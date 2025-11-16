ETV Bharat / bharat

एकता पदयात्रा का 10वां दिन; वृंदावन में भव्य मंच तैयार, धीरेंद्र शास्त्री के संबोधन से समाप्त होगी यात्रा

मथुरा: बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेंद्र शास्त्री की सनातन एकता धार्मिक पदयात्रा का आज 10वां और अंतिम दिन है. 10 दिनों तक चलने वाली पदयात्रा 170 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद आज वृंदावन में प्रवेश करेगी. चार धाम मंदिर के मैदान में यात्रा का समापन होगा. यहां विशाल मंच तैयार किया गया है. सैकड़ों साधु-संत अपना संबोधन करेंगे. अंत में पं. धीरेंद्र शास्त्री के संबोधन से पदयात्रा का समापन होगा.

वृंदावन में प्रवेश करेगी पदयात्रा: पं. धीरेंद्र शास्त्री की पदयात्रा धीरे-धीरे वृंदावन की तरफ बढ़ने लगी है. रविवार को सनातन एकता धार्मिक पदयात्रा का समापन किया जाएगा. वृंदावन में करीब 12 बजे पदयात्रा प्रवेश करेगी और मां वैष्णो देवी मंदिर के पास चार धाम मंदिर के मैदान में मुख्य कार्यक्रम है.

धीरेंद्र शास्त्री की पदयात्रा जैंत इलाके से सुबह 10 बजे प्रारंभ होगी और 8 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद वृंदावन में प्रवेश कर जाएगी. सैकड़ों साधु-संत वृंदावन, मथुरा, हरिद्वार, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड से आए हुए हैं. वह सभी सभा को संबोधित करेंगे. सबसे आखिरी में बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेंद्र शास्त्री का संबोधन होगा. इसके बाद यात्रा का समापन कर दिया जाएगा. माना जा रहा है, कि वृंदावन में यात्रा समापन के दौरान दो लाख अनुरायी पहुंच रहे हैं.