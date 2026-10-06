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'राहुल गांधी को फिर से लॉन्च करने के लिए अराजकता पैदा कर रहे हैं': संबित पात्रा ने विपक्ष के EC मार्च पर साधा निशाना

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा. ( ANI )

नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने चुनाव आयोग (ECI) के पास होने वाले विरोध प्रदर्शन से पहले कांग्रेस और इंडिया (INDIA) गठबंधन पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष केवल "राहुल गांधी को बार-बार लॉन्च करने" के लिए देश में अराजकता पैदा करने और संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है.