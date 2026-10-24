लोहरदगा की संजना कुमारी ने रचा इतिहास, एशियन पैरा गेम्स में कांस्य पदक जीतकर बढ़ाया देश का मान, 2028 पैरालंपिक पर नजर
लोहरदगा की संजना ने दिव्यांगता के बावजूद बैडमिंटन को जुनून बनाया और मेहनत के दम पर एशियन पैरा गेम्स में कांस्य पदक जीता.
Published : October 24, 2026 at 3:00 PM IST
लोहरदगा: किसी की जिंदगी में शारीरिक चुनौतियां रास्ते सीमित कर देती हैं, तो कोई उन्हीं चुनौतियों को अपनी पहचान बनाने का जरिया बना लेता है. लोहरदगा की संजना कुमारी ने दूसरी राह चुनी. जन्म से बाएं हाथ में 60 प्रतिशत दिव्यांगता और पैरों की परेशानी के बावजूद उन्होंने बैडमिंटन को अपना जुनून बनाया और मेहनत के दम पर अंतरराष्ट्रीय मंच तक पहुंचीं. जापान में आयोजित 5वें एशियन पैरा गेम्स 2026 में महिला सिंगल्स एसएल 3 वर्ग में कांस्य पदक जीतकर संजना ने साबित कर दिया कि मजबूत इरादों के सामने शारीरिक सीमाएं भी छोटी पड़ सकती हैं. अब उनकी नजर वर्ष 2028 के पैरालंपिक खेलों में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने पर है.
संघर्षों से शुरू हुआ सफर, हौसले ने दिखाई नई राह
लोहरदगा शहर के शास्त्री नगर ढोढ़ा टोली की रहने वाली संजना कुमारी के लिए खेल की दुनिया तक पहुंचना आसान नहीं था. उनके पिता रतन कुमार भारतीय सेना में 24 वर्षों तक सेवा देने के बाद 2017 में अंबाला कैंट से सेवानिवृत्त हुए थे. दादा रामू राम वर्मा भी सीआरपीएफ में सेवाएं दे चुके हैं. परिवार में अनुशासन और देशसेवा की परंपरा रही, जिसने संजना के जीवन को भी प्रेरित किया.
संजना की शारीरिक स्थिति का पता तब चला, जब वह महज छह महीने की थीं. बाएं हाथ में 60 प्रतिशत दिव्यांगता और पैरों में परेशानी के बावजूद उन्होंने खुद को कभी कमजोर नहीं माना. पिता बताते हैं कि संजना का आत्मविश्वास बचपन से ही अलग रहा है. वह एक हाथ से साइकिल चला लेती थीं और स्कूटी चलाने की इच्छा भी जताती थीं. उनके लिए चुनौतियां रुकने की वजह नहीं, बल्कि आगे बढ़ने का अवसर थीं.
संजना की शुरुआती पढ़ाई अंबाला कैंट स्थित आर्मी पब्लिक स्कूल में हुई. बाद में उन्होंने लोहरदगा के ग्रेटर त्रिवेणी पब्लिक स्कूल से वर्ष 2018 में दसवीं और 2020 में बारहवीं की परीक्षा पास की. रांची में स्नातक की पढ़ाई के दौरान उनकी रुचि बैडमिंटन में बढ़ी. करमटोली में उन्होंने हरविंदर कौर से खेल की शुरुआती बारीकियां सीखीं. इसके बाद संजना ने मशहूर पैरा बैडमिंटन कोच गौरव खन्ना से संपर्क किया और अपना खेल वीडियो भेजा. कोच के बुलावे पर अक्टूबर 2021 में वह लखनऊ पहुंचीं और प्रशिक्षण शुरू किया. यह कदम उनके खेल जीवन का महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ. वर्तमान में वह लखनऊ के शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई कर रही हैं.
