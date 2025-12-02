ETV Bharat / bharat

Explainer: एक क्लिक में जानें क्या है संचार साथी ऐप, कैसे करता है काम और क्या मिलेंगी सुविधाएं

डिजिटली सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार लगातार प्रयास कर रही है. इसी चरण में संचार साथी ऐप को लेकर बड़ा फैसला किया गया है.

SANCHAR SAATHI APP
एक क्लिक में जानें क्या है संचार साथी ऐप (PTI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 2, 2025 at 11:31 AM IST

6 Min Read
हैदराबाद: केंद्र की मोदी सरकार ने डिजिटली सुरक्षा को लेकर सोमवार को एक बड़ा कदम उठाया है. डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन्स (DoT) ने देश में बनने वाले और विदेशों से मंगाए जाने वाले सभी मोबाइल फोन में 'संचार साथी ऐप' को पहले से ही इंस्टॉल करने को जरूरी कर दिया है. इसके बाद से किसी भी स्मार्टफोन्स में यह ऐप डिलीट नहीं किया जा सकेगा. DoT ने इसे सभी मोबाइल कंपनियों और इंपोर्टस को आदेश भी दे दिए हैं. केंद्र का यह नियम सभी मोबाइल कंपनियों जैसे- एपल, सैमसंग, शियोमी (Xiaomi), ओप्पो (Oppo) और वीवो (Vivo) पर अप्लाई होगा. ऐसे में हर कोई जानना चाहेगा कि यह ऐप क्या है. इसको कैसे प्रयोग करेंगे और इसकी विशेषताएं क्या हैं. तो चलिए विस्तार से समझाते हैं.

सभी यूजर्स आसानी से कर सकें प्रयोग
इन कंपनियों को जो निर्देश दिया गया है उसके मुताबिक मोबाइल फोन में सेटिंग करते समय संचार साथी ऐप सभी यूजर्स को साफ तौर पर दिखाई देना चाहिए. इसके साथ-साथ इसको खोलने पर कोई दिक्कत भी ना आए. इसका मतलब इस ऐप को आसानी से ओपन होना चाहिए. वहीं, यह भी निर्देश दिए गए हैं कि इस ऐप की कोई भी सुविधा बंद ना हो और उसका समयसीमा भी निश्चिन ना हो. सभी यूजर्स को इसको प्रयोग करने में कोई परेशानी ना हो.

प्रियंका गांधी ने उठाए सवाल
वहीं, सरकार के इस नियम के बाद विवाद बढ़ता ही जा रहा है. विपक्षी दलों का कहना है कि यह पैगासस है. यह लोगो की सुरक्षा में सेंध लगाने का काम है. इस मामले पर केरल के वायनाड से कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा का कहना है कि यह एक जासूसी ऐप है. यह मजाक है. नागरिकों को प्राइवेसी का अधिकार है. हर किसी को परिवार, दोस्तों को मैसेज भेजने की प्राइवेसी का अधिकार होना चाहिए, बिना सरकार की नजर के. वे इस देश को हर तरह से तानाशाही में बदल रहे हैं. पार्लियामेंट इसलिए काम नहीं कर रही है क्योंकि सरकार किसी भी चीज पर बात करने से मना कर रही है. विपक्ष पर आरोप लगाना बहुत आसान है. वे किसी भी चीज पर चर्चा नहीं होने दे रहे हैं. एक स्वस्थ लोकतंत्र चर्चा की मांग करता है. फ्रॉड की रिपोर्ट करने और यह देखने के बीच एक बहुत पतली लाइन है कि भारत का हर नागरिक अपने फोन पर क्या कर रहा है. इस तरह से काम नहीं करना चाहिए. फ्रॉड की रिपोर्ट करने के लिए एक असरदार सिस्टम होना चाहिए. हमने साइबर सिक्योरिटी पर इस पर बहुत लंबी चर्चा की है. साइबर सिक्योरिटी की जरूरत है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह आपको हर नागरिक के टेलीफोन में जाने का बहाना दें. मुझे नहीं लगता कि कोई भी नागरिक खुश होगा.

इस ऐप को लाने के पीछे सरकार की क्या है मंशा
DoT ने सभी मोबाइल कंपनियों को निर्देश दिए हैं कि अगले तीन महीनों (90 दिन) के अंदर सभी फोन में यह संचार साथी ऐप इंस्टॉल होना चाहिए. वहीं, जो मोबाइल पहले से बाजार में काम कर रहे हैं उनके लिए कंपनियों और इंपोर्टर्स से कहा गया है कि उनमें सॉफ्टवेयर अपडेट के साथ ही यह ऐप सभी यूजर्स को मिल जाए. DoT ने इस ऐप को इंस्टॉल करने का उद्देश्य बताते हुए कहा कि लोगों को नकली फोन्स खरीदने से बचाया जा सके. वहीं, गलत इस्तेमाल की कंप्लेन की जा सके और इस ऐप को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके.

अब जानते हैं क्या है संचार साथी ऐप
DoT के निर्देश पर साल 2023 में इस ऐप को शुरू किया गया था. इस 'संचार साथी ऐप' का पोर्टल खोए हुए मोबाइल फोन की कंप्लेन दर्ज करना और फौरन उन्हें ब्लॉक करने की सुविधा प्रदान करता है. इसके साथ-साथ संदिग्ध लिंक की रिपोर्ट करना और किसी आदमी के नाम पर कितने सिम कार्ड एक्टिव हैं यह भी पता लगाना है.

इस ऐप से लोगों को मिलेंगी ये सुविधाएं
DoT का यह ऐप मोबाइल यूजर्स को तमाम तरह की सुविधाएं देगा. देश में कोई यूजर अपने नाम पर कितने कनेक्शन ले रखा है. इसकी आसानी से जांच हो सकेगी. वहीं, जो यूजर मोबाइल फोन प्रयोग कर रहा है, वह असली है या नकली. यह भी पता लगाया जा सकेगा. वहीं, स्पैम और संदिग्ध कॉल की भी शिकायत दर्ज की जा सकेगी. सबसे मुख्य बात अगर किसी शख्स के पास विदेश से फोन आता है तो वह इसकी रिपोर्ट भी कर सकता है. इस ऐप की सबसे खास बात यह है कि इसके लिए किसी भी तरह की ओटीपी वेरिफिकेशन (OTP Verification) की आवश्यकता नहीं होगी.

जारी हो चुका है इससे संबंधित आंकड़ा
संचार साथी ऐप पोर्टल के आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं तो अभी तक करीब 42 लाख से ज्यादा मोबाइल फोन्स को ब्लॉक किया जा चुका है. वहीं, 26 लाख से ज्यादा चोरी हुए फोन्स की डिटेल भी मिल चुकी है. इसके साथ-साथ यूजर्स ने अपने नाम पर कितने कनेक्शन ले रखे हैं, यह जानने के लिए करीब 288 लाख से ज्यादा शिकायतें दर्ज हो चुकी हैं. इनमें से 254 लाख से ज्यादा शिकायतों को सुलझा भी दिया गया है. संचार साथी ऐप को लोगों में काफी दिलचस्पी भी देखी जा रही है. अभी तक करीब 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाया है. वहीं, डाउनलोड की बात करें तो 1 करोड़ से अधिक बार यह डाउनलोड किया गया है. ऐपल स्टोर से इसको करीब 9 लाख से ज्यादा डाउनलोड किया गया है.

