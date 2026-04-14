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1999 में मंत्रिमंडल से हटाए गए.. अब बनेंगे बिहार के मुख्यमंत्री, विस्तार से जानें कौन हैं सम्राट चौधरी?

बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी होंगे. कल वह शपथ ग्रहण करेंगे. तो आइये आपको इनके बारे में पूरी जानकारी देते हैं.

SAMRAT CHOUDHARY
सम्राट चौधरी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 14, 2026 at 4:34 PM IST

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पटना : नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है. इधर बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक में सम्राट चौधरी के नेता चुना गया. कल लोकभवन में सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे. अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो, अब बिहार में नीतीश युग की समाप्ति के साथ ही 'सम्राट युग' की शुरुआत हो रही है. सम्राट युग यानी राकेश कुमार उर्फ सम्राट चौधरी. जी हां ये वही सम्राट हैं जिन्होंने महज आठ साल पहले भाजपा की सदस्यता ली और भाजपा के शीर्ष नेताओं में शामिल हो गए.

यह मेरे लिए केवल एक पद नहीं- सम्राट : नए मुख्यमंत्री के रूप में चुने जाने पर सम्राट चौधरी ने कहा कि, भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को हृदय से आभार व्यक्त करता हूं. यह मेरे लिए केवल एक पद नहीं, बल्कि बिहार की जनता की सेवा, उनके विश्वास और सपनों को साकार करने का एक पवित्र अवसर है. मैं पूर्ण निष्ठा, समर्पण और ईमानदारी के साथ जन-जन की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का संकल्प लेता हूं.

विरासत से राजनीति मिली : 16 नवंबर 1968 को लखनपुर, मुंगेर जिला में राजनेता शकुनी चौधरी के घर मे पैदा हुए सम्राट चौधरी अब बिहार के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं. सम्राट को विरासत में राजनीति मिली है. पिता शकुनि चौधरी प्रसिद्ध राजनेता और समता पार्टी के संस्थापक सदस्य रहे थे और लालू यादव-नीतीश कुमार के करीबी भी रहे हैं. सम्राट के शैक्षणिक योग्यता पर कई बार विवाद हो चुका है. लेकिन उन्हें मानद डॉक्टरेट की उपाधि मिल चुकी है.

जदयू से हटकर मांझी गुट को समर्थन दिया : राकेश कुमार उर्फ सम्राट चौधरी की राजनीति यात्रा अपने पिता शकुनि चौधरी के साथ राजद से शुरू हुई थी. 1990 में उन्होंने राजद की सदस्यता ली उसके बाद 1999 राबड़ी देवी सरकार में कृषि मंत्री बने, लेकिन ना तो विधानसभा के सदस्य थे और ना ही विधान परिषद के सदस्य थे, कम उम्र के विवाद में उन्हें मंत्री पद छोड़ना पड़ा.

बाद में 2000 और 2010 में परबत्ता विधानसभा क्षेत्र से विधायक बने. लेकिन, 2014 में केंद्र भाजपा की प्रचंड जीत के बाद नीतीश कुमार ने सीएम पद से इस्तीफा दिया और और जीतनराम मांझी मुख्यमंत्री बने. 22 विधायकों वाली राजद से 7 विधायकों को लेकर सम्राट चौधरी जदयू में आ गए, तब इनाम के तौर उन्हें सरकार में नगर विकास मंत्री बनाया गया.

हालांकि एक साल बाद ही नीतीश कुमार तेजस्वी से मिलकर विधानसभा चुनाव लड़े और सरकार में काबिज हो गए. सम्राट चौधरी जीतनराम मांझी के गुट में शामिल हो गए. राजनीति में अलग थलग पड़ गए. लेकिन, 2018 में सम्राट चौधरी ने बीजेपी में शामिल होने का निर्णय लिया. 2019 में प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया और इसी साल उन्हें एमएलसी भी बनाया गया. 2023 में बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बने. 2024 में उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री बनाये गए. 2025 में तारापुर से विधानसभा चुनाव लड़कर फिर उपमुख्यमंत्री बने.

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ईटीवी भारत GFX. (ETV Bharat)

सुशील मोदी की जगह ली : सम्राट चौधरी ने भाजपा तब ज्वाइन किया जब सुशील कुमार मोदी की भाजपा में एक तरफा सिक्का चलता था. तब भाजपा केंद्रीय कमान को एक ऐसे नेता की जरूरत थी जो सुशील मोदी के बराबर का हो या फिर उससे बड़ा कद बना सके.

