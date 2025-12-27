ETV Bharat / bharat

छत्रपति संभाजीनगर एयरपोर्ट नंबर 1 बना, दो साल पहले 23वें स्थान पर था

छत्रपति संभाजीनगर, जो एक ऐतिहासिक शहर के रूप में जाना जाता है, ने अपनी उपलब्धियों में एक और उपलब्धि जोड़ ली है.

Sambhajinagar Airport
छत्रपति संभाजीनगर एयरपोर्ट. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 27, 2025 at 3:56 PM IST

3 Min Read
छत्रपति संभाजीनगर (महाराष्ट्र): देश के हवाई अड्डों के बीच सुविधाओं की गुणवत्ता प्रदान करने में औरंगाबाद हवाई अड्डा (छत्रपति संभाजीनगर) ने शीर्ष स्थान हासिल किया है. खास बात यह है कि दो साल पहले यह हवाई अड्डा 23वें स्थान पर था. उसने अपनी सुविधाओं में महत्वपूर्ण सुधार किए हैं, जिससे यात्रियों को बेहतर सेवाएं मिल रही हैं. इसने खजुराहो हवाई अड्डे के साथ संयुक्त रूप से शीर्ष स्थान प्राप्त किया है.

क्या-क्या सुविधाएं हैंः

स्वच्छ शौचालय, किड्स ज़ोन और पुस्तकालय जैसी विभिन्न अवधारणाओं को लागू करके, हवाई अड्डे ने यात्री प्रतिक्रिया के आधार पर 5 में से 4.99 का स्कोर सफलतापूर्वक हासिल किया है. यहां परम वीर चक्र विजेताओं को समर्पित एक गैलरी स्थापित की गई है, ऐसी अवधारणा को लागू करने वाला देश का एकमात्र हवाई अड्डा बन गया है.

58 हवाई अड्डों का सर्वेक्षणः

देशव्यापी 62 में से 58 हवाई अड्डों पर यात्रियों को प्रदान की गई सुविधाओं का मूल्यांकन किया गया. विभिन्न मानदंडों के आधार पर यात्रियों की प्रतिक्रियाएं ली गईं और 1 से 5 तक अंक दिए गए. यह सर्वेक्षण साल में दो बार होता है, जिसका पहला चरण जनवरी से जून तक और दूसरा चरण जुलाई से दिसंबर तक होता है.

पहले चरण में भोपाल, खजुराहो और उदयपुर हवाई अड्डों ने 5 में से 5 अंक प्राप्त कर शीर्ष स्थान हासिल किया था. दूसरे चरण में छत्रपति संभाजीनगर हवाई अड्डे को भी 5 अंक मिले. खजुराहो हवाई अड्डे और छत्रपति संभाजीनगर हवाई अड्डे ने संयुक्त रूप से शीर्ष स्थान हासिल किया है. असम का रूपासी हवाई अड्डा रैंकिंग में सबसे नीचे रहा.

दो साल में ऐतिहासिक बदलावः

दो साल पहले छत्रपति संभाजीनगर हवाई अड्डे को 23वां स्थान मिला था. हालांकि, कुछ सुधारों के बाद, इसने पिछले दौर में आठवां स्थान हासिल किया. इस अच्छे प्रदर्शन को हासिल करने के लिए, पार्किंग से लेकर बोर्डिंग तक की सभी सुविधाओं को विकसित किया गया. शौचालय, परिसर की स्वच्छता, एक किड्स ज़ोन (बच्चों का क्षेत्र), और एक पुस्तकालय स्थापित किया गया. सभी सुविधाओं के मानकों को उन्नत किया गया.

हवाई सेवा में सुधार की आवश्यकताः

एयरपोर्ट निदेशक शरद येवाले ने बताया कि हवाई अड्डे पर देश की एकमात्र परम वीर चक्र गैलरी बनाई गई. पर्यटन जसवंत सिंह ने कहा कि जो सम्मान मिला है सम्मान संतोषजनक है, लेकिन हवाई सेवाओं को बढ़ाने की आवश्यकता है. कई बार, निर्धारित उड़ानें रद्द हो जाती हैं, जिससे पर्यटकों को मुश्किलें होती हैं. इसे ठीक करने की आवश्यकता है.

संपादक की पसंद

