एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत; 5 घायल, मुरादाबाद में रोडवेज बस ने ऑटो को रौंदा, शादी में शामिल होने जा रहे थे
दिल्ली-लखनऊ हाईवे पर मूंडापांडे इलाके के जीरो प्वाइंट पर हादसा, सीएम योगी ने लिया संज्ञान, परिजनों में मची चीख-पुकार.
Published : November 30, 2025 at 5:28 PM IST
मुरादाबाद/हमीरपुर : रोडवेज बस ने टेंपो में जोरदार टक्कर मार दी. हादसे में एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई. जबकि एक बच्ची समेत 5 लोग घायल हो गए. घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. हादसा रविवार की दोपहर 3 बजे के आसपास दिल्ली-लखनऊ हाईवे पर मूंडापांडे इलाके के जीरो प्वाइंट पर हुआ. वहीं दूसरी ओर हमीरपुर में भी दो बाइकों की भिड़ंत में दो लोगों की जान चली गई.
कुंदरकी के अब्दुल्लापुर के रहने वाले ऑटो चालक माटी उर्फ संजू पुत्र मुन्ना सिंह अपने परिवार के साथ रफतपुर कटघर में एक शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे. इस दौरान मूंडापांडे इलाके के जीरो प्वाइंट पर सामने से आ रही तेज रफ्तार रोडवेज बस ने ऑटो में टक्कर मार दी.
5 की मौके पर मौत, एक ने अस्पताल में तोड़ा दम : हादसे में ऑटो में पीछे बैठे सभी 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि बच्ची समेत 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे के बाद अफरातफरी मच गई. लोगों ने एंबुलेंस और पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से ऑटों में फंसे सभी लोगों को अस्पताल भिजवाया. वहां चिकित्सकों ने 5 लोगों को तुरंत मृत घोषित कर दिया. जबकि घायल एक शख्स की इलाज के दौरान मौत हो गई.
फरार चालक की तलाश कर रही पुलिस : एसपी सिटी कुमार रणवीर सिंह ने बताया कि ऑटो में सवार होकर कुछ लोग शादी में जा रहे थे. वे कुंदरकी के अब्दुल्लापुर के रहने वाले थे. बस ने ऑटो में टक्कर मारी. हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है. जबकि कई लोग घायल हुए हैं. हादसे के शिकार सभी लोग एक ही परिवार के हैं. फरार रोडवेज बस चालक की तलाश की जा रही है.
मृतकों और घायलों के नाम : पुलिस के अनुसार टक्कर मारने वाली बस मेरठ डिपो की थी. हादसे में सुमन (30), सीमा (35) पत्नी करण सिंह, संजू सिंह (30) पुत्र मुन्ना सिंह, अभय (15) पुत्र ओमवीर, आरती (20) पुत्री मुरारी और अनाया सिंह पुत्री करण सिंह की मौत हुई है. जबकि करन सिंह, रानी (17) पुत्री मुरारी लाल, झलक (15) पुत्री ओमवीर, अंशू (18) पुत्री ओमवीर, अनुष्का (9 साल) पुत्री दिनेश घायल हुए हैं.
वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस भीषण सड़क हादसे का संज्ञान लिया है. उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति शोक संवेदना जताई है. अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंच कर राहत कार्यों में तेजी लाने और घायलों के समुचित उपचार मुहैया कराने के निर्देश दिए हैंं.
सीएमओ बोले-घायलों का कराया जा रहा इलाज : सीएमओ डॉ. कुलदीप ने बताया कि एक घायल करन सिंह का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है. उनके सिर की सीटी स्कैन किया जा रहा है. मरीज होश में हैं. वहां इलाज संभव तो वहीं कराया जाएगा. वहीं एंबुलेंस के ईएमटी ने बताया कि जानकारी मिलने के बाद एबुंलेंस तुरंत पहुंची थी. दो एंबुलेंस गई थी. हादसा बहुत भीषण था.
हमीरपुर में बाइकों की भिड़ंत में दो की मौत : हमीरपुर के राठ इलाके में रविवारको नंदना बहपुर लिंक मार्ग पर रविवार दोपहर दो बाइकों की आमने-सामने टक्कर हो गई. अमूंद गांव निवासी धीरेंद्र सिंह उर्फ धीरू (33) पड़ोसी किरन (45) के साथ राठ से घर लौट रहे थे. नंदना गांव के पास सामने से आ रही दूसरी बाइक से उनकी जोरदार भिड़ंत हो गई. हादसे में धीरेंद्र सिंह के अलावा दूसरी बाइक चला रहे जरिया इलाके के गहुली निवासी राजू कुशवाहा (20) की भी मौत हो गई.
परिवार का इकलौता बेटा था राजू : राजू कुशवाहा के पिता प्रमोद कुशवाहा ने बताया कि राजू बीए द्वितीय वर्ष का छात्र था. वह परिवार का इकलौता बेटा था. वह अपने ताऊ हरपाल सिंह और बलराम सिंह (निवासी दोनी, मध्य प्रदेश) के साथ कस्बे की ओर आ रहा था. सोमवार को घर में चचेरे भाई की शादी थी, उसी के सिलसिले में वह निकला था. धीरेंद्र सिंह के बड़े भाई जितेंद्र राजपूत ने बताया कि धीरेंद्र अविवाहित थे. घर पर खेती संभालते थे. पिता के नाम बीस बीघा खेती है, जिसमें धीरेंद्र काम में सहयोग करते थे.
मां का नाम अखिलेश रानी है. राठ कोतवाली प्रभारी राकेश कुमार ने बताया कि दो बाइकों की आमने-सामने टक्कर में दोनों के चालकों की मौत हुई है. तीन लोग घायल हैं. सभी घायलों को अस्पताल भेजा गया है. शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए गए हैं. मामले की जांच की जा रही है.
