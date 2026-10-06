'राहुल गांधी को फिर से लॉन्च करने के लिए अराजकता पैदा कर रहे हैं': संबित पात्रा ने विपक्ष के EC मार्च पर साधा निशाना
संबित पात्रा ने कांग्रेस पर चुनावी राजनीति में बार-बार असफल होने के बाद लोकतांत्रिक नियमों को खत्म करने की प्रायोजित कोशिश करने का आरोप लगाया.
Published : October 6, 2026 at 1:33 PM IST
नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने चुनाव आयोग (ECI) के पास होने वाले विरोध प्रदर्शन से पहले कांग्रेस और इंडिया (INDIA) गठबंधन पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष केवल "राहुल गांधी को बार-बार लॉन्च करने" के लिए देश में अराजकता पैदा करने और संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है.
देश की राजधानी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, पात्रा ने कांग्रेस पार्टी पर चुनावी राजनीति में बार-बार असफल होने के बाद लोकतांत्रिक नियमों को खत्म करने की एक प्रायोजित कोशिश करने का आरोप लगाया.
भाजपा नेता ने कहा कि शुरुआत से ही कांग्रेस किसी न किसी तरह राहुल गांधी को लॉन्च और री-लॉन्च करने की कोशिश कर रही है. उन्होंने कहा- "कई कोशिशों के बाद भी जब राहुल गांधी लॉन्च नहीं हो सके, तो आखिरकार कांग्रेस और उसके कुछ सहयोगियों ने तय कर लिया कि भले ही उन्हें भारतीय लोकतंत्र पर हमला करना पड़े और भारत में अराजकता फैलानी पड़े, वे उससे पीछे नहीं हटेंगे. लेकिन वे हर हाल में राहुल गांधी को स्थापित करने की कोशिश करेंगे."
निर्वाचन सदन (चुनाव आयोग कार्यालय) की तरफ इंडिया (INDIA) गठबंधन के सांसदों के प्रस्तावित मार्च पर निशाना साधते हुए पात्रा ने कहा, "कई बार नाकाम होने के बाद, कांग्रेस नेताओं ने देश में अराजकता फैलाने और संस्थाओं पर हमला करने का फैसला किया... आज एक बार फिर, वे कथित तौर पर चुनाव आयोग की ओर मार्च करके अराजकता पैदा करने और लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं."
सुप्रीम कोर्ट में फॉर्म 6 से जुड़ी एक जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई के बाद लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की हालिया टिप्पणियों पर निशाना साधते हुए, पात्रा ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी दो महत्वपूर्ण बातों पर जनता को गुमराह कर रहे हैं. पहला, चुनाव आयोग पर हमला कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि इसकी दूसरी लाइन में भारतीय जनता पार्टी का भी जिक्र है, इसलिए बीजेपी इसका जवाब देगी.
पहले बिंदु को समझाते हुए पात्रा ने कहा- "उन्होंने (राहुल गांधी) दावा किया कि फॉर्म 6 अवैध था और इस मामले में विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी का नाम लिया. लेकिन अदालत ने आज फॉर्म 6 को अवैध घोषित नहीं किया है. अदालत ने सिर्फ यह नोट किया कि याचिका में फॉर्म 6 में बदलावों का जिक्र था, इसलिए अदालत ने कहा कि वह इस मामले की जांच करेगी. हमने ऐसे किसी भी बदलाव के लिए सहमति नहीं दी थी. अगर वास्तव में कोई बदलाव किया गया है, तो यह नोटिस जारी होने के बाद ही साफ होगा."
पात्रा ने आगे कहा, "इसके बाद भी, जब हम विस्तृत आदेश को पढ़ते हैं और चुनाव आयोग की प्रेस रिलीज को देखते हैं... तो यह साफ हो जाता है कि आयोग ने स्पष्ट रूप से कहा था कि फॉर्म 6 में कोई बदलाव नहीं किया गया था, और सुप्रीम कोर्ट ने इससे जुड़ी घोषणा को सही ठहराया था. इसलिए, यहां कोई भ्रम नहीं है. जब राहुल गांधी यह दावा करते हैं कि फॉर्म 6 अवैध था और सुप्रीम कोर्ट ने आज ऐसा कहा है, तो वह झूठ बोल रहे हैं."
दूसरे आरोप पर बात करते हुए, भाजपा सांसद ने चुनाव आयोग के भीतर मतभेद के राहुल गांधी के दावों को खारिज करने के लिए आधिकारिक स्पष्टीकरणों का हवाला दिया. उन्होंने कहा, "दूसरा बिंदु जिस पर राहुल गांधी ने जनता को गुमराह किया है, वह उनका यह दावा है कि यह फैसला सर्वसम्मति से नहीं लिया गया था, यानी तीनों चुनाव आयुक्तों ने मिलकर यह फैसला नहीं लिया था. भारत निर्वाचन आयोग ने अपने फैक्ट-चेक में इसे साफ कर दिया है."
एक प्रायोजित प्रयास, देश के अंदर कुछ विपक्षी दल, खास तौर से कांग्रेस पार्टी, कर रही है कि किस प्रकार से देश में सत्ता परिवर्तन किया जाए और बैठे-बिठाए किस प्रकार राहुल गांधी को सत्तासीन किया जाए। इसके लिए भारत के लोकतंत्र पर प्रहार, भारत की संवैधानिक संस्थाओं पर प्रहार, प्रायोजित रूप से किया जा रहा है। इस प्रक्रिया का प्रारंभ कुछ महीनों से नहीं हुआ है, कुछ वर्षों से ये प्रक्रिया चल रही है। आरंभ से ही कांग्रेस पार्टी की बार-बार कोशिश रही है कि कैसे भी राहुल गांधी को लॉन्च और री-लॉन्च किया जाए। बहुत कोशिशों के बाद जब राहुल गांधी लॉन्च नहीं हो पाए, तो अंततोगत्वा कांग्रेस पार्टी और उनके कुछ सहयोगी दलों ने यह निर्णय लिया है कि भले ही अराजकता के माध्यम से राहुल गांधी को लॉन्च करना पड़े, तो हम देश के लोकतंत्र पर प्रहार करेंगे, मगर किसी भी कीमत पर राहुल गांधी को politically लॉन्च करेंगे। - डॉ. @sambitswaraj पूरा वीडियो देखें: https://t.co/vcgIsouwSU— BJP (@BJP4India) October 6, 2026
पात्रा ने दावा किया, "फैक्ट-चेक में कहा गया है कि बिहार में एसआईआर (SIR) से जुड़ा आदेश आयोग की सर्वसम्मति से मंजूरी के बाद जारी किया गया था. इसके बाद, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में इस आदेश को सही ठहराया. यह वास्तव में एक सर्वसम्मत फैसला था और इसमें संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है." इसके साथ ही उन्होंने संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ कथित तौर पर झूठ फैलाने के लिए कांग्रेस नेता से जवाबदेही की मांग की.
(इनपुट्सः ANI)
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