ETV Bharat / bharat

वेब सीरीज 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में अपने चित्रण को लेकर समीर वानखेड़े की याचिका पर लिखित दाखिल करने का आदेश

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अधिकारी समीर वानखेड़े ने आर्यन खान ड्रग्स मामले से जुड़े वेब सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में अपने चित्रण को लेकर नेटफ्लिक्स, शाहरुख खान और सीरीज के निर्माताओं के खिलाफ दायर मानहानि मामले में दोनों पक्षों को लिखित दलीलें दाखिल करने का आदेश दिया. जस्टिस पुष्पेन्द्र कौरव की बेंच ने मामले की अगली सुनवाई 10 नवंबर को करने का आदेश दिया.

दीपक ने कहा कि वे इस मामले में लिखित दलीलें दाखिल करना चाहते हैं. उसके बाद कोर्ट ने दोनों पक्षों को 6 नवंबर तक लिखित दलीलें दाखिल करने का निर्देश दिया. वानखेड़े ने शाहरुख खान, उनकी पत्नी गौरी खान की कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और अन्य पक्षों से 2 करोड़ रुपये का हर्जाना मांगा है. समीर वानखेड़े ने कहा है कि वेब सीरीज में उनकी छवि गलत तरीके से पेश की गई है. इस वेब सीरीज के जरिए न केवल समीर वानखेड़े बल्कि जांच एजेंसी की छवि को खराब करने की कोशिश की गई है.

छवि को नुकसान पहुंचाने की एवज में हर्जाने की मांग: याचिका में कहा गया है कि समीर वानखेड़े और आर्यन खान का मामला अभी बांबे हाईकोर्ट और ट्रायल कोर्ट में विचाराधीन है इसलिए इस, विषय पर वेब सीरीज का निर्माण करना कोर्ट के काम में हस्तक्षेप करने के बराबर है. याचिका में कहा गया है कि समीर वानखेड़े की छवि को हुए नुकसान की एवज में कोर्ट जो हर्जाना तय करें उसे टाटा मेमोरियल अस्पताल को दे दिया जाए.

वानखेड़े की याचिका में कहा गया है कि वेबसीरीज की सामग्री सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता के कई प्रावधानों का उल्लंघन करती है, क्योंकि यह अश्लील और आपत्तिजनक सामग्री के माध्यम से राष्ट्रीय भावनाओं को चोट पहुंचाने का प्रयास करती है.