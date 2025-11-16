एकता पदयात्रा का 10वां दिन; वृंदावन में भव्य मंच तैयार, धीरेंद्र शास्त्री के संबोधन से समाप्त होगी यात्रा
मीडिया प्रभारी श्याम चतुर्वेदी ने बताया बागेश्वर धाम सरकार की पदयात्रा 170 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद समाप्त होगी.
मथुरा: बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेंद्र शास्त्री की सनातन एकता धार्मिक पदयात्रा का आज 10वां और अंतिम दिन है. 10 दिनों तक चलने वाली पदयात्रा 170 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद आज वृंदावन में प्रवेश करेगी. चार धाम मंदिर के मैदान में यात्रा का समापन होगा. यहां विशाल मंच तैयार किया गया है. सैकड़ों साधु-संत अपना संबोधन करेंगे. अंत में पं. धीरेंद्र शास्त्री के संबोधन से पदयात्रा का समापन होगा.
वृंदावन में प्रवेश करेगी पदयात्रा: पं. धीरेंद्र शास्त्री की पदयात्रा धीरे-धीरे वृंदावन की तरफ बढ़ने लगी है. रविवार को सनातन एकता धार्मिक पदयात्रा का समापन किया जाएगा. वृंदावन में करीब 12 बजे पदयात्रा प्रवेश करेगी और मां वैष्णो देवी मंदिर के पास चार धाम मंदिर के मैदान में मुख्य कार्यक्रम है.
धीरेंद्र शास्त्री की पदयात्रा जैंत इलाके से सुबह 10 बजे प्रारंभ होगी और 8 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद वृंदावन में प्रवेश कर जाएगी. सैकड़ों साधु-संत वृंदावन, मथुरा, हरिद्वार, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड से आए हुए हैं. वह सभी सभा को संबोधित करेंगे. सबसे आखिरी में बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेंद्र शास्त्री का संबोधन होगा. इसके बाद यात्रा का समापन कर दिया जाएगा. माना जा रहा है, कि वृंदावन में यात्रा समापन के दौरान दो लाख अनुरायी पहुंच रहे हैं.
प्रशासन की व्यवस्थाएं: सनातन एकता धार्मिक पदयात्रा के समापन को लेकर जिला प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं. छठिकारा से आने वाली पदयात्रा को लेकर रूट डायवर्जन और वृंदावन में बैरिकेडिंग लगाकर वाहनों को डायवर्ट किया गया है. दूर-दराज से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए छठिकरा मार्ग से सीधे वृंदावन में प्रवेश करने की अनुमति है. वहीं, आगरा-दिल्ली राजमार्ग से वृंदावन में पदयात्रा प्रवेश करेगी.
मीडिया प्रभारी श्याम चतुर्वेदी ने बताया रविवार को बागेश्वर धाम सरकार की पदयात्रा 170 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद समाप्त होगी. वृंदावन में बागेश्वर धाम और बिहारी जी का मिलन होगा. चार धाम मैदान में बड़ा मंच तैयार किया गया है. यहीं से धीरेंद्र शास्त्री का संबोधन होगा.