बहरीन में दो स्वर्ण से मिली अंतरराष्ट्रीय पहचान
संजना ने नवंबर 2021 में बहरीन में आयोजित अंडर-19 यूथ एशियन पैरा बैडमिंटन प्रतियोगिता में दो स्वर्ण और एक रजत पदक जीतकर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया. इसके बाद उन्होंने अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में लगातार हिस्सा लिया और अपनी उपलब्धियों की सूची लंबी करती गईं.
वर्ष 2023 में युगांडा इंटरनेशनल में उन्होंने दो रजत और एक कांस्य पदक जीता. वर्ष 2025 में ब्रिटिश एवं आइरिश इंटरनेशनल में रजत पदक हासिल किया. थाईलैंड, इंडोनेशिया, चेक और फ्रेंच पैरा बैडमिंटन प्रतियोगिताओं में भी उन्होंने पदक जीते. बहरीन में आयोजित विश्व चैंपियनशिप 2026 में वह क्वार्टर फाइनल तक पहुंचीं. जापान में एशियन पैरा गेम्स का कांस्य पदक उनकी उपलब्धियों में एक और महत्वपूर्ण अध्याय बन गया.
राष्ट्रीय स्तर पर भी संजना ने निरंतर बेहतर प्रदर्शन किया है. लखनऊ में 2023 की पांचवीं नेशनल पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप, जमशेदपुर में 2024 की छठी राष्ट्रीय प्रतियोगिता और खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में उन्होंने कांस्य पदक हासिल किया.
परिवार ने उठाया सपनों का पूरा बोझ
संजना की उपलब्धियों के पीछे परिवार का त्याग भी जुड़ा है. शुरुआती तीन से चार वर्षों तक उन्हें खेल के लिए कोई नियमित आर्थिक सहयोग नहीं मिला. प्रशिक्षण, यात्रा और प्रतियोगिताओं का खर्च परिवार ने अपनी क्षमता के अनुसार उठाया. बहरीन में प्रतियोगिता के दौरान परिवार को करीब दो लाख रुपये खर्च करने पड़े थे. हिंडाल्को की ओर से दो बार टिकट का खर्च भी उपलब्ध कराया गया.
वर्ष 2024 से उन्हें गैर-लाभकारी संगठन 'ओलंपिक गोल्ड क्वेस्ट' से प्रायोजन मिलने लगा. इससे उनके खेल सफर को सहारा मिला, लेकिन अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की तैयारी और यात्रा के लिए आर्थिक चुनौतियां अब भी बनी हुई हैं. थाईलैंड और दिसंबर में प्रस्तावित इंडोनेशिया प्रतियोगिता को लेकर भी परिवार सहायता की उम्मीद कर रहा है.
परिवार को बेटी पर गर्व, सरकार से सहयोग की उम्मीद
जापान से पदक जीतकर लौटी संजना की सफलता से उनके माता-पिता और बड़े भाई सावन कुमार सहित पूरा परिवार गौरवान्वित है. सावन जमशेदपुर में इंजीनियर हैं. परिवार का कहना है कि संजना में देश के लिए और बड़े पदक जीतने की क्षमता है, लेकिन इसके लिए नियमित प्रशिक्षण, आर्थिक सुरक्षा और बेहतर खेल सुविधाओं की जरूरत है. परिवार ने झारखंड सरकार से संजना को उचित आर्थिक सहायता और सरकारी नौकरी देने की मांग की है, ताकि उन्हें अपने खेल करियर को आगे बढ़ाने के लिए आर्थिक परेशानियों का सामना न करना पड़े.
जिद, मेहनत और आत्मविश्वास की मिसाल
संजना कुमारी की कहानी सिर्फ एक कांस्य पदक जीतने की कहानी नहीं है, बल्कि यह उस जिद, मेहनत और आत्मविश्वास की मिसाल है, जो कठिन परिस्थितियों में भी इंसान को अपने लक्ष्य तक पहुंचने की ताकत देता है. लोहरदगा की इस बेटी ने अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपनी प्रतिभा का परचम लहराकर राज्य के युवाओं और दिव्यांग खिलाड़ियों को नई उम्मीद दी है.
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