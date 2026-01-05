सरकारी अस्पताल की सफाई कर्मचारी ने किया घायल व्यक्ति का इलाज, जांच के आदेश
तमिलनाडु के रानीपेट जिले में एक सरकारी अस्पताल में महिला सफाई कर्मचारी ने सड़क दुर्घटना में घायल एक व्यक्ति का इलाज किया.
Published : January 5, 2026 at 3:49 PM IST
रानीपेट (तमिलनाडु): बिना काबिल लोगों का मेडिकल पेशेवर के रूप में काम करना बहुत चिंता की बात है और इससे कई बार लोगों की जान भी गई है. फिर भी, ऐसे मामले सामने आ ही जाते हैं. ताजा मामला तमिलनाडु के रानीपेट जिले के एक सरकारी अस्पताल का है, जहां एक सफाई कर्मचारी ने सड़क दुर्घटना में घायल एक व्यक्ति के घावों पर टांके लगाए.
बताया गया है कि रानीपेट के कलावई के रहने वाले राजेंद्रन को 3 जनवरी की शाम को बाइक हादसे में घायल होने के बाद कलावई सरकारी हॉस्पिटल ले जाया गया. हालांकि उस समय डॉक्टर और नर्स ड्यूटी पर थे, लेकिन हॉस्पिटल में काम करने वाली एक महिला सफाई कर्मचारी कलैसेल्वी ने राजेंद्रन के घावों पर पट्टी बांधी और टांके लगाए.
बाद में सफाई कर्मचारी द्वारा इलाज करते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित हो गया है. स्वास्थ्य सेवा के संयुक्त निदेशक तीर्थलिंगम ने पुष्टि की कि वीडियो कलावई सरकारी हॉस्पिटल में रिकॉर्ड किया गया था. उन्होंने कहा कि एक सफाई कर्मचारी का मरीज को मेडिकल ट्रीटमेंट देना नियमों के खिलाफ है.
तीर्थलिंगम ने कहा, "स्टाफ की कमी और मरीजों के इलाज में उनकी निजी दिलचस्पी की वजह से कलैसेल्वी ने यह काम किया." उन्होंने कहा कि मौके पर मौजूद डॉक्टर ने कहा कि कलैसेल्वी ने राजेंद्र का सही इलाज किया. तीर्थलिंगम ने कहा, "हमने घटना की पूरी जांच के लिए कलैसेल्वी को तलब किया है."
उन्होंने कहा कि मौके पर मौजूद डॉक्टर और नर्सों की भी जांच की जाएगी और अगर कोई दोषी पाया गया तो कार्रवाई की जाएगी.
हालांकि यह ऐसी पहली घटना नहीं है, लेकिन इसने एक बार फिर सरकारी अस्पतालों में मेडिकल स्टाफ की कमी, देखरेख की कमी और मरीजों की सुरक्षा पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं.
यह भी पढ़ें- शराब पीकर चला रहा था ऑटो, ट्रैफिक पुलिसवालों ने पकड़ा तो सांप दिखाकर डराया, हैदराबाद की घटना