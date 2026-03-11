ETV Bharat / bharat

उत्तराखंड की टैक्सी नंबर 0481 है खास, पहाड़ की बेटी थामती है इसकी स्टेयरिंग, युवाओं के लिए बनी मिसाल

पिता के असामयिक निधन के बाद परिवार की आर्थिक ताकत बनी सानिया: पिता के अचानक चले जाने से परिवार गहरे शोक और आर्थिक संकट में डूब गया. पिता की तेरहवीं के संस्कार पूरे होते ही सानिया ने खुद को संभाला और परिवार की जिम्मेदारी उठाने का फैसला किया. उन्होंने अपने पिता की टैक्सी का स्टीयरिंग थाम लिया और निकल पड़ीं उन्हीं पहाड़ी रास्तों पर, जिन पर कभी उनके पिता सफर किया करते थे.

कम उम्र में ही सीख लिया था टैक्सी चलाना: पिता के प्रोत्साहन और मार्गदर्शन में सानिया ने कम उम्र में ही ड्राइविंग सीख ली. 18 वर्ष की उम्र पूरी होते ही उन्होंने अपना व्यावसायिक ड्राइविंग लाइसेंस भी बनवा लिया था. नियति को कुछ और ही मंजूर था. 13 जनवरी 2025 को परिवार को पता चला कि कमलेश सिंह राणा गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं. इस खबर ने पूरे परिवार को झकझोर कर रख दिया. इलाज के प्रयास किए गए, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया और 2 फरवरी 2025 को उनका निधन हो गया.

पहाड़ की बेटी फर्राटे से दौड़ाती है टैक्सी: चौबट्टाखाल तहसील के गिंवाली गांव की रहने वाली सानिया राणा आज उन दुर्गम और घुमावदार पहाड़ी सड़कों पर टैक्सी दौड़ा रही हैं, जहां कभी उनके पिता कमलेश सिंह राणा सवारियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाया करते थे. सानिया के पिता कमलेश सिंह राणा पेशे से टैक्सी चालक थे. उनकी इच्छा थी कि उनकी बेटी भी आत्मनिर्भर बने और बेटों की तरह हर जिम्मेदारी निभाने में सक्षम हो.

पौड़ी गढ़वाल: हौसले बुलंद हों और इरादे मजबूत, तो कठिन से कठिन रास्ते भी आसान लगने लगते हैं. उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल की सानिया की प्रेरक कहानी किसी का भी उत्साह बढ़ा सकती है. सानिया ने समाज में बेटियों को लेकर बने कई मिथकों को तोड़ दिए हैं.

सानिया युवाओं के लिए रोल मॉडल हैं (Photo- ETV Bharat)

पहाड़ की चुनौतीपूर्ण सड़कों पर टैक्सी चलाती हैं सानिया राणा: आज सानिया सतपुली, नौगांवखाल और चौबट्टाखाल जैसे क्षेत्रों में नियमित रूप से टैक्सी चलाकर सवारियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाती हैं. पहाड़ की चुनौतीपूर्ण सड़कों पर भी वह पूरे आत्मविश्वास के साथ गाड़ी चलाती हैं. इतना ही नहीं, वे यात्रियों को लेकर कोटद्वार और देहरादून जैसे लंबे रूट पर भी बिना किसी हिचकिचाहट के सफर तय करती हैं.

टैक्सी चलाने के साथ ग्रेजुएशन भी कर रही हैं सानिया: सानिया इस समय राजकीय महाविद्यालय चौबट्टाखाल से स्नातक की पढ़ाई भी कर रही हैं. पढ़ाई के साथ-साथ टैक्सी चलाकर वह न केवल अपने घर का खर्च चला रही हैं, बल्कि अपने पिता द्वारा गाड़ी के लिए बैंक और निजी कंपनी से लिया गया कर्ज भी समय पर चुका रही हैं. घर में अपनी मां, भाई-भाभी और बड़ी बहन के साथ रहने वाली सानिया आज अपने भाई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर परिवार की आजीविका चला रही हैं. उनका संघर्ष और आत्मविश्वास पूरे क्षेत्र के लिए प्रेरणा बन गया है.

पिता ने दिया था स्वरोजगार का गुर: सानिया बताती हैं कि-

एक बार मैंने अपने पिता से शहर जाकर कंप्यूटर सीखने की इच्छा जताई थी. उस समय पिता ने समझाया था कि जब घर पर ही रोजगार का साधन मौजूद है, तो बाहर भटकने की जरूरत नहीं है. पिता की यही सीख आज मेरे जीवन का मूल मंत्र बन चुकी है.

-सानिया राणा, टैक्सी चालक-

समाज को बड़ा संदेश दे रही हैं सानिया: आज सानिया राणा उत्तराखंड की उन चुनिंदा महिला टैक्सी चालकों में शामिल हैं, जो समाज को यह संदेश दे रही हैं कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता. अगर हिम्मत और मेहनत साथ हो, तो बेटियां भी हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना सकती हैं. सानिया का यह साहस और संघर्ष न केवल महिलाओं के लिए, बल्कि पूरे समाज के लिए एक प्रेरणा बनकर उभरा है.

बैंक लोन की किस्त समय पर चुका रही हैं सानिया: आज सानिया न केवल अपने परिवार का खर्च उठा रही हैं, बल्कि अपने पिता द्वारा गाड़ी के लिए लिए गए बैंक और निजी कंपनी के कर्ज की किस्तें भी समय पर चुका रही हैं. उनका यह संघर्ष और आत्मनिर्भरता का जज्बा उन्हें पूरे क्षेत्र के लिए एक मिसाल बनाता है. सानिया नियमित रूप से सतपुली, नौगांवखाल, चौबट्टाखाल, कोटद्वार और देहरादून जैसे मार्गों पर टैक्सी चलाती हैं.

पहाड़ी की घुमावदार सड़कों पर आसान नहीं वाहन चलाना: पहाड़ की घुमावदार और चुनौतीपूर्ण सड़कों पर भी वह पूरे आत्मविश्वास के साथ वाहन चलाकर यात्रियों को सुरक्षित उनके गंतव्य तक पहुंचाती हैं. सानिया का मानना है कि अगर मन में दृढ़ संकल्प हो, तो कोई भी काम मुश्किल नहीं होता. वह यह साबित कर रही हैं कि बेटियां किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं और आत्मनिर्भरता ही सबसे बड़ी ताकत है. अपनी मेहनत, संघर्ष और साहस से सानिया राणा आज उत्तराखंड के युवाओं, खासकर बेटियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनकर उभरी हैं. उनकी कहानी यह संदेश देती है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हों, अगर हौसला मजबूत हो तो हर चुनौती को अवसर में बदला जा सकता है.

ये भी पढ़ें: