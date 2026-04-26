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बिहार की नई सरकार में कौन-कौन बनेंगे मंत्री? विजय सिन्हा पर सस्पेंस, नए चेहरों को मिल सकता है मौका

विजय सिन्हा की क्या होगी भूमिका?: विजय सिन्हा पार्टी में नंबर दो की हैसियत रखते हैं और उन्हें भी मजबूत भूमिका की उम्मीद है. विजय सिन्हा को पार्टी ने पहले उपमुख्यमंत्री बनाया था और वह विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं. सवाल यह उठता है कि विजय सिन्हा की सरकार में क्या भूमिका होगी. संभव है कि उन्हें फिर से भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री की जिम्मेदारी दी जा सकती है. इसके अलावा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष या फिर विधानसभा अध्यक्ष पद पर भी विजय सिंन्हा एकोमोडेशन किया जा सकता है.

इन चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह मिलना तय: सम्राट चौधरी के टीम में कुछ ऐसे चेहरे हैं, जिनको जगह मिलना तय माना जा रहा है. विजय सिन्हा, मंगल पांडे, दिलीप जायसवाल, रामकृपाल यादव, संजय सिंह टाइगर, सुरेंद्र प्रसाद मेहता, रमा निषाद, श्रेयसी सिंह और लखेन्द्र पासवान और प्रमोद चंद्रवंशी का नाम तय माना जा रहा है.

क्या है विस्तार का समीकरण?: पार्टी सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक मंत्रिमंडल विस्तार में क्षेत्रीय संतुलन, जातीय प्रतिनिधित्व और संगठन में सक्रिय नेताओं के साथ-साथ युवाओं को प्राथमिकता दी जा सकती है. पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित और महिला प्रतिनिधित्व देने की तैयारी है. सम्राट चौधरी अपनी टीम में परफॉर्मर नेताओं को जगह देने की तैयारी में है.

29 अप्रैल के बाद मंत्रिमंडल विस्तार: बंगाल चुनाव अंतिम चरण में है. 29 अप्रैल को आखिरी दौर की वोटिंग है. चुनाव के बाद बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार होना है. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अगुवाई वाली सरकार में नए चेहरों को शामिल करने और जातीय-सामाजिक संतुलन साधने की कवायद अंतिम दौर में है. राजनीतिक गलियारों में कई नाम चर्चा में हैं, जिन पर पार्टी नेतृत्व के स्तर पर मंथन चल रहा है.

पटना: पश्चिम बंगाल चुनाव अंतिम दौर में है और बीजेपी के तमाम बड़े नेता बंगाल में कैंप कर रहे हैं. इसके बाद सम्राट कैबिनेट का कभी भी विस्तार हो सकता है. इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने वर्कआउट कर लिए हैं. केंद्रीय नेतृत्व की ओर से मुहर लगनी बाकी है. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यूथ ब्रिगेड के बदौलत बिहार को आगे ले जाने की तैयारी में है.

प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी भी कतार में: वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी भी मंत्रिमंडल में शामिल होने के कतार में हैं. संजय सरावगी की इच्छा सरकार में काम करने की है. वह पहले भी भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री रह चुके हैं क्योंकि आने वाले 3 साल तक कोई चुनाव नहीं है. इस वजह से संजय सरावगी की अपनी भूमिका मंत्रिमंडल में चाहते हैं. अंतिम निर्णय तो केंद्र को करना है.

संजय सरावगी के साथ सम्राट चौधरी (सौ. बिहार बीजेपी X हैंडल)

सम्राट चौधरी जब प्रदेश अध्यक्ष थे, तब वह बिहार सरकार में शामिल हुए थे और पार्टी ने उन्हें उपमुख्यमंत्री बनाया था. इसके बाद दिलीप जायसवाल जब प्रदेश अध्यक्ष थे, तब वह मंत्रिमंडल में जगह पाने में कामयाब हुए थे.

नीतीश मिश्रा पर सब की निगाहें: कुछ ऐसे चेहरे भी हैं जो कतार में है और उन्हें अपनी प्रतिभा के बदौलत मंत्रिमंडल में जगह मिलने की उम्मीद है. युवा होने का फायदा भी उन्हें मिल सकता है. सूची में सबसे ऊपर नीतीश मिश्रा का नाम है. नीतीश मिश्रा युवा भी हैं और विदेश से पढ़ाई लिखाई की है. उद्योग मंत्री रहते हुए नीतीश मिश्रा ने बेहतर परफॉर्म किए थे, इसका रिवॉर्ड नीतीश मिश्रा को मिल सकता है.

जनक राम को भी है उम्मीद: पार्टी के अंदर कुछ ऐसे चेहरे भी हैं, जो मंत्रिमंडल में शामिल होने के कतार में हैं. दलित समुदाय से आने वाले जनक राम पहले भी मंत्री रह चुके हैं और जनक राम को भी मंत्रिमंडल में जगह मिलने की उम्मीद है. इसके अलावा पूर्व मंत्री नीरज बबलू भी मंत्रिमंडल में शामिल होने की इच्छा रखते हैं और कोसी क्षेत्र से किसी नेता को अगर मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता है तो नीरज बबलू को अवसर मिल सकता है. इसके अलावा हरि साहनी भी मंत्री रह चुके हैं और हरि साहनी मंत्रिमंडल में शामिल होने के कतार में है.

पीएम मोदी के साथ सम्राट चौधरी (सौ. सम्राट चौधरी X हैंडल)

नए चेहरे को भीं मिल सकती है जगह: सम्राट चौधरी मंत्रिमंडल में युवाओं को तवज्जो देने की तैयारी में है. ऐसे में कुछ ऐसे चेहरे को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है, जो अब तक मंत्री नहीं रहे हैं. बिहपुर विधानसभा सीट से तीन बार चुनाव जीत चुके इंजीनियर शैलेंद्र भी मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं. इंजीनियर शैलेंद्र भूमिहार जाति से आते हैं और भागलपुर इलाके से अगर किसी नेता को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है तो इंजीनियर शैलेंद्र को अवसर मिल सकता है.

अरवल विधायक मनोज शर्मा भी कतार में शामिल है. मनोज शर्मा भूमिहार जाति से आते हैं और जातिगत आधार पर मनोज शर्मा को भी मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है. भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रेम रंजन पटेल का कहना है कि मंत्रिमंडल विस्तार मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार होता है. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार कर लेंगे. हालांकि बिहार में विकास का काम बाधित नहीं है.

"अभी तमाम नेता बंगाल चुनाव में व्यस्त है लेकिन जैसे ही बंगाल चुनाव संपन्न हो जाएगा वैसे ही मंत्रिमंडल विस्तार को अंतिम रूप दे दिया जाएगा, क्योंकि सम्राट चौधरी युवा हैं और युवा आबादी वाले राज्य में युवाओं को मंत्रिमंडल में अधिक महत्व मिलने की संभावना है."- प्रेम रंजन पटेल, प्रवक्ता, बीजेपी

सम्राट चौधरी के साथ दोनों डिप्टी सीएम (सौ. सम्राट चौधरी X हैंडल)

क्या कहते हैं जानकार?: वरिष्ठ पत्रकार कौशलेंद्र प्रियदर्शी कहते हैं कि बंगाल चुनाव से जैसे ही भाजपा के नेता वापस लौटेंगे, वैसे ही मंत्रिमंडल के स्वरूप को अंतिम रूप दे दिया जाएगा. कैबिनेट विस्तार में पुराने चेहरों के साथ नए चेहरों का समन्वय देखने को मिल सकता है. पूर्व डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा और मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी की भी वापसी की संभावना है.

"बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार आने वाले एक सप्ताह में हो जाने की संभावना है. सबसे अहम मुद्दा यह है कि विजय सिन्हा को किस रूप में पार्टी एकोमोडेशन करेगी. प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी भी मंत्रिमंडल में शामिल होना चाहते हैं. हालांकि इस पर अंतिम निर्णय केंद्रीय नेतृत्व को करना है."- कौशलेंद्र प्रियदर्शी, वरिष्ठ पत्रकार

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