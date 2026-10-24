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लोहरदगा की संजना कुमारी ने रचा इतिहास, एशियन पैरा गेम्स में कांस्य पदक जीतकर बढ़ाया देश का मान, 2028 पैरालंपिक पर नजर

डिजाइन इमेज ( Etv Bharat )

लोहरदगा: किसी की जिंदगी में शारीरिक चुनौतियां रास्ते सीमित कर देती हैं, तो कोई उन्हीं चुनौतियों को अपनी पहचान बनाने का जरिया बना लेता है. लोहरदगा की संजना कुमारी ने दूसरी राह चुनी. जन्म से बाएं हाथ में 60 प्रतिशत दिव्यांगता और पैरों की परेशानी के बावजूद उन्होंने बैडमिंटन को अपना जुनून बनाया और मेहनत के दम पर अंतरराष्ट्रीय मंच तक पहुंचीं. जापान में आयोजित 5वें एशियन पैरा गेम्स 2026 में महिला सिंगल्स एसएल 3 वर्ग में कांस्य पदक जीतकर संजना ने साबित कर दिया कि मजबूत इरादों के सामने शारीरिक सीमाएं भी छोटी पड़ सकती हैं. अब उनकी नजर वर्ष 2028 के पैरालंपिक खेलों में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने पर है.

संघर्षों से शुरू हुआ सफर, हौसले ने दिखाई नई राह