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Explainer: बिहार से भी घुसपैठिये होंगे बाहर, अमित शाह से लेकर सम्राट सरकार ने बनाया एक्शन प्लान, जानें

बिहार सरकार की वो कौन-सी नीतियां हैं, जिसे अपनाकर घुसपैठियों को प्रदेश से बाहर किया जा रहा है? पटना से अविनाश कुमार की रिपोर्ट

Infiltrators in Bihar
बिहार में घुसपैठ से निपटने के लिए सरकार सख्त (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 28, 2026 at 7:55 PM IST

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पटना: बिहार में घुसपैठ को नियंत्रित करने और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए सरकार ने कई ठोस कदम उठाए हैं. पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई तेज करने और पुशबैक नीति लागू करने के बाद सीमांचल क्षेत्र में संभावित घुसपैठ की आशंका बढ़ गई है. यह क्षेत्र विशेष रूप से किशनगंज, अररिया, कटिहार और पूर्णिया जैसे जिले हैं, जो अवैध घुसपैठ का मुख्य मार्ग रहे हैं. विस्तार से जानें बिहार में एसआईआर के दौरान कितने घुसपैठिये पाए गए और अब इनके खिलाफ क्या एक्शन प्लान अपनाया गया है..

केंद्र से लेकर राज्य तक सख्ती: बिहार में विधानसभा चुनाव के समय घुसपैठिए को लेकर खूब सियासत हुई थी. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया था. प्रधानमंत्री ने भी बिहार से घुसपैठियों को निकालने की बात कही थी. बाद में सम्राट चौधरी ने भी कहा कि घुसपैठिए को चुन-चुन कर निकालेंगे.

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ईटीवी भारत GFX (ETV Bharat)

वोटर लिस्ट से काटे गए 65 लाख नाम: SIR में बिहार में वोटर लिस्ट से 65 लाख नाम कटा था. उसके आधार पर बिहार सरकार ने आधार कार्ड, राशन कार्ड से लोगों का नाम काट दिया है. बिहार में सीमांचल का इलाका हमेशा घुसपैठिए को लेकर चर्चा में रहता है, जिस प्रकार से मुस्लिम जनसंख्या बढ़ी है उसको लेकर भी सियासत हो रही है.

बड़ी संख्या में बाहर से आए घुसपैठिए-हरेंद्र प्रताप: बीजेपी का लगातार आरोप रहा है कि बड़ी संख्या में घुसपैठिए बाहर से आए हैं. पूर्व विधान पार्षद हरेंद्र प्रताप ने तो किताब भी लिखी है और इस मामले को उन्होंने विधान परिषद में उठाया भी था. बिहार सरकार के मंत्री का कहना है कि केंद्र सरकार ने जो एक्सपर्ट कमेटी बनाई है, यह अच्छी पहल है. क्योंकि घुसपैठिए को हटाना जरूरी है.

सीमावर्ती जिलों में बांगलादेशी रिफ्यूजी: बिहार के सीमावर्ती जिलों में 1971 के बाद बड़ी संख्या में बांग्लादेशी रिफ्यूजी आए थे और उसमें से बड़ी संख्या में यहीं रह गए. 1983 में सरकार ने पहली बार स्क्रीनिंग कराकर उन्हें नोटिस दिया. कुछ नाम भी काटे गए लेकिन बांग्लादेशी घुसपैठिए का सिलसिला जारी रहा.

सीमांचल में 68% तक मुस्लिम आबादी: सीमांचल के इलाके में डेमोग्राफी चेंज के रूप में यह सामने भी आया है कि किशनगंज में अल्पसंख्यकों की आबादी 68 फ़ीसदी तक पहुंच गई है. जबकि 1951 के आसपास सीमांचल में जब कटिहार, किशनगंज, अररिया संयुक्त रूप से पूर्णिया जिले के साथ थे तो उस समय 31% के आसपास ही मुस्लिम आबादी थी.

2011 की जनसंख्या को ही मानें तो 6 दशकों में 16-17 प्रतिशत की रफ्तार से सीमांचल में मुस्लिम आबादी बढ़ी है और पूरा डेमोग्राफी चेंज हो गया है. 2011 में सिर्फ किशनगंज में ही 11.49 लाख आबादी थी जो 2024- 25 में बढ़कर 14.18 लाख के करीब पहुंच गया है.

बिहार में मुस्लिम आबादी लगभग 17% के करीब है लेकिन जब सीमांचल की बात आती है तो यहां यह संख्या कहीं अधिक है. किशनगंज में 68 फ़ीसदी, कटिहार में 44 फ़ीसदी, अररिया में 43 फ़ीसदी और पूर्णिया में 38% फीसदी मुस्लिम आबादी है.

