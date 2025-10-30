ETV Bharat / bharat

वेब सीरीज 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में अपने चित्रण को लेकर समीर वानखेड़े की याचिका पर लिखित दाखिल करने का आदेश

दिल्ली हाईकोर्ट ने समीर वानखेड़े की मानहानि याचिका पर रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और नेटफ्लिक्स को नोटिस जारी किया था.

समीर वानखेड़े केस की दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई
समीर वानखेड़े केस की दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 30, 2025 at 1:37 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अधिकारी समीर वानखेड़े ने आर्यन खान ड्रग्स मामले से जुड़े वेब सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में अपने चित्रण को लेकर नेटफ्लिक्स, शाहरुख खान और सीरीज के निर्माताओं के खिलाफ दायर मानहानि मामले में दोनों पक्षों को लिखित दलीलें दाखिल करने का आदेश दिया. जस्टिस पुष्पेन्द्र कौरव की बेंच ने मामले की अगली सुनवाई 10 नवंबर को करने का आदेश दिया.

दीपक ने कहा कि वे इस मामले में लिखित दलीलें दाखिल करना चाहते हैं. उसके बाद कोर्ट ने दोनों पक्षों को 6 नवंबर तक लिखित दलीलें दाखिल करने का निर्देश दिया. वानखेड़े ने शाहरुख खान, उनकी पत्नी गौरी खान की कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और अन्य पक्षों से 2 करोड़ रुपये का हर्जाना मांगा है. समीर वानखेड़े ने कहा है कि वेब सीरीज में उनकी छवि गलत तरीके से पेश की गई है. इस वेब सीरीज के जरिए न केवल समीर वानखेड़े बल्कि जांच एजेंसी की छवि को खराब करने की कोशिश की गई है.

छवि को नुकसान पहुंचाने की एवज में हर्जाने की मांग: याचिका में कहा गया है कि समीर वानखेड़े और आर्यन खान का मामला अभी बांबे हाईकोर्ट और ट्रायल कोर्ट में विचाराधीन है इसलिए इस, विषय पर वेब सीरीज का निर्माण करना कोर्ट के काम में हस्तक्षेप करने के बराबर है. याचिका में कहा गया है कि समीर वानखेड़े की छवि को हुए नुकसान की एवज में कोर्ट जो हर्जाना तय करें उसे टाटा मेमोरियल अस्पताल को दे दिया जाए.

वानखेड़े की याचिका में कहा गया है कि वेबसीरीज की सामग्री सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता के कई प्रावधानों का उल्लंघन करती है, क्योंकि यह अश्लील और आपत्तिजनक सामग्री के माध्यम से राष्ट्रीय भावनाओं को चोट पहुंचाने का प्रयास करती है.

समीर वानखेड़े का गंभीर आरोप: समीर वानखेड़े ने अपने याचिका में यह भी कहा है कि 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' सीरीज के पहले एपिसोड में समीर वानखेड़े से प्रेरित एक किरदार बॉलीवुड पार्टी के बाहर पहुंचता है और उन लोगों की खोज करता है जो 'ड्रग्स' का सेवन कर रहे हैं. वानखेड़े ने आरोप लगाया है कि 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' को 'जानबूझकर उनकी छवि को पक्षपाती ढंग से धूमिल करने के उद्देश्य से बनाया और पेश किया गया है.

बयान में वानखेड़े ने आगे कहा कि इसके अलावा उसके किरदार को अशोभनीय इशारा करते हुए दर्शाया गया है, खासकर जब वह 'सत्यमेव जयते' का नारा लगाते हुए, जो राष्ट्रीय प्रतीक का हिस्सा है, मिडिल फिंगर दिखाता है. यह कार्य राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण अधिनियम, 1971 के प्रावधानों का गंभीर उल्लंघन है, जिसके लिए कानूनी दंड का प्रावधान है.


