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सम्राट चौधरी सरकार के मंत्रियों को बंगला आवंटित, जानिए मंत्री निशांत को कौन सा बंगला मिला?

सम्राट सरकार ने अपने मंत्रियों के लिए बंगला आवंटित कर दिया है. नए मंत्रियों को नए बंगले दिए गए. चर्चा निशांत के बंगले की है-

सम्राट चौधरी सरकार में मंत्रियों को बंगला आवंटित
सम्राट चौधरी सरकार में मंत्रियों को बंगला आवंटित (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 11, 2026 at 8:39 PM IST

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पटना : बिहार में सम्राट चौधरी सरकार के मंत्रियों को सरकारी बंगला आवंटित कर दिया गया है. नीतीश कुमार सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल 26 मंत्रियों के पास पहले से सरकारी आवास मौजूद थे, इसलिए अधिकांश मंत्रियों को वही बंगला फिर से आवंटित किया गया है. हालांकि कुछ नए मंत्रियों और बदले हुए विभागों वाले मंत्रियों के आवास में बदलाव किया गया है. सबसे अधिक चर्चा स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार के बंगले को लेकर हो रही है.

निशांत कुमार को मिला ये बंगला : स्वास्थ्य मंत्री बनाए गए निशांत कुमार को 2 देशरत्न मार्ग स्थित सरकारी बंगला आवंटित किया गया है. यह बंगला पहले विधानसभा अध्यक्ष के नाम से आवंटित हुआ करता था. निशांत कुमार को इस महत्वपूर्ण पते पर आवास मिलने के बाद राजनीतिक गलियारों में इसकी काफी चर्चा हो रही है. ये बंगला विधानसभा अध्यक्ष के लिए आवंटित होता था.

बिहार के मंत्रियों को आवंटित बंगले की लिस्ट
बिहार के मंत्रियों को आवंटित बंगले की लिस्ट (ETV Bharat)

शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी को 13 हार्डिंग रोड : शिक्षा मंत्री बनाए जाने के बाद चर्चा में आए मिथिलेश तिवारी को 13 हार्डिंग रोड स्थित सरकारी बंगला आवंटित किया गया है. वहीं मंत्री संजय कुमार सिंह को भी इसी परिसर में आवास मिला है. हार्डिंग रोड पर कई वरिष्ठ मंत्रियों के आवास होने से यह इलाका एक बार फिर सत्ता का प्रमुख केंद्र बन गया है.

उपमुख्यमंत्रियों के आवास तय : उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी को 5 सर्कुलर रोड स्थित उपमुख्यमंत्री आवास आवंटित किया गया है. वहीं उपमुख्यमंत्री बिजेंद्र यादव अपने पहले से आवंटित 1 स्ट्रैंड रोड स्थित बंगले में ही रहेंगे. सरकार ने वरिष्ठ नेताओं के लिए पुराने आवासों को ही बरकरार रखा है.

पुराने मंत्रियों को वही पुराने बंगले : श्रवण कुमार को 12 नेहरू पथ स्थित बंगला फिर से आवंटित किया गया है, जहां वे पहले से रह रहे थे. अशोक चौधरी को 2 पोलो रोड स्थित बंगला पहले से मिला हुआ है और वे वहीं रहेंगे. लेसी सिंह को 15 सर्कुलर रोड स्थित बंगला फिर से मिला है. इसी तरह अधिकांश पुराने मंत्रियों के आवास में कोई बदलाव नहीं किया गया.

निशांत कुमार को मिला ये बंगला
निशांत कुमार को मिला ये बंगला (ETV Bharat)

श्रेयसी सिंह और दिलीप जायसवाल को आवंटन : मंत्री श्रेयसी सिंह को 4 स्ट्रैंड रोड स्थित बंगला आवंटित किया गया है. वहीं दिलीप जायसवाल को 2 स्ट्रैंड Road और विजय कुमार सिन्हा को 3 स्ट्रैंड Road का बंगला मिला है. संतोष कुमार सुमन को 25 एम स्ट्रैंड रोड और लखेंद्र कुमार रौशन को 26 एम स्ट्रैंड रोड स्थित आवास दिया गया है.

गर्दनीबाग डुप्लेक्स में रहेंगे संजय सिंह टाइगर : मंत्री संजय सिंह टाइगर को गर्दनीबाग स्थित डुप्लेक्स बंगला आवंटित किया गया है. यह आवास लंबे समय से वीआईपी निवास के रूप में चर्चित रहा है. इसके अलावा मंत्री अरुण शंकर प्रसाद को 41 हार्डिंग रोड स्थित बंगला मिला है.

अन्य मंत्रियों को भी आवास आवंटित : मंत्री रामकृपाल यादव को 12 नेहरू पथ, रमा निषाद को 8 पोलो रोड, डॉ. प्रमोद कुमार को 27 हार्डिंग रोड, मंत्री संजय कुमार को 21 हार्डिंग रोड और मंत्री दीपक प्रकाश को 12 सर्कुलर रोड का बंगला आवंटित किया गया है. नीतीश मिश्रा को 9 मैंगल्स रोड और जमा खान को 16/6 नेहरू पथ स्थित बंगला दिया गया है.

सियासी गलियारों में चर्चा तेज : सरकारी बंगला आवंटन को लेकर पटना के राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हैं. खासतौर पर निशांत कुमार को मिले 2 देशरत्न मार्ग और कुछ मंत्रियों के बदले गए आवास को लेकर राजनीतिक संदेश भी तलाशे जा रहे हैं. बंगला आवंटन को सत्ता संतुलन और राजनीतिक प्राथमिकताओं से भी जोड़कर देखा जा रहा है.

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मंत्रियों का सरकारी बंगला
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