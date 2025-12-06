ETV Bharat / bharat

प्रतिबंध से जूझ रहे रूस को चीन पर निर्भरता कम करने की जरूरत: एक्सपर्ट

उन्होंने आगे कहा, 'दोनों देशों के बीच कनेक्टिविटी पर जोर दिया जा रहा है. रूस में औषधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है. इसलिए अब रूस में औषधियों का संयुक्त उत्पादन होगा. तेल और गैस के अलावा, जरूरी मिनरल्स और अलग-अलग तरह की सप्लाई चेन पर भी ध्यान दिया जा रहा है, जो बहुत आम चीज है.'

उन्होंने कहा कि अब दोस्ती को अगले लेवल पर ले जाने का समय है और यह नए एरिया, नए रास्ते खोलने का समय है. पीएम मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के संयुक्त बयान का जिक्र करते हुए कोपारकर ने कहा, 'आर्थिक सहयोग और व्यापार' पर बहुत जोर दिया जा रहा है जो हमारे रिश्ते में एक बहुत कमजोर कड़ी रही है. अब, उन्होंने 'विजन 2030 डॉक्यूमेंट' पर साइन किया है और ट्रेड को 100 बिलियन डॉलर तक बढ़ाने का वादा किया है. इसलिए फोकस व्यापार में विविधता लाने और इसे टिकाऊ बनाने पर है. इसलिए यह जरूरी होने वाला है.'

जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (JNU) के स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज के सेंटर फॉर रशियन एंड सेंट्रल एशियन स्टडीज की असिस्टेंट प्रोफेसर (फ़ैकल्टी) रश्मिनी कोपरकर ने ईटीवी भारत से बात करते हुए कहा, 'भारत और रूस हमेशा से पार्टनर रहे हैं. रूस हमारा 'हर मौसम में साथ देने वाला साथी' रहा है और वे हमारे मुश्किल समय में हमारे साथ खड़े रहे हैं. उन्होंने 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान हमारी मदद की है. यह लगभग 'पक्की' दोस्ती जैसी है.'

खास बात यह है कि इस साल भारत और रूस के बीच रणनीतिक साझेदारी पर घोषणा की 25वीं सालगिरह है, जिसे अक्टूबर 2000 में पुतिन की भारत की पहली सरकारी यात्रा के दौरान बनाया गया था. दोनों नेताओं ने इस लंबे समय से चले आ रहे और समय की कसौटी पर खरे उतरे रिश्ते के खास प्रकृति पर जोर दिया. इसकी खासियत आपसी भरोसा, एक-दूसरे के खास राष्ट्रीय हितों का सम्मान और रणनीतिक मेल है. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि साझा जिम्मेदारियों वाली बड़ी ताकतों के तौर पर यह जरूरी रिश्ता वैश्विक शांति और स्थिरता का सहारा बना हुआ है. इसे बराबर और बिना बांटी जा सकने वाली सुरक्षा के आधार पर पक्का किया जाना चाहिए.

उनके मुताबिक पुतिन का भारत दौरा दिखाता है कि भारत के साथ उनकी कितनी करीबी है, क्योंकि दोनों देश अपने रिश्तों को बढ़ा रहे हैं और उनमें अलग-अलग तरह के लोग ला रहे हैं. आज दोपहर पहले प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने यहां हैदराबाद हाउस में अपनी मीटिंग के दौरान दोनों देशों के बीच विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए अपना समर्थन दोहराया.

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मौजूदगी में यहां हुए 23वें भारत-रूस सालाना समिट में भारत और रूस के बीच हुए द्विपक्षीय समझौतों का स्वागत करते हुए एक्सपर्ट्स ने कहा कि रूस के लिए भारत के करीब होना जरूरी है. क्योंकि यूक्रेन विवाद के बाद पश्चिमी देशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंध की वजह से पिछले कुछ सालों में रूस चीन पर बहुत ज्यादा निर्भर हो गया है.