पूर्व विधान पार्षद ने लिखी है किताब: पूर्व विधान पार्षद हरेंद्र प्रताप सीमांचल में जो डेमोग्राफी चेंज हुआ है, उसपर लंबे समय तक अध्ययन किया है. उन्होंने किताब भी लिखी है, जिसका नाम है सेकुलरवाद और बदलती जनगणना के आंकड़े.

कटिहार में सबसे अधिक बांग्लादेशी घुसपैठिए: हरेंद्र प्रताप जब विधान परिषद के सदस्य थे, इस मामले को उन्होंने सदन में भी उठाया था. तब काफी बवाल भी मचा था.हरेंद्र प्रताप ने फोन से हुई बातचीत में कहा, सीमांचल के कटिहार में सबसे अधिक बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं.

"बिहार में अब जो लोग आ रहे हैं वह ठहरते नहीं है. किशनगंज में उन्हें आसानी से आधार कार्ड और राशन कार्ड बन जाता है. हालांकि सरकार की सख्ती के बाद कुछ एक्शन भी हुआ है और अभी जो केंद्र सरकार ने रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक्सपर्ट कमेटी बनाई है, वह अच्छी पहल है. इसका असर आने वाले दिनों में दिखेगा."- हरेंद्र प्रताप,पूर्व विधान पार्षद

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हरेंद्र प्रताप ने लिखी किताब (ETV Bharat)

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने विधानसभा चुनाव के समय घुसपैठियों को निकालने की बात कही थी. हरेंद्र प्रताप ने कहा कि चुनाव के बाद भी अमित शाह बिहार आए थे और इस पर अब काम हो रहा है. अमित शाह ने बिहार दौरे के दौरान राज्य के अधिकारियों और सशस्त्र सीमा बल व अन्य सुरक्षा एजेंसियों के साथ बैठक कर जरूरी दिशा- निर्देश भी घुसपैठियों से निपटने के दिए थे.

वरिष्ठ पत्रकार भोलानाथ का कहना है, बीजेपी के नेता सीमांचल को लेकर लगातार सवाल उठाते रहे हैं और जो आबादी के आंकड़े सामने है वह चिंताजनक हैं. क्योंकि पूरे बिहार में जिस प्रकार से आबादी बढ़ी है, उससे कई गुना अधिक रफ्तार से सीमांचल के इलाके में आबादी बढ़ी है और इसका एक बड़ा कारण घुसपैठिए को भी माना गया है.

"प्रजनन दर अधिक होना भी एक कारण है, लेकिन उससे बड़ा कारण सीमांचल इलाकों में बांग्लादेश और रोहिंग्या का आना भी है. अब केंद्र सरकार की तरफ से जो एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई है, कमेटी जब काम करेगी और रिपोर्ट देगी तब व्यापक असर होना तय है."- भोलानाथ,वरिष्ठ पत्रकार

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अमित शाह (ETV Bharat)

बिहार में घुसपैठियों की संख्या कितनी है: बंगाल में तो घुसपैठिए पर ही चुनाव लड़ा गया है. अभी जिस प्रकार से बांग्लादेश बॉर्डर पर भीड़ दिख रहा है, यह बड़ा सबूत है कि बड़ी संख्या में घुसपैठिए बांग्लादेश से आए थे. बिहार में भी सीमांचल की स्थिति चिंताजनक है. एसआईआर में सबसे अधिक नाम इन्हीं इलाकों से कटे हैं. अब सरकार इसकी जांच पड़ताल करवा रही है. कुछ कार्रवाई भी हुई है, लेकिन बिहार में कितनी संख्या में घुसपैठिये हैं, बिहार में इसका सही आंकड़ा सरकार के पास भी नहीं है और इस पर काम करना होगा.

घुसपैठियों को बाहर निकालना जरूरी- अशोक चौधरी: बिहार सरकार के खाद्य उपभोक्ता संरक्षण मंत्री अशोक चौधरी का कहना है कि जिनका भी एसआईआर में नाम कट गया है. राशन कार्ड से उनका नाम हटा दिया गया है. घुसपैठियों को लेकर केंद्र सरकार की एक्सपर्ट कमिटी पर अशोक चौधरी ने कहा कि सही फैसला है क्योंकि किसी भी बाहरी देश से चाहे वह श्रीलंका हो नेपाल हो बांग्लादेश हो घुसपैठियों आते हैं तो उनको चिन्हित कर बाहर निकालना चाहिए.

