ETV Bharat / bharat

56 साल बाद डिप्टी CM बनेगा बिहार का मुख्यमंत्री, कर्पूरी ठाकुर के 'यूनिक क्लब' में शामिल हुए सम्राट चौधरी

मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही सम्राट चौधरी एक अनोखा रिकॉर्ड बना लेंगे. वह कर्पूरी ठाकुर के 'यूनिक क्लब' में शामिल हो जाएंगे.

Samrat Choudhary
बिहार के अगले मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी (सौ. सम्राट चौधरी एक्स हैंडल)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 14, 2026 at 8:46 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

पटना: मुंगरे के तारापुर सीट से विधायक सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं. नीतीश कुमार की जगह लेने वाले सम्राट भारतीय जनता पार्टी के पहले सीएम होंगे. वह बुधवार सुबह पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे. इसके साथ ही वह कर्पूरी ठाकुर के बाद दूसरे ऐसे शख्स होंगे, जो डिप्टी सीएम भी रहे और सीएम भी बने.

56 साल बाद टूटेगा रिकॉर्ड: सम्राट चौधरी 56 साल बाद उस 'रिकॉर्ड' को भी तोड़ देंगे, जिसमें कोई भी डिप्टी सीएम कभी सीएम नहीं बन पाया. 56 साल पहले यानी साल 1970 में कर्पूरी ठाकुर एक मात्र ऐसे व्यक्ति थे, जो पहले उप-मुख्यमंत्री रहे और फिर मुख्यमंत्री भी बने.

Samrat Choudhary
कर्पूरी ठाकुर के रिकॉर्ड की बराबरी करेंगे सम्राट चौधरी (सौ. सम्राट चौधरी एक्स हैंडल)

कर्पूरी ठाकुर के रिकॉर्ड की बराबरी की: सम्राट चौधरी बुधवार को जैसे ही मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर के रिकॉर्ड की बराबरी कर लेंगे. कर्पूरी ठाकुर अकेले ऐसे व्यक्ति हैं, जो पहले उप-मुख्यमंत्री बने और उसके बाद सीएम भी बने. कर्पूरी ठाकुर 1967 में डिप्टी सीएम बने 1970 में पहली बार सीएम बने. वह दूसरी बार 1977 में राज्य के मुख्यमंत्री बने थे.

Karpoori Thakur
कर्पूरी ठाकुर (फाइल) (ETV Bharat)

कौन-कौन बने डिप्टी सीएम?: डॉ. अनुग्रह नारायण सिंह बिहार के पहले उप-मुख्यमंत्री थे लेकिन कभी भी मुख्यमंत्री नहीं बन पाए. इसके बाद भी कई नेता डिप्टी सीएम बने लेकिन सीएम पद तक नहीं पहुंच पाए. हालिया वर्षों की बात करें तो सुशील कुमार मोदी, तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी, तेजस्वी यादव और विजय कुमार सिन्हा डिप्टी सीएम जरूर बने लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बन पाए.

सम्राट चौधरी दो बार डिप्टी सीएम बने: सम्राट चौधरी दो बार उप-मुख्यमंत्री के पद पर काबिज हुए. पहली बार 28 जनवरी 2024 को वह डिप्टी सीएम बने, जबकि दूसरी बार विधानसभा चुनाव के बाद 20 नवंबर 2025 में उप-मुख्यमंत्री बने. वहीं अब 15 अप्रैल 2026 को बिहार के सीएम पद की शपथ लेंगे.

कौन हैं सम्राट चौधरी?: बिहार के भावी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का जन्म 16 नवंबर 1968 को हुआ था. उनके पिता शकुनी चौधरी और माता पार्वती देवी भी राजनीति में बड़े नाम रहे हैं. सम्राट ने अपने सियासी सफर की शुरुआत राष्ट्रीय जनता दल से की थी. 1999 में राबड़ी सरकार में पहली बार मंत्री बने. वह जेडीयू में भी रहे हैं. वहीं साल 2018 में बीजेपी में शामिल हुए और 2023 में प्रदेश अध्यक्ष बन गए.

ये भी पढ़ें:

नीतीश का 'प्रस्थान' और बिहार की सत्ता में सम्राट का 'उत्थान', जानें दिन भर क्या-क्या हुआ?

1999 में मंत्रिमंडल से हटाए गए.. अब बनेंगे बिहार के मुख्यमंत्री, विस्तार से जानें कौन हैं सम्राट चौधरी?

'लालू जी की पाठशाला के छात्र हैं सम्राट चौधरी', BJP पर तेजस्वी यादव का तंज

सम्राट चौधरी होंगे बिहार के नए CM, BJP विधायक दल की बैठक में लगी मुहर, कल लेंगे शपथ

TAGGED:

बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी
BIHAR NEW CM
BIHAR NEW GOVERNMENT
KARPOORI THAKUR
SAMRAT CHOUDHARY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.