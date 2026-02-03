ETV Bharat / bharat

शाहरुख खान और नेटफ्लिक्स के खिलाफ समीर वानखेड़े को मुंबई मेंं मानहानि याचिका दायर करने की अनुमति मिली

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अधिकारी समीर वानखेड़े की ओर से आर्यन खान ड्रग्स मामले से जुड़े वेब सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में अपने चित्रण को लेकर नेटफ्लिक्स, शाहरुख खान और सीरीज के निर्माताओं के खिलाफ दायर मानहानि याचिका को बांबे की कोर्ट में दाखिल करने की अनुमति दे दी है. जस्टिस विकास महाजन की बेंच ने समीर वानखेड़े को 12 फरवरी को मुंबई की कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया.

दरअसल, 29 जनवरी को जस्टिस पुरुषेंद्र कौरव ने समीर वानखेड़े की याचिका यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि कोर्ट इस याचिका पर सुनवाई करने के लिए उचित फोरम नहीं है. आज सुनवाई के दौरान कोर्ट को इस आदेश के बारे में अवगत कराते हुए मुंबई में केस ट्रांसफर करने की अनुमति देने की मांग की. जस्टिस विकास महाजन की बेंच ने समीर वानखेड़े की इस अर्जी पर उन्हें मुंबई में केस दायर करने की अनुमति देते हुए 12 फरवरी को मुंबई की अदालत में पेश होने का आदेश दिया.

समीर वानखेड़े ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर शाहरुख खान, उनकी पत्नी गौरी खान की कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और अन्य पक्षों से 2 करोड़ रुपये का हर्जाना मांगा था. समीर वानखेड़े ने कहा था कि वेब सीरीज में उनकी छवि गलत तरीके से पेश की गई है. इस वेब सीरीज के जरिए न केवल समीर वानखेड़े बल्कि जांच एजेंसी की छवि को खराब करने की कोशिश की गई है.