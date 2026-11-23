26 नवंबर को सिविक सेंटर में आयोजित किया जाएगा 'संविधान गौरव दिवस समारोह', अमित शाह भी होंगे शामिल
दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने बताया कि गृह मंत्री अमित शाह कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे. वहीं सीएम रेखा गुप्ता कार्यों का विवरण देंगी.
Published : November 23, 2026 at 4:58 PM IST
नई दिल्ली: संविधान निर्माता भारत रत्न डॉ. भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित करने और संवैधानिक मूल्यों को जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से दिल्ली भाजपा आगामी 26 नवंबर को सिविक सेंटर में 'संविधान गौरव दिवस समारोह' का आयोजन करेगी. समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बतौर मुख्य अतिथि एवं मुख्य वक्ता के रूप में शामिल होंगे. कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय राज्य मंत्री व दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा करेंगे, वहीं दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता लोगों को संबोधित करेंगी.
दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने सोमवार को बताया कि समारोह में दिल्ली के प्रबुद्ध वर्ग विशेष रूप से सीए, अधिवक्ता, डॉक्टर, प्रोफेसर, अध्यापक और छात्रों को आमंत्रित किया गया है, ताकि यह संदेश दिया जा सके कि संविधान हमारे जीवन का आधार है. इस दौरान सीएम रेखा गुप्ता दिल्ली सरकार की ओर से संविधान के अनुरूप किए जा रहे कार्यों का विवरण भी प्रस्तुत करेंगी.
November 23, 2026
उन्होंने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस ने 1952 से ही संविधान और डॉ. अंबेडकर का अपमान किया है. कांग्रेस ने सत्ता का दुरुपयोग कर बाबा साहेब को 1952 के बंबई चुनाव और 1954 के भंडारा उपचुनाव में पराजित कराया. आज संविधान की प्रति जेब में रखकर घूमने वाली कांग्रेस ने ही 1975 में आपातकाल लगाकर नागरिकों के मूल अधिकारों का हनन किया, प्रेस पर सेंसरशिप लगाई और शाहबानो मामले में न्यायालय का निर्णय बदलकर संविधान की मूल भावना को आघात पहुंचाया.
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इसके अलावा हर्ष मल्होत्रा ने आम आदमी पार्टी को अराजक दल बताया. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री रहते हुए अरविंद केजरीवाल ने न केवल राजपथ पर धरना दिया, बल्कि शराब घोटाले में गिरफ्तारी के बाद भी लंबे समय तक पद से इस्तीफा न देकर संवैधानिक मर्यादाओं का उल्लंघन किया. संविधान केवल एक पुस्तक नहीं है, यह 140 करोड़ भारतीयों की आस्था और आकांक्षाओं का दस्तावेज़ है. साथ ही उन्होंने अनुच्छेद 370 की समाप्ति, तीन तलाक के अंत और समान नागरिक संहिता की दिशा में उठाए गए कदमों को संविधान की मूल भावना को सशक्त करने वाला बताया.
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