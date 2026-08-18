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संध्या थिएटर भगदड़ केस: एक्टर अल्लू अर्जुन हैदराबाद के नामपल्ली कोर्ट में वर्चुअली पेश हुए

अल्लू अर्जुन के वकील ने कोर्ट को बताया कि CCTV फुटेज वाली CD और केस से जुड़ी CDR रिपोर्ट अभी तक नहीं दी गई है.

Sandhya Theatre Stampede Incident Actor Allu Arjun Appears Virtually Before Nampally Court in Hyderabad
एक्टर अल्लू अर्जुन (File/ ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 18, 2026 at 1:16 PM IST

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हैदराबाद: संध्या थिएटर भगदड़ मामले में आरोपी एक्टर अल्लू अर्जुन सोमवार को हैदराबाद के नामपल्ली कोर्ट में वर्चुअली पेश हुए. संध्या थिएटर की सह-मालिक और मामले में आरोपी नंबर 7 रेणुका देवी भी वर्चुअली पेश हुईं, जबकि 17 अन्य आरोपी खुद कोर्ट में पेश हुए.

इसके बाद कोर्ट ने सुनवाई 1 सितंबर तक के लिए टाल दी और सभी 23 आरोपियों को अगली सुनवाई में पेश होने का निर्देश दिया. सुनवाई के दौरान, अल्लू अर्जुन के वकील ने कोर्ट को बताया कि CCTV फुटेज वाली महत्वपूर्ण CD और केस से जुड़ी कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR) रिपोर्ट अभी तक नहीं दी गई है.

जब जज ने पुलिस से डॉक्यूमेंट्स के बारे में पूछा, तो सरकारी वकील ने कहा कि वे अगली सुनवाई में सारी सामग्री जमा कर देंगे.

संध्या थिएटर मामला क्या है?
यह घटना 4 दिसंबर, 2024 को रात लगभग 9.30 बजे हुई जब अभिनेता अल्लू अर्जुन फिल्म पुष्पा 2 के एक शो में भाग लेने के लिए हैदराबाद के आरटीसी चौराहे पर संध्या थिएटर पहुंचे. अभिनेता की एक झलक पाने के लिए बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए, जिससे भगदड़ मच गई. भीड़ को नियंत्रित करने की कोशिश में पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा. अफरा-तफरी के दौरान 35 वर्षीय महिला रेवती और उनका नौ वर्षीय बेटा श्रीतेज जमीन पर गिर गए और कुचले गए। दोनों को गंभीर चोटें आईं और वे बेहोश हो गए.

पुलिस ने दोनों को पास के एक निजी अस्पताल में ले जाने से पहले सीपीआर दिया. इलाज के दौरान रेवती की मौत हो गई, जबकि उनके बेटे को, जिसकी हालत गंभीर थी, NIMS अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया.

रेवती के परिवार के चार सदस्य पुष्पा 2 देखने के लिए थिएटर गए थे, लेकिन रेवती और श्रीतेज भगदड़ में फंस गए. रेवती की मौत से परिवार टूट गया, जबकि कई अन्य लोगों को भी मामूली चोटें आईं.

इस घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया और बाद में अल्लू अर्जुन को आरोपी बनाया गया.

अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी और जमानत
कई घटनाक्रम के बाद, पुलिस ने इस केस के सिलसिले में अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार कर लिया. तेलंगाना हाई कोर्ट ने बाद में उन्हें अंतरिम जमानत दे दी, जिसके बाद अभिनेता को अगली सुबह जेल से रिहा कर दिया गया.

इस बीच, नामपल्ली कोर्ट ने शुरू में उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था. उनकी हिरासत 27 दिसंबर को खत्म हुई, जब वह वर्चुअली कोर्ट के सामने पेश हुए थे. उनके वकीलों ने कार्रवाई के दौरान जमानत याचिका दायर की थी. नामपल्ली कोर्ट ने बाद में अल्लू अर्जुन की दलीलें सुनने के बाद उन्हें नियमित जमानत दे दी.

श्रीतेज का इलाज अभी भी जारी
श्रीतेज, जिन्हें भगदड़ में गंभीर चोटें आई थीं, का इलाज अभी भी जारी है और वह अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हैं, जबकि इस घटना को डेढ़ साल से अधिक समय हो गया है.

4 अगस्त को, तेलंगाना फिल्म विकास निगम के चेयरमैन और जाने-माने प्रोड्यूसर दिल राजू ने पीड़ित परिवार को दी जा रही मदद और श्रीतेज की स्वास्थ्य स्थिति के बारे में बात की. दिल राजू के मुताबिक, श्रीतेज अभी ठीक हो रहे हैं. उन्होंने यह भी कहा कि अल्लू अर्जुन प्रभावित परिवार की मदद के लिए आगे आए और मदद के लिए 2 करोड़ रुपये जमा किए.

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