए हैं. रानी कपूर ने याचिका दायर कर कहा है कि इन संदिग्ध परिस्थितियों में बनाए गए आरके फैमिली ट्रस्ट को भंग किया जाए.

बता दें कि हाईकोर्ट में पहले ही एक याचिका दायर की जा चुकी है, जिसमें संजय कपूर की 30 हजार करोड़ रुपये की संपत्ति में करिश्मा कपूर के बच्चों ने हिस्सेदारी की मांग की है. हाईकोर्ट उनकी याचिका पर फैसला सुरक्षित रख चुका है. याचिका में करिश्मा कपूर के बच्चों ने मांग की है कि उन्हें संजय कपूर का प्रथम श्रेणी का उत्तराधिकारी घोषित किया जाए और संजय कपूर की संपत्ति में से उन्हें पांचवे हिस्से का अधिकार दिया जाए. याचिका में अंतरिम मांग की गई है कि याचिका के निस्तारण तक संजय कपूर के व्यक्तिगत संपत्तियों को फ्रीज किया जाए.


ये भी पढ़ें:

TAGGED:

DELHI HIGH COURT
SANJAY KAPUR MOTHER RANI KAPUR
SANJAY KAPUR KARISHMAA KAPOOR
SANJAY KAPUR 30000 CRORE PROPERTY
SANJAY KAPUR PROPERTY DISPUTE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.