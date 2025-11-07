ETV Bharat / bharat

संगेस्टार झील: अरुणाचल प्रदेश में पर्यटन का एक रत्न, शूट हुआ था 'कोयला' फिल्म का सीन

पानी के शांत किनारा पर माधुरी दीक्षित के मनमोहक डांस ने संगेस्टार झील के रातोंरांत प्रसिद्ध कर दिया था.

Sangestar Lake
संगेस्टार झील (ETV Bharat)
Published : November 7, 2025 at 5:29 PM IST

प्रणब कुमार दास

तवांग: पश्चिमी अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले की ऊंची पहाड़ियों के बीच बसी, संगेस्टार झील—जिसे कई लोग माधुरी झील के नाम से भी जानते हैं—भारत के सबसे मनमोहक सीमावर्ती पर्यटन स्थलों में से एक बनकर उभरी है. धुंध से ढकी पहाड़ियों, बर्फीली हवाओं और झील के झिलमिलाते नीले पानी के साथ यह मनमोहक जगह हर उस पर्यटक को मंत्रमुग्ध कर देती है जो वहां कदम रखता है.

असम के तेजपुर से लगभग 450 किलोमीटर दूर, पश्चिमी अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में भारत-चीन सीमा के पास समुद्र तल से लगभग 3,708 मीटर (12,165 फीट) की ऊंचाई पर स्थित यह झील साल भर पर्यटकों को आकर्षित करती है. सर्दियों के दौरान जब यह क्षेत्र बर्फ से ढक जाता है, तो यह किसी फेरीटैल जैसा दृश्य बन जाता है. इस क्षेत्र में तैनात भारतीय सेना के जवान बर्फबारी के मौसम में ब्लॉक सड़कों को साफ करने के लिए अथक परिश्रम करते हैं, ताकि पर्यटकों का आना-जाना निर्बाध रूप से जारी रहे.

Sangestar Lake
संगेस्टार झील (ETV Bharat)

कोयला फिल्म का एक सीन हुआ था शूट
संगेस्टार झील का बॉलीवुड से भी एक अनोखा नाता है. 1990 के दशक में किंग खान कहे जाने वाले शाहरुख खान और माधुरी दीक्षित अभिनीत बॉलीवुड फिल्म 'कोयला' का एक मशहूर सीन यहीं फिल्माया गया था. शांत जल के किनारे माधुरी दीक्षित के मनमोहक डांस ने इस झील को रातोंरात प्रसिद्ध बना दिया और इसे माधुरी झील का उपनाम दिया गया.हालांकि, समय के साथ स्थानीय निवासियों ने इसकी सांस्कृतिक और भौगोलिक विरासत का सम्मान करते हुए इसके मूल नाम - संगेस्टार झील - को सफलतापूर्वक पुनर्जीवित कर दिया.

Sangestar Lake
संगेस्टार झील (ETV Bharat)

भारतीय सेना और अरुणाचल प्रदेश सरकार के संयुक्त प्रयासों ने इस क्षेत्र को एक स्थायी पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. सड़क संपर्क में उल्लेखनीय सुधार हुआ है और एक मोबाइल नेटवर्क टावर स्थापित किया गया है, जिससे इस सुदूर सीमावर्ती क्षेत्र में संचार व्यवस्था में सुधार हुआ है. सेना झील के पास एक सुव्यवस्थित, सशुल्क कैंटीन भी चलाती है, जहां ठंडी पहाड़ी हवा के बीच पर्यटकों को गरमागरम भोजन और ताजा चाय मिलती है.

Sangestar Lake
संगेस्टार झील (ETV Bharat)

'मंत्रमुग्ध कर देने वाली जगह'
अगरतला के एक पर्यटक ने इस अनुभव का वर्णन करते हुए कहा, "यह जगह वाकई मंत्रमुग्ध कर देने वाली है. यह भारत की एकता और विविधता का प्रतीक है. परिवार के साथ इस शांत और मनोरम झील की सैर करना जीवन भर याद रहने वाला अनुभव है."

वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत केंद्र सरकार ने भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में कई बुनियादी ढांचा परियोजनाएं शुरू की हैं. इनमें सड़क चौड़ीकरण, बेहतर संचार नेटवर्क और बेहतर पर्यटन सुविधाएं शामिल हैं, जिनसे सांगेस्टार झील का एक प्रमुख सीमावर्ती पर्यटन स्थल के रूप में दर्जा और बढ़ने की उम्मीद है.

Sangestar Lake
संगेस्टार झील (ETV Bharat)

तवांग से लगभग दो घंटे और बुम ला दर्रे से लगभग डेढ़ घंटे की दूरी पर स्थित पर्यटक एक ही दिन में दोनों आकर्षणों का आराम से आनंद ले सकते हैं. धूप वाले दिनों में पर्यटक झील पर नौका विहार का आनंद ले सकते हैं और इसकी बेजोड़ प्राकृतिक सुंदरता और शांति का आनंद ले सकते हैं.वास्तव में संगेस्टार झील केवल एक दर्शनीय स्थल ही नहीं है—यह प्रकृति की कृपा, सिनेमाई विरासत, सैन्य समर्पण और भारत में सीमा पर्यटन की बढ़ती संभावनाओं का संगम है.

