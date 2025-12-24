ETV Bharat / bharat

सीवर सफाई में मौत का खौफनाक आंकड़ा: 2019 से अब तक 471 ने गंवाई जान, तमिलनाडु-महाराष्ट्र सबसे आगे

सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के सहयोग से वर्ष 2023-24 में "नमस्ते" योजना शुरू की गयी.

सांकेतिक तस्वीर. (File)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 24, 2025 at 6:38 PM IST

8 Min Read
संतू दास

नई दिल्ली: केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार, साल 2019 से लेकर 31 अक्टूबर (2025) तक सीवर और सेप्टिक टैंकों की खतरनाक सफाई के कारण 471 सफाई कर्मचारियों की जान जा चुकी है. मंत्रालय ने बताया कि यह जानकारी राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग (NCSK) द्वारा प्रदान की गई है.

मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, इन मौतों में से सबसे अधिक 67 मामले तमिलनाडु से सामने आए. इसके बाद महाराष्ट्र से 63, हरियाणा से 51, उत्तर प्रदेश और गुजरात से 49-49 और दिल्ली से 34 मौतें दर्ज की गईं. वहीं, तेलंगाना से 8, आंध्र प्रदेश से 5, बिहार और झारखंड से 4-4, पश्चिम बंगाल से 11 और गोवा व उत्तराखंड से 1-1 मौत की सूचना मिली है.

आंकड़ों के अनुसार, 397 मृतक कर्मचारियों के परिवारों को पूर्ण मुआवजा और 19 परिवारों को आंशिक मुआवजा दिया गया है.

ईटीवी ग्राफिक्स. (ETV Bharat)

सफाईकर्मियों की मौत राष्ट्रीय विफलता

सफाई कर्मचारियों के कल्याण के लिए काम करने वाले सुशील कुमार मीणा ने ETV भारत से बात करते हुए कहा, "सफाई कर्मचारी की हर एक मौत एक राष्ट्रीय विफलता है. ये कर्मचारी सबसे आवश्यक सार्वजनिक सेवाओं में से एक को अंजाम दे रहे हैं, फिर भी वे असुरक्षित परिस्थितियों में अपनी जान जोखिम में डालते हैं. यदि कोई विकास समाज के सबसे कमजोर वर्ग के जीवन की कीमत पर बनाया गया है, तो उसे प्रगति नहीं कहा जा सकता."

उन्होंने आगे कहा, "इन मौतों के सामान्य कारण जहरीली गैसों का फेफड़ों में जाना, ऑक्सीजन की कमी, सुरक्षा उपकरणों का न होना और खतरनाक बंद जगहों में इंसानों का प्रवेश है. ऐसी सभी मौतों को उचित मशीनीकरण, सुरक्षा नियमों, प्रशिक्षण, सुरक्षात्मक गियर, गैस डिटेक्शन डिवाइस और हाथ से मैला ढोने पर रोक लगाने वाले कानून के सख्त पालन के माध्यम से शत-प्रतिशत रोका जा सकता है."

'नमस्ते' योजना का उल्लेख करते हुए मीणा ने कहा, "नमस्ते योजना सही दिशा में एक कदम है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर इसका क्रियान्वयन अभी भी कमजोर है. ये मौतें दर्शाती हैं कि नीतिगत मंशा अभी भी धरातल की वास्तविकता में नहीं बदल पाई है. कार्यक्रमों को कागजी कार्रवाई से आगे बढ़कर नगरपालिका और ठेकेदार के स्तर पर वास्तविक प्रवर्तन, निगरानी और जवाबदेही तक पहुंचना चाहिए."

मीणा ने कहा, "सफाई कर्मचारियों के प्रति सम्मान केवल शब्दों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि इसे नीतियों और सुरक्षा में बदलना चाहिए. सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा कोई विशेषाधिकार नहीं, बल्कि एक बुनियादी मानवाधिकार है."

सीवर और सेप्टिक टैंक में मरने वाले हाथ से मैला ढोने वालों के परिवार, सफाई कर्मचारी आंदोलन (SKA) द्वारा सोमवार, 28 अगस्त, 2023 को नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर आयोजित एक विरोध प्रदर्शन करते हुए. (फाइल) (IANS)

किन-किन खतरों का सामना करते हैं सफाईकर्मी

नई दिल्ली के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज (LHMC) के पूर्व निदेशक डॉ. सुभाष गिरी ने ETV भारत से बात करते हुए कहा कि सेप्टिक टैंक और मैनहोल की सफाई करने वाले सफाई कर्मचारियों को गंभीर स्वास्थ्य खतरों का सामना करना पड़ता है.

उन्होंने कहा, "इन जोखिमों में बैक्टीरिया, वायरस और परजीवियों के संपर्क में आने से लेप्टोस्पायरोसिस, टाइफाइड और हेपेटाइटिस जैसी संक्रामक बीमारियां शामिल हैं. हाइड्रोजन सल्फाइड और मीथेन जैसी जहरीली गैसों के फेफड़ों में जाने से मौत भी हो सकती है. खतरनाक रसायनों और कचरे के संपर्क में आने से त्वचा और आंखों में जलन होती है. इसके अलावा, धूल, गैस और बायोएरोसोल के कारण सांस संबंधी समस्याएं पैदा होती हैं. दुर्घटनाएं और गिरना जैसी शारीरिक चोटें भी आम हैं. लंबे समय में इसके स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों में पुरानी सांस की बीमारियां, त्वचा विकार और कैंसर का बढ़ता जोखिम शामिल है."

सुरक्षा उपायों का प्रस्ताव देते हुए उन्होंने कहा, "उचित पीपीई (PPE), वेंटिलेशन और सुरक्षा प्रशिक्षण के साथ काम करने की स्थितियों में सुधार किया जाना चाहिए. नियमित स्वास्थ्य जांच के जरिए कर्मचारियों के स्वास्थ्य की निगरानी की जा सकती है और उन्हें चिकित्सा सहायता प्रदान की जा सकती है. आज के इस उन्नत युग में, सेप्टिक टैंकों की हाथ से सफाई के स्थान पर मशीनीकृत सफाई को अपनाना चाहिए, जिससे शारीरिक कार्यों और व्यावसायिक खतरों को कम किया जा सके."

सफाई कर्मियों के लिए "नमस्ते" योजना

सीवर और सेप्टिक टैंकों की खतरनाक सफाई की समस्या से निपटने के लिए, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के सहयोग से वर्ष 2023-24 में "नमस्ते" (NAMASTE - National Action for Mechanised Sanitation Ecosystem) योजना शुरू की गयी.

इस योजना का उद्देश्य देश के सभी शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) में इसे लागू करना है. इसका प्राथमिक लक्ष्य सीवर और सेप्टिक टैंक श्रमिकों की सुरक्षा और गरिमा सुनिश्चित करने के साथ-साथ उन्हें सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है.

इसके अतिरिक्त, इस योजना का लक्ष्य स्वच्छता कार्य के दौरान होने वाली मौतों को 'शून्य' पर लाना और यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी सफाई कर्मचारी मानव मल के सीधे संपर्क में न आए. 'नमस्ते' (NAMASTE) योजना के तहत लागू किए गए उपायों को सीवर और सेप्टिक टैंकों में इंसानों के प्रवेश को रोकने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिससे इन सुविधाओं की मशीनीकृत सफाई को बढ़ावा मिल सके.

सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गनाइज़ेशन के वर्कर, नई दिल्ली में 'वर्ल्ड टॉयलेट डे' के मौके पर एक प्रोग्राम के दौरान, एक नए लॉन्च किए गए अल्ट्रा-मॉडर्न और देश में बने "सीवर क्लीनिंग मशीन व्हीकल" के साथ. तस्वीर 19 नवंबर, 2018 की है. (IANS)

सफाई कर्मचारियों को ट्रेनिंग

केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत काम करने वाला NCSK, सफाई कर्मचारियों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान को बढ़ावा देने, सफाई क्षेत्र में काम करने की स्थितियों में सुधार करने और खतरनाक सफाई कार्यों के दौरान मौतों के आंकड़े को शून्य पर लाने के लिए प्रयास करता है.

