ETV Bharat / bharat

बैड्स ऑफ बॉलीवुड केसः समीर वानखेड़े ने कहा- "एक लोकसेवक को टारगेट किया जा रहा है"

नई दिल्ली: पूर्व नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अधिकारी समीर वानखेड़े ने कहा है कि आर्यन खान ड्रग्स मामले से जुड़े वेब सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' के निर्माताओं ने एक लोकसेवक को निशाना बनाया है और वे इसे महज व्यंग्य कहकर अपना बचाव नहीं कर सकते. जस्टिस पुष्पेन्द्र कौरव की बेंच ने मामले की अगली सुनवाई 17 नवंबर को करने का आदेश दिया.

आज सुनवाई के दौरान समीर वानखेड़े की ओर से पेश वकील जे साईं दीपक ने कहा कि याचिकाकर्ता का ट्रैक रिकॉर्ड शानदार रहा है और आर्यन खान ड्रग्स केस से जुड़े होने की वजह से उन्हें निशाना बनाया जा रहा है. वेब सीरीज में याचिकाकर्ता के प्रति दुर्भावना दिखाई गई है.

छवि को नुकसान पहुंचाने के एवज में हर्जाने की मांग: दीपक ने कोर्ट में वेब सीरीज के कुछ दृश्य दिखाते हुए कोर्ट से चैंबर में एपिसोड देखने का आग्रह किया. हालांकि कोर्ट रुम में ही क्लिप चलाकर देखी गई. जब कोर्ट ने क्लिप देखा तो कहा कि इसमें कहीं भी ये नहीं बताया गया है कि ये चरित्र समीर वानखेड़े का है. तब दीपक ने कहा कि वेब सीरीज के निर्माताओं ने चालाकी की है और वे डिस्क्लेमर की आड़ में छिप रहे हैं. व्यंग्य कहकर बचाव करना पूर्ण नहीं है. वेब सीरीज में याचिकाकर्ता और उसके विभाग के बारे में बताया गया है.

समीर वानखेड़े का गंभीर आरोप: वानखेड़े ने शाहरुख खान, उनकी पत्नी गौरी खान की कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और अन्य पक्षों से 2 करोड़ रुपये का हर्जाना मांगा है. समीर वानखेड़े ने कहा है कि वेब सीरीज में उनकी छवि गलत तरीके से पेश की गई है. इस वेब सीरीज के जरिए न केवल समीर वानखेड़े बल्कि जांच एजेंसी की छवि को खराब करने की कोशिश की गई है.