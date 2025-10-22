ETV Bharat / bharat

नेक काम के लिए सफाईकर्मी ने गिरवी रखा पत्नी का मंगलसूत्र, मिला शिव छत्रपति पुरस्कार

मुंबई: कई निजी कंपनियां अक्सर अपने रिजर्व फंड का इस्तेमाल सामाजिक कार्यों के लिए करती नजर आती हैं. हालांकि, अगर कोई कहे कि एक फोर्थ ग्रेड कर्मचारी अपने पैसे दूसरों के लिए खर्च करता है, तो कई लोग इस पर यकीन नहीं करेंगे. हालांकि, यह बिल्कुल सच है.

महाराष्ट्र के जालना जिले के अंबड़ तालुका के डोमेगांव के सफाई कर्मचारी बाबासाहेब शेल्के ने एक मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति के इलाज के लिए न सिर्फ अपने पैसे खर्च किए बल्कि अपनी पत्नी का मंगलसूत्र भी गिरवी रख दिया. इसके अलावा सफाई कर्मचारी बाबासाहेब शेल्के ने गांवों में 205 शौचालय भी बनवाए हैं.

राज्य सरकार ने उन्हें शिव छत्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया है. बाबासाहेब शेल्के ने ईटीवी भारत से अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए कहा कि उनके परिवार के सहयोग से राहत कार्य करना संभव हो पाया है. जालना जिले के अंबड़ तालुका के डोमेगांव में प्रमोद (बदला हुआ नाम) नामक युवक अचानक मानसिक रूप से बीमार हो गया. उसकी मां खेतों में काम करती है. प्रमोद छोटे-मोटे काम करके गुजारा करता है.

पत्नी का मंगलसूत्र गिरवी रखा

बाबासाहेब शेल्के ने बताया प्रमोद को इलाज के लिए छत्रपति संभाजीनगर के एक निजी अस्पताल में लाया गया. उस समय, डॉक्टर ने सलाह दी कि उन्हें एक महीने तक इलाज की जरूरत होगी. गांव के कुछ लोगों की मदद से इलाज शुरू हुआ. हालांकि, जब मदद नाकाफी साबित हुई, तो गांव के एक सफाई कर्मचारी, बाबासाहेब शेल्के ने मदद का बीड़ा उठाया. उन्होंने इलाज के लिए जरूरी 12,500 रुपये इकट्ठा करने के लिए अपनी पत्नी का मंगलसूत्र गिरवी रख दिया और इलाज पूरा करवाया. इससे पहले उन्होंने गांव में शौचालय भी बनवाए थे.