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संभल में कब्रिस्तान की सरकारी जमीन पर बनी अवैध मस्जिद जमींदोज, भारी पुलिस बल के बीच चला प्रशासन का बुलडोजर

नखासा थानाक्षेत्र के कसेरवा गांव में कब्रिस्तान की सरकारी जमीन पर अवैध रूप से निर्मित मुस्तफा कादरी मस्जिद को प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया है.

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आखिरी नमाज के बाद गरजा प्रशासन का पीला पंजा. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 6, 2026 at 11:05 PM IST

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Updated : June 6, 2026 at 11:15 PM IST

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संभल: उत्तर प्रदेश के संभल जिले में प्रशासन नेकब्रिस्तान की सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बनी मुस्तफा कादरी मस्जिद को दो बुलडोजरों की मदद से पूरी तरह ध्वस्त कर दिया है. इस महाभियान और बुलडोजर कार्रवाई के दौरान सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक भी मौके पर मौजूद रहे.

ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के दौरान मस्जिद की पहली मंजिल से "आई लव मोहम्मद" लिखे कुछ विवादित पोस्टर और एक हरे रंग का झंडा मिलने की बात भी आधिकारिक तौर पर सामने आई है. जिला प्रशासन का कहना है कि मौके से बरामद इन सभी सामग्रियों की गहनता से जांच कर आगे की सख्त विधिक कार्रवाई की जाएगी.

जानकारी देते जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक. (Video Credit: ETV Bharat)

भारी पुलिस बल के साथ हटा अतिक्रमण: यह मामला उत्तर प्रदेश के जनपद संभल के नखासा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कसेरवा गांव का है. स्थानीय तहसीलदार धीरेंद्र सिंह ने इस मुस्तफा कादरी मस्जिद प्रकरण में त्वरित विधिक एक्शन के लिए एक विशेष टीम का गठन किया था. इसके साथ ही उन्होंने नायब तहसीलदार दीपक कुमार को इस पूरे अतिक्रमण हटाओ अभियान का मुख्य प्रभारी नियुक्त किया था. राजस्व विभाग की मुख्य टीम के साथ नगर पालिका संभल और नगर पंचायत सिरसी से चार बड़ी जेसीबी, डंपर, ट्रैक्टर और 20 सफाई कर्मचारियों को इस विशेष अभियान में लगाया गया था.

कब्रिस्तान की जमीन पर हुआ था निर्माण: सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार गाटा संख्या 409 आधिकारिक रूप से कब्रिस्तान की दर्ज जमीन है. प्रशासन का मुख्य दावा है कि इसी कब्रिस्तान की सरकारी जमीन पर लगभग 120 वर्ग मीटर क्षेत्र में मस्जिद का अवैध निर्माण कराया गया था. इसी विवादित हिस्से पर तीन अन्य निजी मकान भी अवैध रूप से बने हुए पाए गए हैं. इसके अलावा पड़ोस की गाटा संख्या 410, जो सरकारी रिकॉर्ड में खाद के गड्ढे के लिए दर्ज है, उस पर भी करीब 600 वर्ग मीटर क्षेत्र में आठ पक्के मकानों का अवैध निर्माण कराया गया था.

70 पीएसी जवानों ने संभाली सुरक्षा कमान: वहीं दूसरी तरफ गाटा संख्या 411, जो मुख्य रूप से वृक्षारोपण के लिए आरक्षित भूमि है, उसके बड़े हिस्से पर अवैध रूप से खेती किए जाने की बात भी जांच में सामने आई थी. संभल प्रशासन ने डीएम और एसपी की सीधी मौजूदगी में लगभग 1100 वर्ग मीटर सरकारी कब्रिस्तान की जमीन को पूरी तरह से अतिक्रमण मुक्त कराया और अवैध मस्जिद को बुलडोजर की मदद से जमींदोज कर दिया. इलाके में सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर 70 PAC जवानों के साथ-साथ पांच थानों की भारी पुलिस फोर्स को चप्पे-चप्पे पर तैनात किया गया था. स्थानीय पुलिस प्रशासन द्वारा एहतियात के तौर पर आसपास के सभी मकानों की छतों पर भी सशस्त्र पुलिसकर्मियों को सुरक्षा और निगरानी के लिए लगाया गया था.

आखिरी नमाज के बाद शुरू हुआ ध्वस्तीकरण: संभल जनपद में लगातार अवैध अतिक्रमण के खिलाफ जिला प्रशासन बुलडोजर चलाकर कीमती सरकारी जमीनों को भू-माफियाओं से कब्जा मुक्त करा रहा है. इस मुख्य ध्वस्तीकरण की विधिक कार्रवाई शुरू होने से ठीक पहले वहां के एक स्थानीय मौलाना द्वारा मस्जिद के भीतर आखिरी नमाज अदा की गई थी. आखिरी नमाज संपन्न होने के तुरंत बाद प्रशासन की तकनीकी टीम ने अवैध निर्माण को क्रेन की मदद से हटाने की जमीनी कार्रवाई शुरू कर दी. पूरे प्रशासनिक अभियान के दौरान वरिष्ठ अधिकारियों की सीधी लाइव निगरानी में बुलडोजर लगातार चलते रहे और सभी अवैध कब्जे हटाए गए.

कोर्ट के आदेश पर की गई कार्रवाई: संभल के पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई ने मीडिया को बताया, "यहां सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बनी एक मस्जिद को कोर्ट के आदेश पर ध्वस्त करने की कार्रवाई की जा रही है. क्षेत्र में शांति और सुरक्षा व्यवस्था कायम रखने के लिए चार से पांच थानों की अतिरिक्त पुलिस फोर्स को मुस्तैद किया गया है. मुख्य ध्वस्तीकरण की विधिक कार्रवाई शुरू होने से पहले यहां की पूरी साफ-सफाई कराई गई थी. यहां परिसर से कुछ पोस्टर भी मिले हैं, जिनकी बारीकी से जांच की जा रही है और उनके संबंध में आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी. मौके से एक विशेष झंडा भी मिला है, उसकी भी फोरेंसिक जांच होगी और जिस किसी ने भी उसे वहां लगाया या तैयार किया है, उसके खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी."

मौलाना मोहम्मद जाकिर ने जताई आपत्ति: दूसरी तरफ कार्रवाई शुरू होने से पहले मस्जिद में नियमित नमाज पढ़ाने वाले मौलाना मोहम्मद जाकिर मुस्तफा कादरी ने इस एक्शन पर अपनी कड़ी आपत्ति जताई है. उन्होंने कहा, "आज जो अचानक प्रशासनिक कार्रवाई हो रही है, उसकी हमें पहले से कोई सटीक आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई थी. यह बुल्डोजर की कार्रवाई पूरी तरह से गलत और नियमों के विपरीत हो रही है. आज यहाँ हमारे द्वारा आखिरी नमाज अदा की गई है और आज के बाद से गाँव के लोग अपने-अपने घरों में ही शांतिपूर्वक नमाज पढ़ेंगे. मस्जिद के अंदर रखा हुआ सभी पवित्र और सामान्य सामान हमारे द्वारा सुरक्षित बाहर निकाल दिया गया है. इस पुरानी मस्जिद में गाँव और आसपास के क्षेत्रों के बहुत से लोग नियमित रूप से नमाज पढ़ने के लिए आते थे."

डीएम कोर्ट में अपील दायर की गई थी: संभल के जिलाधिकारी अंकित खंडेलवाल ने इस पूरे विवाद पर पक्ष रखते हुए बताया कि जनपद में सरकारी भूमि से सभी अवैध कब्जे लगातार हटाए जा रहे हैं. कब्रिस्तान की सुरक्षित भूमि पर अवैध कब्जा कर पक्का निर्माण किए जाने के इस गंभीर मामले में तहसीलदार न्यायालय में धारा 167 के तहत काफी समय से कानूनी कार्रवाई चल रही थी. दोनों पक्षों की लंबी सुनवाई के बाद सक्षम न्यायालय द्वारा बेदखली और ध्वस्तीकरण का अंतिम आदेश पारित किया गया था. इसके बाद संबंधित विपक्षी पक्ष ने कानूनी राहत के लिए डीएम कोर्ट में एक अपील भी दायर की थी.

साक्ष्य न देने पर खारिज हुई थी अपील: अपीलकर्ता को डीएम कोर्ट द्वारा अपने सभी प्रामाणिक साक्ष्य प्रस्तुत करने का पूरा विधिक अवसर दिया गया था, लेकिन नियमित सुनवाई के दौरान उनकी तरफ से कोई ठोस भूमि प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया जा सका. राजस्व विभाग की जांच में पूर्णतः पाया गया कि सरकारी भूमि पर किया गया यह पक्का कब्जा पूरी तरह अवैध है, इसलिए कानूनन इसके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जानी तय थी. डीएम ने बताया कि इसी न्यायिक आदेश के क्रम में प्रशासन आज यह बड़ी कार्रवाई कर रहा है और सरकारी भूमि पर किए गए सभी अवैध कब्जों को हर हाल में हटाया जाएगा.

निरीक्षण के दौरान कुछ कागजों पर "आई लव मोहम्मद" लिखा हुआ मिला है तथा एक झंडा भी बरामद हुआ है, जिनकी जांच रिपोर्ट के बाद तथ्यों को सार्वजनिक किया जाएगा. उन्होंने बताया कि यह संबंधित विवादित भूमि लगभग 1200 वर्ग मीटर है, जिस पर भू-माफियाओं द्वारा अवैध कब्जा किया गया था.

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Last Updated : June 6, 2026 at 11:15 PM IST

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