कोपारकर ने कहा कि दोनों देशों के लोगों के बीच रिश्तों पर भी जोर दिया जा रहा है. उन्होंने कहा, 'सांस्कृतिक रिश्तों को मजबूत करने पर भी ध्यान दिया जा रहा है. हम अब रूसी नागरिकों के लिए 30 दिन का मुफ़्त ई-टूरिस्ट वीजा और 30 दिन का ग्रुप टूरिस्ट वीजा देने जा रहे हैं. वे स्टूडेंट्स, स्कॉलर और खिलाड़ियों के लेन-देन को भी बढ़ाने जा रहे हैं. वोकेशनल ट्रेनिंग और स्किलिंग एक अहम एरिया है. युवाओं को जोड़ने पर जोर दिया जा रहा है.'

कोपरकर ने आगे कहा, 'इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए, आपको अपनी राजधानियों से बाहर निकलना होगा ताकि दूसरे इलाके भी कवर हो सके. अब रूस के कई शहरों में भारत के साथ पहले से ही बातचीत हो रही है. हमने दो नए कॉन्सुलेट खोले हैं. बिजनेस करने वाले लोगों, युवाओं और स्टूडेंट को जोड़ने पर जोर दिया जा रहा है क्योंकि वे हमारी संस्कृति के अनौपचारिक एंबेसडर हैं.'

रूस-यूक्रेन झगड़े पर उन्होंने कहा, 'पिछले कुछ सालों में भारत एक जरूरी पोल बनकर उभरा है। इसलिए, अब हम किसी के दबाव में नहीं आएंगे. हम सभी जरूरी प्लेयर्स के साथ बराबर दूरी वाले रिश्ते चाहते हैं. हम अमेरिका से दूर नहीं जाना चाहते. हम उनके साथ रिश्ता चाहते हैं, लेकिन हम उनसे दबाव में नहीं आना चाहते.'

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हैदराबाद हाउस में (ANI)

कोपारकर ने कहा, 'अमेरिका के करीब आने का मतलब रूस से दूर जाना नहीं है. रूस के साथ हमारी पार्टनरशिप वैसी ही रहेगी. दूसरी बात, रूस के लिए भी भारत के करीब होना बहुत जरूरी है, ताकि चीन की बराबरी की जा सके, क्योंकि पिछले कुछ सालों में प्रतिबंध की वजह से मॉस्को चीन पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो गया है. जाहिर है रूस भी ऐसा नहीं चाहता.' उनके अनुसार यह दोनों देशों के लिए एक तरह से विन-विन सिचुएशन है. उन्होंने कहा, 'हम एक-दूसरे को चाहते हैं, और हम दोनों एक-दूसरे के साथ हैं.'

उन्होंने कहा, 'मैं यूक्रेन भी गई थी और प्रेसिडेंट जेलेंस्की और अमेरिकी राष्ट्पति से मिलीं. प्रधानमंत्री ने आज कहा कि हम इस लड़ाई में न्यूट्रल नहीं हैं, हम 'शांति' के साथ हैं. वह चाहते हैं कि लड़ाई बातचीत से हल हो और शांति कायम हो. प्रधानमंत्री अपने जुबान पर कायम हैं.' उन्होंने कहा कि झगड़े को दोनों पक्षों को सुलझाना होगा. डॉ. कोपारकर ने कहा, 'शांति प्रक्रिया में मदद के लिए एक बाहरी पार्टनर की जरूरत है, जिसमें भारत भी अहम भूमिका निभाएगा. इसलिए, भारत को मुख्य बातचीत करने वाला नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे शांति प्रक्रिया में मदद करनी चाहिए. झगड़े को दोनों पक्षों को सुलझाना होगा.'

एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, 'हर कोई मौजूदा दौरे पर नजर रख रहा है, खासकर इसलिए क्योंकि राष्ट्रपतिन पुतिन पिछले चार सालों से ज्यादा इंटरनेशनल ट्रैवल नहीं कर रहे हैं. उन्होंने भारत को अपने डेस्टिनेशन में से एक चुना. इसलिए, इससे अंदाजा लगता है कि वह भारत से कितना जुड़े हुए हैं.

उन्होंने कहा, 'अब साझेदारी सिर्फ रायनकिय संबंधों राजनयिक संबंधों से कहीं आगे है. यह कुछ ऐसा है जो बुनियादी, फिलॉसॉफिकल, ऐतिहासिक और पारंपरिक है. दोनों देश रिश्तों को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं. इसलिए इस पर नजर रखनी होगी. खास बात यह है कि वे अपने रिश्तों को बढ़ा रहे हैं और उनमें विविधता ला रहे हैं.'

भारत के रूस से रिश्ते का मकसद पश्चिम को गुस्सा दिलाना नहीं है

अमेरिका में भारत की पूर्व एम्बेसडर मीरा शंकर ने रूसी प्रेसिडेंट के भारत दौरे का जिक्र करते हुए कहा, 'यह तसल्ली देने वाली बात है कि भारत और रूस के बीच रिश्ते रणनीतिक बने हुए हैं.' उन्होंने ईटीवी भारत को बताया, 'दोनों देशों के बीच रिश्तों और ग्लोबल हालात के हर पहलू पर एक बड़ी चर्चा हो रही है. भारत के लिए रूस एक भरोसेमंद आर्थिक और रणनीतिक साझेदार है.

रूस के लिए भी भारत वैसा ही है. रूस भी चीन पर अपनी ज़्यादा निर्भरता कम करना चाहेगा. इसलिए, भारत उनके लिए ज़रूरी हो जाता है. ' शंकर के अनुसार भारत के लिए दुनिया को यह संकेत देना जरूरी है कि वह अपने फैसले खुद लेता है और जहाँ तक बड़ी ताकतों के साथ उसके रिश्तों का सवाल है, वह अपनी किस्मत का मालिक खुद है.

उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि भारत का जोर रूस के साथ एक मजबूत रणनीतिक का सिग्नल देने पर होगा, जो अभी भी चल रही है. रूस पहले भी एक भरोसेमंद पार्टनर रहा है और आगे भी रहेगा. साथ ही हम यह भी सिग्नल दे रहे हैं कि हम पश्चिम के साथ दुश्मनी वाले रिश्ते नहीं चाहते हैं. यह दौरा उनके या किसी देश के खिलाफ नहीं है.'

यूक्रेन के मुद्दे पर शंकर ने कहा, 'प्रधानमंत्री मोदी ने जोर दिया कि हम न्यूट्रल नहीं हैं और शांति के पक्ष में हैं. राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि रूस भी शांति के पक्ष में है. अमेरिका इस झगड़े का हल, एक पॉलिटिकल हल निकालने की कोशिश तेज कर रहा है. इसलिए अगर झगड़ा सुलझ जाता है और रूस के वैश्विक अर्थव्यवस्था में फिर से शामिल होने से शांति आती है तो भारत के लिए रूस और अमेरिका के साथ अपने रिश्ते को अलग-अलग निभाना बहुत आसान हो जाएगा.'

पूर्व राजदूत सुरेंद्र कुमार ने ईटीवी भारत को बताया, 'यह एक सार्थक दौरा है. संदेश साफ है कि हमारे दो-तरफा रिश्ते अपने पैरों पर खड़े हैं. भारत दूसरे देशों, चाहे वो अमेरिका हो या यूरोप को अपनी शर्तें थोपने की इजाजत नहीं दे सकता. ऑपरेशन सिंदूर के दौरान रूस हमारे साथ खड़ा था. हम सिर्फ इसलिए दोस्तों को नहीं छोड़ सकते क्योंकि कोई दबाव डाल रहा है.'