"यदि उनके कारण जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है तो उसका नुकसान जो सही मुस्लिम है उनको ही होगा. उनके हक छीनेंगे. इसलिए इस पर क्यों हाय तौबा मचाया जा रहा है."- अशोक चौधरी, मंत्री , खाद एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

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अमित शाह की बिहार दौरे के दौरान की तस्वीर (ETV Bharat)

"घुसपैठियों को वोटर बनाने का इंडी गठबंधन जितना भी प्रयास कर ले, हमारी सरकार एक भी घुसपैठिए को वोटर नहीं बनने देगी. सीमांचल में घुसपैठियों पर कार्रवाई हो रही है. बिहार सरकार एक भी घुसपैठियों को यहां रहने नहीं देगी. उन्हें पकड़ कर बांग्लादेश भेजेगी."- सुमित शशांक, प्रवक्ता भाजपा

बीजेपी का चुनावी एजेंडा- तेजस्वी: लेकिन राजद के नेता लगातार कहते रहे हैं कि घुसपैठियों के नाम पर बीजेपी पॉलिटिक्स करती रही है. नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार बयान देते रहे हैं कि "एसआईआर के बाद बिहार में कितने घुसपैठियों हैं, सरकार को लिस्ट जारी करनी चाहिए."

माहौल बनाने की कोशिश-RJD: अब जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने एक्सपर्ट कमेटी बनाई है, उसको लेकर प्रवक्ता एजाज अहमद का कहना है कि यह कमेटी इसलिए बनाई गई है क्योंकि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश, पंजाब में चुनाव होना है तो एक माहौल बनाने की कोशिश बीजेपी के तरफ से है.

"एसआईआर होने के बाद भी घुसपैठियों की संख्या क्या है? यह सरकार नहीं बता पा रही है. सिर्फ चुनावी लाभ लेने के लिए इसे मुद्दा बनाए रखना चाहती है."- एजाज अहमद, प्रवक्ता, आरजेडी

AIMIM ने पूछा सवाल: वहीं ओवेसी की पार्टी एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान का कहना है, यह सब बीजेपी के तरफ से घुसपैठियों के नाम पर सियासी शगुफा है. घुसपैठियों का समर्थन नहीं किया जाना चाहिए.

"एसआईआर जब हो रहा था तो कहा गया कि घुसपैठिए की पहचान के लिए किया जा रहा है, लेकिन एक भी घुसपैठियों की पहचान नहीं की गई. इसे सिर्फ मुद्दा बनाकर रखने की कोशिश हो रही है और कुछ भी नहीं."- अख्तरुल इमान, प्रदेश अध्यक्ष, एआईएमआईएम

सीमांचल में कैसे बदली है डेमोग्राफी: सीमांचल में जब संयुक्त पूर्णिया जिसमें कटिहार, अररिया, किशनगंज शामिल था, आबादी 31% के आसपास थी. 2011 में किशनगंज में 68%, कटिहार में 44%, अररिया में 43%, पूर्णिया में 38% मुस्लिम आबादी रही. 6 दशकों में 17% की रफ्तार से सीमांचल में आबादी बढ़ी है. पूरे बिहार में 17% के करीब मुस्लिम आबादी है, लेकिन सीमांचल में उससे कई गुना अधिक है. बिहार में 7.89 करोड़ मतदाताओं में से एसआईआर में 65 लाख वोटर के नाम कटे हैं, जिसमें सीमांचल इलाके में 7.6 लाख वोटर के नाम काटे गए हैं.

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सम्राट चौधरी (ETV Bharat)

बिहार सरकार की क्या है रणनीति?: पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के खिलाफ पुशबैक नीति लागू किए जाने के बाद बिहार सरकार के अधिकारियों की नजर सीमांचल पर है. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी मीडिया के साथ बातचीत में कहा था कि हम लोग एक-एक घुसपैठियों को बाहर निकालेंगे और इसके लिए अधिकारियों को विशेष निर्देश दिया गया है. एसआईआर के आधार पर सरकार कदम भी उठा रही है. लेकिन घुसपैठिए का सही आंकड़ा अभी भी सरकार के पास नहीं है.

चुनाव आयोग ने क्या कहा था?: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने अक्टूबर 2025 में प्रवास, मृत्यु, डुप्लिकेट रजिस्ट्रेशन और विदेशी नामों को एसआईआर से हटाए जाे का कारण बताया था. लेकिन उन्होंने भी घुसपैठियों पर सीधा जवाब नहीं दिया था. जुलाई 2025 में जारी 'फैक्टस रिवील्ड फ्रॉम बिहार SIR' नोट में 18 लाख मृत, 26 लाख स्थानांतरित और सात लाख डुप्लिकेट नामों का जिक्र था.

'फैक्टस रिवील्ड फ्रॉम बिहार SIR' नोट में घुसपैठिए या विदेशी शब्द का कहीं उल्लेख नहीं है. कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने इसपर सवाल उठाया था. उन्होंने कहा था कि पीएम से लेकर अमित शाद तक घुसपैठ का दावा करते हैं, लेकिन आंकड़ा नहीं दिया.

"प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृहमंत्री अमित शाह तक घुसपैठ की बात करते हैं. लेकिन चुनाव आयोग ने कितने हटाए, इसका डाटा क्यों नहीं दिया? एसआईआर नागरिकता परीक्षा बन गई है, जो लाखों वैध वोटरों को वंचित कर रही है."- प्रमोद तिवारी, कांग्रेस नेता

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