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संध्या थिएटर भगदड़ केस: एक्टर अल्लू अर्जुन हैदराबाद के नामपल्ली कोर्ट में वर्चुअली पेश हुए

हैदराबाद: संध्या थिएटर भगदड़ मामले में आरोपी एक्टर अल्लू अर्जुन सोमवार को हैदराबाद के नामपल्ली कोर्ट में वर्चुअली पेश हुए. संध्या थिएटर की सह-मालिक और मामले में आरोपी नंबर 7 रेणुका देवी भी वर्चुअली पेश हुईं, जबकि 17 अन्य आरोपी खुद कोर्ट में पेश हुए.

इसके बाद कोर्ट ने सुनवाई 1 सितंबर तक के लिए टाल दी और सभी 23 आरोपियों को अगली सुनवाई में पेश होने का निर्देश दिया. सुनवाई के दौरान, अल्लू अर्जुन के वकील ने कोर्ट को बताया कि CCTV फुटेज वाली महत्वपूर्ण CD और केस से जुड़ी कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR) रिपोर्ट अभी तक नहीं दी गई है.

जब जज ने पुलिस से डॉक्यूमेंट्स के बारे में पूछा, तो सरकारी वकील ने कहा कि वे अगली सुनवाई में सारी सामग्री जमा कर देंगे.

संध्या थिएटर मामला क्या है?

यह घटना 4 दिसंबर, 2024 को रात लगभग 9.30 बजे हुई जब अभिनेता अल्लू अर्जुन फिल्म पुष्पा 2 के एक शो में भाग लेने के लिए हैदराबाद के आरटीसी चौराहे पर संध्या थिएटर पहुंचे. अभिनेता की एक झलक पाने के लिए बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए, जिससे भगदड़ मच गई. भीड़ को नियंत्रित करने की कोशिश में पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा. अफरा-तफरी के दौरान 35 वर्षीय महिला रेवती और उनका नौ वर्षीय बेटा श्रीतेज जमीन पर गिर गए और कुचले गए। दोनों को गंभीर चोटें आईं और वे बेहोश हो गए.

पुलिस ने दोनों को पास के एक निजी अस्पताल में ले जाने से पहले सीपीआर दिया. इलाज के दौरान रेवती की मौत हो गई, जबकि उनके बेटे को, जिसकी हालत गंभीर थी, NIMS अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया.

रेवती के परिवार के चार सदस्य पुष्पा 2 देखने के लिए थिएटर गए थे, लेकिन रेवती और श्रीतेज भगदड़ में फंस गए. रेवती की मौत से परिवार टूट गया, जबकि कई अन्य लोगों को भी मामूली चोटें आईं.