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26 नवंबर को सिविक सेंटर में आयोजित किया जाएगा 'संविधान गौरव दिवस समारोह', अमित शाह भी होंगे शामिल

संविधान गौरव दिवस समारोह को लेकर जानकारी देते दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: संविधान निर्माता भारत रत्न डॉ. भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित करने और संवैधानिक मूल्यों को जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से दिल्ली भाजपा आगामी 26 नवंबर को सिविक सेंटर में 'संविधान गौरव दिवस समारोह' का आयोजन करेगी. समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बतौर मुख्य अतिथि एवं मुख्य वक्ता के रूप में शामिल होंगे. कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय राज्य मंत्री व दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा करेंगे, वहीं दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता लोगों को संबोधित करेंगी.

दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने सोमवार को बताया कि समारोह में दिल्ली के प्रबुद्ध वर्ग विशेष रूप से सीए, अधिवक्ता, डॉक्टर, प्रोफेसर, अध्यापक और छात्रों को आमंत्रित किया गया है, ताकि यह संदेश दिया जा सके कि संविधान हमारे जीवन का आधार है. इस दौरान सीएम रेखा गुप्ता दिल्ली सरकार की ओर से संविधान के अनुरूप किए जा रहे कार्यों का विवरण भी प्रस्तुत करेंगी.