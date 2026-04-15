ETV Bharat / bharat

'आपके सुशासन और स्थिरता की मजबूत नींव..' सम्राट ने शपथ ग्रहण के बाद यूं जताया शीर्ष नेताओं का आभार

'विकसित बिहार' का संकल्प दोहराया : सम्राट चौधरी ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर भरोसा जताते हुए कहा कि ‘विकसित भारत-विकसित बिहार’ के लक्ष्य को पूरी निष्ठा और समर्पण से पूरा करेंगे. उन्होंने इसे कार्यकर्ताओं के विश्वास और एनडीए के सामूहिक प्रयास का परिणाम बताया.

'बिहार और तेजी से विकसित होगा' : नीतीश ने ट्वीट कर सम्राट चौधरी पर भरोसा जताया था कि ''मुझे विश्वास है कि आपके नेतृत्व में बिहार और तेजी से विकसित होगा और देश के सर्वाधिक विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल होगा.''

नीतीश की विरासत को आगे बढ़ाने का संकल्प : शपथ ग्रहण के बाद सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर नीतीश कुमार का आभार जताया. उन्होंने कहा कि नीतीश के नेतृत्व में बिहार को विकास, सुशासन और स्थिरता की मजबूत नींव मिली है और वे इस विरासत को आगे बढ़ाएंगे.

पटना: बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिला है. नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद सम्राट चौधरी ने राज्य के 24वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेकर नई पारी की शुरुआत कर दी है. राज्यपाल सैयद अता हसनैन ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई.

बीजेपी नेताओं का जताया आभार : उन्होंने बीजेपी नेताओं के शुभकामना संदेशों पर प्रतिक्रिया देते हुए आभार व्यक्त किया. बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को धन्यवाद देते हुए कहा कि उनका विश्वास प्रेरणा है. वहीं गृह मंत्री अमित शाह के संदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने उनके अनुभव और नेतृत्व को बिहार के विकास में महत्वपूर्ण बताया.

अमित शाह और अन्य नेताओं ने दी शुभकामनाएं : अमित शाह ने सम्राट चौधरी को बधाई देते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में बिहार में विकास को नई गति मिलेगी और डबल इंजन सरकार और अधिक मजबूती से काम करेगी.

सीएम बनने से पहले क्या बोले थे सम्राट चौधरी : भाजपा विधायक दल का नेता चुने जाने पर सम्राट चौधरी ने कहा था कि वह पिछले 30 वर्षों से राजनीति में सक्रिय हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की विचारधारा से जुड़ने के बाद उन्हें स्पष्ट दिशा मिली. उन्होंने भरोसा दिलाया कि भाजपा की ‘भारत सर्वोपरि’ सोच को आगे बढ़ाते रहेंगे.

नीतीश कुमार से सीखने की बात : उन्होंने यह भी कहा कि नीतीश कुमार से उन्होंने बहुत कुछ सीखा है और उनके 'समृद्ध बिहार' के सपने को मिलकर साकार करेंगे.

सम्राट चौधरी का राजनीतिक सफर : सम्राट चौधरी ने1990 में आरजेडी से राजनीति की शुरुआत की और 1999 में राबड़ी देवी सरकार में कृषि मंत्री बने. बाद में जेडीयू से होते हुए 2017 में बीजेपी में शामिल हुए.

2023 में बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बने और 2024 में उपमुख्यमंत्री की जिम्मेदारी संभाली. 2025 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने जीत दर्ज की और अब बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेकर बिहार में बीजेपी वाले सीएम का सूखा खत्म कर दिया है.

ये भी पढ़ें-