भाजपा आला कमान को सम्राट चौधरी में वह सारी संभावनाएं दिखाई दी, जो एक नेता में होता है. 2018 से लेकर 2026 तक लगातार सम्राट चौधरी को वह अहम पद दिए गए जिससे सम्राट चौधरी का कद भाजपा में बड़ा और बड़ा होता गया. इसमें सुशील मोदी जैसे सरीखे नेता के निधन के बाद सम्राट चौधरी का बिहार भाजपा पर एकतरफा राज हो गया. अपने 8 साल के भाजपा के करियर में सम्राट चौधरी प्रदेश उपाध्यक्ष रहे, एमएलसी बने, प्रदेश अध्यक्ष बने, उपमुख्यमंत्री बने और अब मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं.

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सम्राट चौधरी (ETV Bharat)

सम्राट ही क्यों? : दरअसल, बिहार की राजनीति में लंबे समय से नीतीश कुमार काम कर रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे. उनको लव कुश दोनों जातियों का समर्थन प्राप्त है. लव कुश मतलब कुशवाहा और कुर्मी दोनों जातियों का समर्थन प्राप्त है. नीतीश कुमार कुर्मी जाति से हैं, सम्राट चौधरी कोईरी जाति से हैं.

कुर्मी जाति का वोट प्रतिशत 2.87 है वही, कुशवाहा समाज का 4.27 प्रतिशत वोट बैंक है. दोनों जातियों को मिला दें ये 7 फीसदी हो जाता है. ऐसे में दोनों जातियों के नेता नीतीश कुमार थे ही, साथ ही अगड़ी और अति पिछड़ी जाति के भी नेता नीतीश कुमार बन गए थे. वही, भाजपा ने नीतीश कुमार की जगह सम्राट चौधरी को सेट किया और सम्राट ने भी इस पद के लिए अपने आप को तैयार किया.

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परिवार के साथ सम्राट चौधरी (फाइल फोटो) (ETV Bharat)

बीजेपी समर्थकों में उत्साह : सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनाये जाने को लेकर लोगों में उत्साह है. माधव झा आजाद ने कहा कि सम्राट चौधरी बहुत सुलझे हुए और संघर्षशील नेता रहे हैं. इसलिए सम्राट चौधरी के नाम पर सहमति बनी है तो यह बहुत अच्छी बात है. सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बहुत विकास होगा. बहुत पहले से सपना था भाजपा मय बिहार हो. सपना जब साकार होने जा रहा है तो हम बहुत अधिक उत्साहित हैं. इस खुशी में कावड़ यात्रा करेंगे.

''सम्राट चौधरी बिहार के लिए अच्छे मुख्यमंत्री साबित होंगे और बिहार को एक अच्छा और मजबूत नेतृत्व देने का काम करेंगे. विकास के रास्ते पर बिहार अभी आगे बढ़ रहा है तो सम्राट चौधरी इसे और आगे लेकर जाएंगे.''- उमेश शर्मा

'सुशासन और मजबूत होगा' : आदर्श कुमार ने कहा कि सम्राट चौधरी एक अच्छे मुख्यमंत्री साबित होंगे, क्योंकि उन्होंने पहले भी शासन चलाया है और उप मुख्यमंत्री के तौर पर काफी अच्छा काम किए हैं. भाजपा पहले भी सरकार में थी और अब सुशासन और मजबूत होगा.

''यह आज भाजपा के लिए बहुत बड़ा दिन है क्योंकि भाजपा का अपना मुख्यमंत्री होने जा रहा है. वर्षों से इस दिन का इंतजार था और अब इंतजार की घड़ी समाप्त हो रही है, क्योंकि भाजपा का मुख्यमंत्री बिहार को पहली बार मिलने जा रहा है.''- आदर्श कुमार

भाजपा विधायक मिथिलेश तिवारी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आशीर्वाद से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में यह नई सरकार चलेगी. परिवर्तन प्रकृति का नियम है और आज सभी काफी उत्साहित है क्योंकि पार्टी का अपना मुख्यमंत्री होगा. यह एक ऐसा समय आया है जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद आगे जाकर बिहार बीजेपी को नेतृत्व दिया है. इसके लिए भाजपा के तमाम कार्यकर्ता नीतीश कुमार को धन्यवाद दे रहे हैं.

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