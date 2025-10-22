नेक काम के लिए सफाईकर्मी ने गिरवी रखा पत्नी का मंगलसूत्र, मिला शिव छत्रपति पुरस्कार
जालना जिले के रहने वाले सफाई कर्मचारी ने मनसिक रूप से बीमार व्यक्ति के इलाज के लिए अपनी पत्नी का मंगलसूत्र गिरवी रख दिया.
मुंबई: कई निजी कंपनियां अक्सर अपने रिजर्व फंड का इस्तेमाल सामाजिक कार्यों के लिए करती नजर आती हैं. हालांकि, अगर कोई कहे कि एक फोर्थ ग्रेड कर्मचारी अपने पैसे दूसरों के लिए खर्च करता है, तो कई लोग इस पर यकीन नहीं करेंगे. हालांकि, यह बिल्कुल सच है.
महाराष्ट्र के जालना जिले के अंबड़ तालुका के डोमेगांव के सफाई कर्मचारी बाबासाहेब शेल्के ने एक मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति के इलाज के लिए न सिर्फ अपने पैसे खर्च किए बल्कि अपनी पत्नी का मंगलसूत्र भी गिरवी रख दिया. इसके अलावा सफाई कर्मचारी बाबासाहेब शेल्के ने गांवों में 205 शौचालय भी बनवाए हैं.
राज्य सरकार ने उन्हें शिव छत्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया है. बाबासाहेब शेल्के ने ईटीवी भारत से अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए कहा कि उनके परिवार के सहयोग से राहत कार्य करना संभव हो पाया है. जालना जिले के अंबड़ तालुका के डोमेगांव में प्रमोद (बदला हुआ नाम) नामक युवक अचानक मानसिक रूप से बीमार हो गया. उसकी मां खेतों में काम करती है. प्रमोद छोटे-मोटे काम करके गुजारा करता है.
पत्नी का मंगलसूत्र गिरवी रखा
बाबासाहेब शेल्के ने बताया प्रमोद को इलाज के लिए छत्रपति संभाजीनगर के एक निजी अस्पताल में लाया गया. उस समय, डॉक्टर ने सलाह दी कि उन्हें एक महीने तक इलाज की जरूरत होगी. गांव के कुछ लोगों की मदद से इलाज शुरू हुआ. हालांकि, जब मदद नाकाफी साबित हुई, तो गांव के एक सफाई कर्मचारी, बाबासाहेब शेल्के ने मदद का बीड़ा उठाया. उन्होंने इलाज के लिए जरूरी 12,500 रुपये इकट्ठा करने के लिए अपनी पत्नी का मंगलसूत्र गिरवी रख दिया और इलाज पूरा करवाया. इससे पहले उन्होंने गांव में शौचालय भी बनवाए थे.
खेत बेचकर बनवाए शौचालय
2010 में गांव में शौचालयों की कमी के कारण उन्होंने अपने खेत की डेढ़ एकड़ जमीन बेचकर 180 शौचालय बनवाए. उसके बाद 2017 में उन्होंने 25 और शौचालय बनवाए. वह किसी सामाजिक उद्यम या चुनाव लड़ने के लिए काम नहीं करते. इसलिए, समाज को कुछ देना ही पड़ता है. बाबासाहेब शेल्के ने कहा कि वह इस उद्देश्य से काम कर रहे हैं कि वह भी कुछ काम करें.
परिवार के सहयोग से काम आसान
बाबासाहेब शेल्के ने अपने क्षेत्र में कई काम करने का बीड़ा उठाया. उन्होंने गांव और उसके आसपास 7 से 8 हजार पेड़ लगाकर उन्हें बड़ा करने की कोशिश की. जब पानी की कमी हुई, तो उन्होंने अपने खेत में कृषि उपज बेचकर और थोड़ा कर्ज लेकर, उससे एक बोरवेल खरीदा. उसके बाद, उन्होंने गांव वालों को मुफ़्त पानी बांटा.
2017 में उन्हें सरकार की ओर से राज्यपाल द्वारा शिव छत्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था. शेल्के ने बताया कि उन्होंने कई काम अपने परिवार के सहयोग से पूरे किए.
