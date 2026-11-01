गांधी के वेश में रामलीला मैदान पहुंचे गुजरात के संदीप आहिर, बोले- बेरोजगारी, वोट चोरी और शिक्षा के मुद्दों पर जारी रहेगी लड़ाई
रामलीला मैदान में गुजरात कच्छ से पहुंचे संदीप आहिर ने गांधी वेश धारण कर कहा सत्य की लड़ाई के लिए गांधी से बड़ी ताकत नहीं
Published : November 1, 2026 at 2:11 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली के रामलीला मैदान में रविवार को आयोजित इंडिया ब्लॉक की महारैली में जहां देशभर से राजनीतिक दलों के नेता और कार्यकर्ता जुटे, वहीं गुजरात के कच्छ से पहुंचे संदीप आहिर अपने अलग अंदाज के कारण लोगों का ध्यान खींचते नजर आए. संदीप महात्मा गांधी का वेश धारण कर रैली में पहुंचे. उनके इस रूप के पीछे केवल एक प्रतीकात्मक संदेश नहीं, बल्कि मौजूदा राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों पर अपनी बात रखने का उद्देश्य भी है. उन्होंने बताया कि देश में बेरोजगारी, वोट चोरी और शिक्षा जैसे बुनियादी मुद्दों पर गंभीरता से आवाज उठाने की जरूरत है. संदीप खुद को गांधी और भगत सिंह के विचारों से प्रेरित बताते हैं. उन्होंने बताया कि अन्याय के खिलाफ लड़ाई में अहिंसा और जनता की जागरूकता सबसे अहम है.
कांग्रेस कार्यकर्ता संदीप, आंदोलनों में बदलते हैं अपना रूप
गुजरात के कच्छ से आए संदीप आहिर ने बताया कि वह कांग्रेस के कार्यकर्ता होने के साथ पार्टी में पदाधिकारी भी हैं. राजनीतिक गतिविधियों के अलावा सामाजिक और जनहित से जुड़े आंदोलनों में भी हिस्सा लेते हैं. उन्होंने बताया कि जब भी कहीं अन्याय, गुंडागर्दी या किसी गलत गतिविधि के खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत होती है तो विरोध दर्ज कराने के लिए सामने आते हैं. संदीप ने बताया कि वह अलग-अलग आंदोलनों में कभी भगत सिंह तो कभी महात्मा गांधी का रूप धारण करते हैं. उन्होंने बताया कि इसके जरिए आंदोलन में शामिल लोगों का हौसला बढ़ाने और आम जनता तक एक संदेश पहुंचाने की कोशिश करते हैं.
सत्य की लड़ाई के लिए गांधी से बड़ी ताकत नहीं
महात्मा गांधी का रूप धारण करने की वजह पूछे जाने पर संदीप आहिर ने कहा कि सत्य को बचाने और असत्य के खिलाफ लड़ने के लिए गांधी एक बड़ी ताकत हैं. उन्होंने बताया कि गांधी के विचार केवल भारत तक सीमित नहीं हैं, बल्कि पूरी दुनिया में अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने की प्रेरणा देते हैं. उन्होंने कहा कि देश में इस समय जिस विचारधारा की सरकार है, उसके खिलाफ गांधीवादी विचारधारा के जरिए अपनी बात रखी जा सकती है. उन्होंने बताया कि गांधी का संदेश केवल इतिहास की किताबों तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे आज के सामाजिक और राजनीतिक आंदोलनों में भी अपनाने की जरूरत है.
तब गोरे अंग्रेज थे, आज काले अंग्रेजों से मुकाबला
देश की मौजूदा परिस्थितियों की तुलना अंग्रेजी शासन के दौर से करते हुए संदीप ने कहा कि उस समय देश पर गोरे अंग्रेजों का शासन था, जबकि आज उसी तरह की मानसिकता वाले लोग देश में मौजूद हैं. उन्होंने इन्हें 'काले अंग्रेज' कहते हुए कहा कि दोनों दौर में अंतर बहुत ज्यादा नहीं है. उन्होंने बताया कि आजादी की लड़ाई के दौरान भी आम जनता सड़कों पर उतरी थी और उसने आंदोलन तथा अहिंसा का रास्ता अपनाया था. आज भी जनता को अपने अधिकारों और समस्याओं के लिए शांतिपूर्ण तरीके से आवाज उठानी चाहिए. उन्होंने कहा कि सत्ता और व्यवस्था के सामने अपनी बात रखने के लिए लोगों की एकजुटता जरूरी है.
बेरोजगारी और वोट चोरी के आरोपों को बताया बड़ा मुद्दा
रामलीला मैदान में होने वाली महारैली में शामिल होने के उद्देश्य पर संदीप ने कहा कि देश में कई ऐसे बुनियादी मुद्दे हैं, जिन पर लगातार आवाज उठाई जानी चाहिए. इनमें बेरोजगारी, वोट चोरी के आरोप और शिक्षा से जुड़ी समस्याएं प्रमुख हैं. उन्होंने कहा कि देश के आम नागरिकों को रोजगार और अच्छी शिक्षा मिलना जरूरी है. इसके साथ ही चुनावी प्रक्रिया को लेकर उठ रहे सवालों पर भी चर्चा होनी चाहिए.उन्होंने कहा कि आंदोलन केवल राजनीतिक गतिविधि नहीं होना चाहिए, बल्कि इसमें आम जनता से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए. उन्होंने कहा कि इन्हीं सवालों को लेकर लोग सड़कों पर उतर रहे हैं और अपनी मांगें रख रहे हैं.
मैं तो सिर्फ लोगों का हौसला बढ़ाने आया हूं
संदीप ने बताया कि खुद को इस आंदोलन में जनता का हौसला बढ़ाने वाले व्यक्ति के रूप में देखते हैं. उन्होंने बताया कि देश का आम नागरिक अब अपने अधिकारों और समस्याओं को लेकर जागरूक हो रहा है. वह इसी जागरूकता को आंदोलन की असली ताकत मानते हैं. उन्होंने कहा कि गांधी का वेश धारण करना उनके लिए केवल पहनावा नहीं, बल्कि सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलने का संदेश है. उन्होंने कहा कि लोग अपने मुद्दों को लेकर जागरूक हों और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज उठाएं.
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