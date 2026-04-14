56 साल बाद डिप्टी CM बनेगा बिहार का मुख्यमंत्री, कर्पूरी ठाकुर के 'यूनिक क्लब' में शामिल हुए सम्राट चौधरी
मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही सम्राट चौधरी एक अनोखा रिकॉर्ड बना लेंगे. वह कर्पूरी ठाकुर के 'यूनिक क्लब' में शामिल हो जाएंगे.
Published : April 14, 2026 at 8:46 PM IST
पटना: मुंगरे के तारापुर सीट से विधायक सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं. नीतीश कुमार की जगह लेने वाले सम्राट भारतीय जनता पार्टी के पहले सीएम होंगे. वह बुधवार सुबह पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे. इसके साथ ही वह कर्पूरी ठाकुर के बाद दूसरे ऐसे शख्स होंगे, जो डिप्टी सीएम भी रहे और सीएम भी बने.
56 साल बाद टूटेगा रिकॉर्ड: सम्राट चौधरी 56 साल बाद उस 'रिकॉर्ड' को भी तोड़ देंगे, जिसमें कोई भी डिप्टी सीएम कभी सीएम नहीं बन पाया. 56 साल पहले यानी साल 1970 में कर्पूरी ठाकुर एक मात्र ऐसे व्यक्ति थे, जो पहले उप-मुख्यमंत्री रहे और फिर मुख्यमंत्री भी बने.
कर्पूरी ठाकुर के रिकॉर्ड की बराबरी की: सम्राट चौधरी बुधवार को जैसे ही मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर के रिकॉर्ड की बराबरी कर लेंगे. कर्पूरी ठाकुर अकेले ऐसे व्यक्ति हैं, जो पहले उप-मुख्यमंत्री बने और उसके बाद सीएम भी बने. कर्पूरी ठाकुर 1967 में डिप्टी सीएम बने 1970 में पहली बार सीएम बने. वह दूसरी बार 1977 में राज्य के मुख्यमंत्री बने थे.
कौन-कौन बने डिप्टी सीएम?: डॉ. अनुग्रह नारायण सिंह बिहार के पहले उप-मुख्यमंत्री थे लेकिन कभी भी मुख्यमंत्री नहीं बन पाए. इसके बाद भी कई नेता डिप्टी सीएम बने लेकिन सीएम पद तक नहीं पहुंच पाए. हालिया वर्षों की बात करें तो सुशील कुमार मोदी, तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी, तेजस्वी यादव और विजय कुमार सिन्हा डिप्टी सीएम जरूर बने लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बन पाए.
लोकभवन में माननीय राज्यपाल श्री सैय्यद अता हसनैन जी से समस्त एनडीए नेतृत्व के साथ भेंटकर सरकार गठन का दावा प्रस्तुत किया।— Samrat Choudhary (@samrat4bjp) April 14, 2026
जनता के विश्वास और सहयोग के साथ विकास, सुशासन और समृद्धि के नए अध्याय की ओर बिहार अग्रसर होगा।#NDA4Bihar pic.twitter.com/9aw1VikgCv
सम्राट चौधरी दो बार डिप्टी सीएम बने: सम्राट चौधरी दो बार उप-मुख्यमंत्री के पद पर काबिज हुए. पहली बार 28 जनवरी 2024 को वह डिप्टी सीएम बने, जबकि दूसरी बार विधानसभा चुनाव के बाद 20 नवंबर 2025 में उप-मुख्यमंत्री बने. वहीं अब 15 अप्रैल 2026 को बिहार के सीएम पद की शपथ लेंगे.
भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित ऐतिहासिक बैठक में, पर्यवेक्षक एवं माननीय केंद्रीय मंत्री श्री @ChouhanShivraj जी की गरिमामयी उपस्थिति में भाजपा विधानमंडल दल का नेता चुने जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सभी साथियों द्वारा सर्वसम्मति से मुझ पर व्यक्त किए गए इस विश्वास के लिए हृदय से… pic.twitter.com/UJnjRpTaDE— Samrat Choudhary (@samrat4bjp) April 14, 2026
कौन हैं सम्राट चौधरी?: बिहार के भावी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का जन्म 16 नवंबर 1968 को हुआ था. उनके पिता शकुनी चौधरी और माता पार्वती देवी भी राजनीति में बड़े नाम रहे हैं. सम्राट ने अपने सियासी सफर की शुरुआत राष्ट्रीय जनता दल से की थी. 1999 में राबड़ी सरकार में पहली बार मंत्री बने. वह जेडीयू में भी रहे हैं. वहीं साल 2018 में बीजेपी में शामिल हुए और 2023 में प्रदेश अध्यक्ष बन गए.
भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व द्वारा मुझ पर विश्वास जताते हुए #भाजपा_बिहार_विधानमंडल_दल के #नेता का दायित्व सौंपने पर हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ।— Samrat Choudhary (@samrat4bjp) April 14, 2026
यह मेरे लिए केवल एक पद नहीं, बल्कि बिहार की जनता की सेवा, उनके विश्वास और सपनों को साकार करने का एक पवित्र अवसर है। मैं… pic.twitter.com/s4w1rlR2DU
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