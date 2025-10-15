करिश्मा कपूर के बच्चे वसीयत को गलत स्पेलिंग और पते को आधार बनाकर चुनौती नहीं दे सकते, प्रिया कपूर ने कोर्ट में कहा
प्रिया कपूर ने कहा है कि करिश्मा के बच्चे अपने पिता की वसीयत को गलत स्पेलिंग के आधार पर चुनौती नहीं दे सकते
Published : October 15, 2025 at 8:36 PM IST
नई दिल्ली: संजय कपूर की 30 हजार करोड़ रुपये की संपत्ति में हिस्सेदारी की मांग के मामले पर सुनवाई के दौरान संजय कपूर की पत्नी प्रिया कपूर ने कहा है कि करिश्मा कपूर के बच्चे अपने पिता की वसीयत को कुछ गलत स्पेलिंग और पते के आधार पर चुनौती नहीं दे सकते हैं. जस्टिस ज्योति सिंह की बेंच करिश्मा कपूर के बच्चों की ओर से दायर याचिका पर अब 17 अक्टूबर को सुनवाई करेगा.
याचिकाकर्ता के पास दो मौके थे चुनौती देने के
बुधवार को सुनवाई के दौरान प्रिया कपूर की ओर से पेश वकील राजीव नय्यर ने कहा कि पूरी याचिका में कहीं भी वसीयत को चुनौती नहीं दी गई है. उन्होंने कहा कि प्रिया कपूर ने वसीयत का खुलासा 30 जुलाई को किया था. याचिकाकर्ता के पास दो मौके थे इसको चुनौती देने के लिए. वसीयत को सबके सामने पढ़कर सुनाया गया जिसमें याचिकाकर्ता भी शामिल थे. ये सबको पता था कि संजय कपूर ने वसीयत कर रखा है. नय्यर ने कहा कि हाईकोर्ट में बंटवारे की अर्जी 9 सितंबर को दाखिल की गई. उस याचिका में भी वसीयत को कोई चुनौती नहीं दी गई है. याचिकाकर्ता को वसीयत की प्रति भी 15 सितंबर को उपलब्ध करा दी गई थी. याचिकाकर्ता ने वसीयत को निरस्त करने की भी मांग अपनी अर्जी में नहीं की.
वसीयत को चुनौती देने का आधार
नय्यर ने कहा कि वसीयत को चुनौती देने का आधार ये होता है कि वसीयत करते समय मृतक की दिमागी हालत ठीक नहीं थी या उस पर कोई दबाव था वो इस स्थिति में नहीं था कि वो वसीयत लिख सके. उन्होंने कहा कि आज तक वसीयत को चुनौती देने का आधार गलत स्पेलिंग, गलत पता या गलत सर्वनाम नहीं बनाया गया है. नय्यर ने कहा कि वसीयत पर किए गए हस्ताक्षर पर किसी ने विवाद नहीं किया.
इसके पहले की सुनवाई के दौरान करिश्मा कपूर के बच्चों की ओर से पेश वकील महेश जेठमलानी ने कहा था कि संजय कपूर का कथित वसीयतनामा फर्जी है क्योंकि संजय कपूर अपने लिए महिला सर्वनाम (she) का उपयोग नहीं करते. महेश जेठमलानी ने कहा था कि वसीयत लिखने वाले ने अपने बारे में she का इस्तेमाल किया है और संजय कपूर ऐसा नहीं कर सकते थे. यहां तक कि she का इस्तेमाल करने की कोई वजह भी नहीं बतायी गई है. जेठमलानी ने कहा कि वसीयत में चार बार she और her का उपयोग किया गया है. जेठमलानी ने कहा था कि याचिकाकर्ता बच्चों की सौतेली मां प्रिया कपूर ने इस सवाल पर चुप्पी साध ली है कि वसीयतनामा किसने तैयार किया.
संजय कपूर की वसीयत से छेड़छाड़ का आरोप
करिश्मा कपूर ने अपने दोनों बच्चों के अभिभावक के रुप में हाईकोर्ट में याचिका दायर किया है. याचिका में आरोप लगाया गया है कि संजय कपूर की तीसरी पत्नी प्रिया कपूर ने संजय कपूर की वसीयत से छेड़छाड़ किया. याचिका में कहा गया है कि प्रिया कपूर संजय कपूर की वसीयत से छेड़छाड़ कर उनकी पूरी संपत्ति पर अपना नियंत्रण चाहती हैं. यही वजह है कि संजय कपूर के वसीयत में करिश्मा कपूर के बच्चों को कोई हक नहीं दिया गया है. संजय कपूर की वसीयत 21 मार्च 2025 की बतायी जा रही है. इस वसीयत के मुताबिक संजय कपूर की पूरी संपत्ति प्रिया कपूर की होगी. याचिका में कहा गया है कि प्रिया कपूर ने इस वसीयत संजय कपूर की मौत के सात हफ्तों तक छिपाए रखा. वसीयत का खुलासा 30 जुलाई को तब किया गया जब एक पारिवारिक बैठक थी.
बता दें कि संजय कपूर की मौत 12 जून को पोलो खेलने के दौरान विंडसर, ब्रिटेन में हो गई थी. याचिका में करिश्मा कपूर के बच्चों ने कहा है कि उनका संजय कपूर के काफी नजदीकी रिश्ता था और वे अक्सर छुट्टियों में जाकर उनसे मिलते थे. संजय कपूर अपने बच्चों को बेहतर भविष्य और वित्तीय सुरक्षा का हमेशा ही आश्वासन देते थे.
ये भी पढ़ें: