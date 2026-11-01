ETV Bharat / bharat

गांधी के वेश में रामलीला मैदान पहुंचे गुजरात के संदीप आहिर, बोले- बेरोजगारी, वोट चोरी और शिक्षा के मुद्दों पर जारी रहेगी लड़ाई

गांधी के वेश में रामलीला मैदान पहुंचे गुजरात के संदीप आहिर ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली के रामलीला मैदान में रविवार को आयोजित इंडिया ब्लॉक की महारैली में जहां देशभर से राजनीतिक दलों के नेता और कार्यकर्ता जुटे, वहीं गुजरात के कच्छ से पहुंचे संदीप आहिर अपने अलग अंदाज के कारण लोगों का ध्यान खींचते नजर आए. संदीप महात्मा गांधी का वेश धारण कर रैली में पहुंचे. उनके इस रूप के पीछे केवल एक प्रतीकात्मक संदेश नहीं, बल्कि मौजूदा राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों पर अपनी बात रखने का उद्देश्य भी है. उन्होंने बताया कि देश में बेरोजगारी, वोट चोरी और शिक्षा जैसे बुनियादी मुद्दों पर गंभीरता से आवाज उठाने की जरूरत है. संदीप खुद को गांधी और भगत सिंह के विचारों से प्रेरित बताते हैं. उन्होंने बताया कि अन्याय के खिलाफ लड़ाई में अहिंसा और जनता की जागरूकता सबसे अहम है.

कांग्रेस कार्यकर्ता संदीप, आंदोलनों में बदलते हैं अपना रूप