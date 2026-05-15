अखबार बेचा, मजदूरी की, फिर चली गई आंखों की रोशनी.. फिर भी नहीं मानी हार, आज हैं बैंक मैनेजर
कम उम्र में मजदूरी की, आंखों की रोशनी गई, पिता का साया छूटा फिर भी लक्ष्य से भटके नहीं बिहार के संदीप. रिपोर्ट महमूद आलम-
Published : May 15, 2026 at 8:59 PM IST
नालंदा : 'जिनकी आंखें नहीं होती उनके सपने कम नहीं होते, मेहनत की रोशनी से वो अंधेरे में भी किस्मत चमका देते हैं.' बिहार के नालंदा निवासी संदीप कुमार ब्रहपुरिया की कहानी भी कुछ ऐसी ही है. बचपन में अखबार बेचा, मजदूरी की और कम उम्र में ही आंखों की रोशनी चली गई. इसी बीच पिता का निधन के बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा. फिर भी उन्होंने संघर्ष से समझौता नहीं किया. आज अपनी कड़ी मेहनत और दृढ़ इच्छाशक्ति के चलते वह एक सफल व्यक्ति बनकर अपने परिवार के दायित्व को बाखूबी निभा रहे हैं.
फिल्म से कम नहीं संदीप के संघर्ष की कहानी : संदीप की कहानी रियल लाइफ की कहानी है, जो हाल ही रिलीज हुई बॉलीवुड मूवी 'श्रीकांत' की तरह दिखती है. हर मुश्किलों को संदीप ने अपने हौसले और कड़ी मेहनत से आसान बनाया है. आज उनका भरा पूरा परिवार है और वह भारतीय स्टेट बैंक में सहायक प्रबंधक के पद पर कार्यरत हैं. थोड़ी सी मुश्किलों में जो अपना इरादा बदल देते हैं ऐसे लोगों को संदीप की कहानी से कुछ सीखना चाहिए.
गरीबी ने बचपन में थमाया मजदूरी का बोझ : संदीप कुमार ब्रहपुरिया उर्फ सोनू नालंदा जिले के सिलाव के रहने वाले हैं. उनके पिता शिव शंकर कुमार ड्राइवर थे, जबकि मां मोनिका देवी गृहिणी हैं. चार भाई-बहनों में सबसे बड़े संदीप ने वर्ष 2005 में मैट्रिक सेकंड डिवीजन से पास किया. घर की आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर थी, इसलिए पढ़ाई छोड़कर मात्र 15 साल की उम्र में कोलकाता जाना पड़ा.
कोलकाता में की मजदूरी : कोलकाता में जाकर वहां अपने चाचा के गल्ले की दुकान पर 2000 रुपये महीने की मजदूरी की. बाद में पारिवारिक विवाद के कारण घर लौटे और फिर 2008 में मुंबई जाकर 3000 रुपये महीने में बैग कटिंग का काम करने लगे. संदीप को यहीं समझ में आया कि शिक्षा जीवन में बहुत जरूरी है.
मुंबई में समझ आया शिक्षा का महत्व : मुंबई में काम के दौरान संदीप को एहसास हुआ कि बिना पढ़ाई के जीवन में कोई बड़ा मुकाम हासिल करना मुश्किल है. यही सोच उन्हें 2009 में वापस गांव ले आई. गांव लौटकर उन्होंने अखबार वेंडर का काम शुरू किया. घर-घर घूमकर अखबार बेचते और उसी कमाई से दोबारा पढ़ाई शुरू की. उन्हें लगने लगा था कि अब जिंदगी पटरी पर लौट रही है, लेकिन किस्मत ने एक और कठिन परीक्षा सामने रख दी.
"मैने बचपन में अपने चाचा के गल्ला दुकान में मजदूरी की लेकिन पारिवारिक विवाद के कारण मैं घर आ गया. फिर मुंबई जाकर बैग कटिंग की. वहीं मुझे शिक्षा का महत्व समझ आया. मैं घर आ गया और अखबार बेचकर पढ़ने लगा. इसी बीच मेरी आंखों की रोशनी बीमारी के कारण हमेशा के लिए चली गई. एक साल पिता की मौत हो गई जिसके बाद हमारा परिवार टूट गया. लेकिन तब भी मैने हिम्मत नहीं हारी और पढ़ाई पर असर नहीं आने दिया."- संदीप ब्रहपुरिया, सहायक बैंक मैनेजर, एसबीआई
दोनों आंखों की रोशनी गई : संदीप बचपन से चश्मा पहनते थे, लेकिन वर्ष 2010 में मायोपिया और आंखों के बढ़ते प्रेशर के कारण उनकी ऑप्टिक नर्व डैमेज हो गई और वे पूरी तरह दृष्टिबाधित हो गए. आंखों की रोशनी जाने के बाद उनका जीवन अंधकारमय हो गया. गांव और समाज के लोग ताने मारते थे.
''लोग कहते थे कि कौन सा कर्म किया था कि इतनी कम उम्र में अंधा हो गया. यह सुनकर बहुत दुख होता था, लेकिन मैंने संघर्ष जारी रखा.''- संदीप ब्रहपुरिया, सहायक बैंक मैनेजर, एसबीआई
पिता के निधन के बाद बढ़ गई जिम्मेदारियां : परेशानियों का सिलसिला यहीं नहीं रुका. वर्ष 2011 में उनके पिता का निधन हो गया. परिवार की पूरी जिम्मेदारी संदीप और उनके दो छोटे भाइयों पर आ गई. वे भाइयों के साथ मिलकर पेपर बेचकर घर चलाने लगे. आर्थिक संकट और मानसिक दबाव के बीच भी उन्होंने पढ़ाई नहीं छोड़ी. यही जिद आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी.
बहन और दोस्तों ने दिया पढ़ाई में सहारा : इन कठिन दिनों में उनकी बहन सोनिका कुमारी और दोस्तों ने साथ नहीं छोड़ा. ग्रुप में बैठकर बोल-बोलकर पढ़ाई कराई जाती थी. राइटर की मदद से उन्होंने इंटरमीडिएट पूरा किया और 2014 में मगध विश्वविद्यालय के महाबोधि कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में ग्रेजुएशन किया.
ऐसे मिला संदीप को अपना लक्ष्य : ऐसे विकट हालात में लोग रेलवे स्टेशनों पर भीख मांगते नजर आते हैं. लेकिन संदीप टूटे नहीं, भटके नहीं एकदम लक्ष्य की ओर चलते रहे. इलाज के दौरान सोशल मीडिया के जरिए अपनी पढ़ाई जारी रखने की इच्छा जाहिर की, जिसके बाद वे केंद्र सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संस्थान, देहरादून पहुंचे. वहां नि:शुल्क शिक्षा और ऑफिस मैनेजमेंट का कोर्स किया.
SBI में मिली नौकरी : देहरादून में पढ़ाई के दौरान ही संदीप ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी शुरू की. उनकी मेहनत रंग लाई और 11 मई 2015 को भारतीय स्टेट बैंक, सिलाव शाखा में क्लर्क के पद पर चयन हो गया. नौकरी मिलने के बाद उन्होंने पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी. लेकिन आगे बढ़ने की भूख बरकरार रही.
बैंक की इंटरनल परीक्षा भी की पास : लगातार मेहनत और लगन के दम पर उन्होंने 2023 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर होने वाली इंटरनल परीक्षा पास की और आज वे सहायक प्रबंधक यानी असिस्टेंट मैनेजर के पद पर कार्यरत हैं. वे 'JAWS' स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर की मदद से कंप्यूटर पर अपना पूरा काम करते हैं.
नौकरी के बाद परिवार को संभाला : नौकरी लगने के बाद संदीप ने सबसे पहले अपनी बहन की शादी कराई. फिर जमीन खरीदकर घर बनाया. अपने दोनों छोटे भाइयों को सिलाव बाजार में इलेक्ट्रिक की दुकान खुलवाकर सेटल किया. आज उनकी शादी हो चुकी है और उनके दो बच्चे—बेटी श्रेजल ब्रहपुरिया और बेटा श्रेष्ठ ब्रहपुरिया—हैं. बच्चे भी अपने पिता की स्थिति को समझते हैं और उनका पूरा ख्याल रखते हैं.
दूसरों के लिए बन गए प्रेरणा : संदीप कहते हैं कि वे ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि जो तकलीफ उन्होंने झेली, वह किसी दुश्मन को भी न मिले. वे लोगों से अपील करते हैं कि आंखों में किसी भी तरह की परेशानी होने पर तुरंत विशेषज्ञ डॉक्टर को दिखाएं और लापरवाही न बरतें.
संदीप की कहानी आज उन हजारों युवाओं के लिए प्रेरणा है, जो छोटी-छोटी मुश्किलों में हार मान लेते हैं. सच ही कहा गया है—''मंजिल उन्हीं को मिलती है, जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है.''
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