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दिल्ली मेट्रो इंटरनेशनल के पहले CEO बने संजय जमुआर, विदेशों में भी 'पटरी' बिछाएगी डीएमआरसी

नई दिल्ली: दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) ने वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान और विस्तार को नई दिशा देने के लिए अपनी नई इकाई दिल्ली मेट्रो इंटरनेशनल लिमिटेड (DMIL) के नेतृत्व की कमान सौंप दी है. पूर्व आईआरटीएस अधिकारी संजय जमुआर को डीएमआईएल का पहला मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) नियुक्त किया गया है.

डीएमआरसी द्वारा सरकार के सहयोग से गठित यह इकाई भारत के अन्य शहरों के साथ-साथ विदेशों में भी मेट्रो परियोजनाओं के निर्माण, संचालन और रखरखाव (O&M) का जिम्मा संभालेगी. संजय जमुआर का दिल्ली मेट्रो के साथ रिश्ता बेहद पुराना और ऐतिहासिक है. वर्ष 1998 में जब दिल्ली मेट्रो की नींव रखी जा रही थी, तब वह इसके पहले ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कर्मचारी के रूप में शामिल हुए थे. ऐसे में इस नई जिम्मेदारी के साथ उनकी डीएमआरसी में वापसी को 'घर वापसी' के तौर पर देखा जा रहा है.



जमुआर के पास भारतीय रेलवे और डीएमआरसी के अलावा ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, मध्य पूर्व और यूरोप जैसे क्षेत्रों में काम करने का व्यापक अनुभव है. उन्होंने ब्रिटेन के प्रतिष्ठित 'वारविक बिजनेस स्कूल' से रणनीतिक नेतृत्व में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है और लीड्स विश्वविद्यालय से ट्रांसपोर्ट इकोनॉमिक्स में शोध भी किया है. डीएमआरसी के प्रधान कार्यकारी निदेशक अनुज दयाल ने बताया कि डीएमआईएल का मुख्य उद्देश्य अन्य देशों और स्थानीय अधिकारियों को मेट्रो प्रणालियों के विकास, सुधार और दीर्घकालिक योजनाएं तैयार करने के लिए परामर्श सेवाएं प्रदान करना है.



दिल्ली मेट्रो ने अब तक देश के लगभग सभी प्रमुख मेट्रो प्रोजेक्ट्स के लिए सलाहकार की भूमिका निभाई है. अब डीएमआईएल के गठन से उम्मीद जताई जा रही है कि दिल्ली मेट्रो न केवल सलाहकार बनेगी, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मेट्रो के पूर्ण संचालन और प्रबंधन के बाजार में भी अपनी धाक जमाएगी. संजय जमुआर के नेतृत्व में डीएमआईएल से वैश्विक स्तर पर डीएमआरसी के पदचिह्नों के तेजी से विस्तार की संभावना है.