सफाई कर्मचारियों की मौत के संबंध में ETV भारत के सवाल के जवाब में, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग (NCSK) के एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर कहा, "हम ऐसी मौतों को बहुत गंभीरता से लेते हैं. हम समय-समय पर ऐसे मामलों में स्वत: संज्ञान (suo motu) भी लेते हैं. हम यह सुनिश्चित करते हैं कि पीड़ित परिवार को मुआवजा मिले और दोषियों को सजा दी जाए." अधिकारी ने आगे कहा, कि उनका लक्ष्य मौतों के आंकड़े को शून्य पर लाना है.

ETV भारत ने 'नमस्ते' (NAMASTE) योजना को लागू करने वाली नोडल एजेंसी, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम (NSKFDC) के एक वरिष्ठ अधिकारी से भी संपर्क किया, लेकिन उन्होंने कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया.

हालांकि, NSKFDC के सूत्रों ने ETV भारत को बताया, "'नमस्ते' योजना के माध्यम से, हम सीवर और सेप्टिक टैंक श्रमिकों की पहचान (प्रोफाइलिंग) कर रहे हैं. हम उन्हें मास्क, दस्ताने और गमबूट सहित पीपीई किट मुफ्त में उपलब्ध करा रहे हैं ताकि वे हानिकारक गैसों के संपर्क में न आएं."

सूत्रों की मानें तो NSKFDC सीवर और सेप्टिक टैंक श्रमिकों को पांच दिनों का व्यावसायिक सुरक्षा प्रशिक्षण प्रदान करता है. इसके तहत उन्हें सुरक्षा सावधानियों के बारे में जागरूक किया जाता है, पीपीई किट के उपयोग का महत्व बताया जाता है और यह सिखाया जाता है कि जहरीली गैसों का सामना होने पर वे अपनी जान कैसे बचा सकते हैं. यह भी बताया जाता है कि मशीनों के जरिए सफाई कैसे की जा सकती है.

प्रशिक्षण के दौरान उन्हें वजीफा भी दिया जाता है, क्योंकि ट्रेनिंग के समय वे काम पर नहीं जा पाते और इससे उनके वेतन का नुकसान होता है. इसके अलावा उन्हें आयुष्मान स्वास्थ्य कार्ड भी प्रदान किया जाता है. सूत्रों का दावा है कि 'नमस्ते' योजना के तहत अब तक लगभग 90,000 सीवर और सेप्टिक टैंक श्रमिकों की पहचान (प्रोफाइलिंग) की जा चुकी है.

सीवर हॉल. (IANS)

पहले क्या थी व्यवस्था

गौरतलब है कि "हाथ से मैला ढोने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013" की धारा 7, सीवर या सेप्टिक टैंकों की खतरनाक सफाई को प्रतिबंधित करती है. इस कानून के अनुसार, 6 दिसंबर 2013 से देश में हाथ से मैला ढोने (मैनुअल स्कैवेंजिंग) की प्रथा पर रोक लगा दी गई है. किसी भी व्यक्ति या संगठन को मैनुअल स्कैवेंजिंग के लिए किसी को नियुक्त करने या काम पर रखने की अनुमति नहीं है.

कोई भी व्यक्ति या संगठन जो हाथ से मैला ढोने के लिए किसी को काम पर रखता है, वह इस अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करता है. ऐसे में अधिनियम की धारा 8 के तहत दंड का प्रावधान है, जिसमें 2 साल तक की कैद, एक लाख रुपये तक का जुर्माना, या दोनों शामिल हो सकते हैं.

नमस्ते योजना
सफाई कर्मी
