ETV Bharat / bharat

मध्य प्रदेश से झारखंड लाए जाएंगे सांभर हिरण, भारत सरकार से मांगी गई अनुमति!

झारखंड में मिलने वाले गौड़ (सांभर हिरण) जेनेटिकली कमजोर हुए हैं. इसकी पूर्ति के लिए एमपी से सांभर लाने की पहल की जा रही है.

Sambar will be brought from Madhya Pradesh to Palamu Tiger Reserve in Jharkhand
सांभर हिरण (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 25, 2025 at 5:00 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

पलामूः झारखंड के पलामू टाइगर रिजर्व में 50 गौड़ (सांभर) मध्य प्रदेश से लाए जाएंगे. अधिकतर गौड़ मादा प्रजाति की होगी. पलामू टाइगर रिजर्व प्रबंधन ने पूरे मामले में भारत सरकार से अनुमति मांगी है.

पूरे झारखंड में सिर्फ पलामू टाइगर रिजर्व के बेतला नेशनल पार्क के बेतला और छिपादोहर के इलाके में गौड़ की मौजूदगी है. जनवरी महीने तक पलामू टाइगर रिजर्व के इलाके में गौड़ लाने की योजना है.

जानकारी देते पीटीआर उपनिदेशक (ETV Bharat)

दरअसल, पलामू टाइगर रिजर्व के इलाके में मौजूद गौड़ (सांभर) को लेकर एक सर्वे किया गया था. पलामू टाइगर रिजर्व ने गौड़ को लेकर एक सर्वे करवाया था. गौड़ को लेकर सर्वे में इकोलॉजी और रिकवरी प्लान रिपोर्ट तैयार की गई थी जो 234 पेज की है. इसी रिपोर्ट में गौड़ को लेकर कई खुलासे हुए हैं. रिपोर्ट के अनुसार पलामू टाइगर रिजर्व में बाहर से गौड़ मंगवाने की भी अनुशंसा की गई है. गौड़ की आबादी 226 वर्ग किलोमीटर में ही सिमट कर रहा गई है.

झारखंड में मौजूद गौड़ जेनेटिकली हुए हैं कमजोर!

गौड़ को लेकर जारी सर्वे रिपोर्ट में कई बातों का जिक्र है. इस रिपोर्ट में कहा गया है कि झारखंड में गौड़ का मूवमेंट एक खास इलाके में है. जिस कारण जेनेटिकली कमजोर हुए हैं. एक ही इलाके और एक ही क्षेत्र में रहने के कारण गौड़ के जीन प्रभावित हुए हैं और इनकी प्रजनन क्षमता भी प्रभावित हुई है. गौड़ के प्रजनन क्षमता और उनकी ब्रीड में मजबूती के लिए मध्य प्रदेश से गौड़ को मंगाने की योजना तैयार की गई है.

पलामू टाइगर रिजर्व में गौड़ को लेकर एक सर्वे रिपोर्ट तैयार किया था. एक ही इलाके में मौजूदगी का कारण इनका जिन प्रभावित हुआ है. मध्य प्रदेश से 50 गौड़ लाने की योजना है. पूरे मामले में नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया भारत सरकार से अनुमति मांगी गई है. मध्य प्रदेश ने गौड़ देने पर सहमति दिया है. मध्य प्रदेश से पलामू टाइगर रिजर्व में ले जाने वाले गौड़ मादा प्रजाति के है. गौड़ को लेकर पलामू टाइगर रिजर्व में एक योजना तैयार किया है. -प्रजेशकांत जेना, उपनिदेशक, पीटीआर.

पलामू टाइगर रिजर्व में मौजूद हैं 68 गौड़

पलामू टाइगर रिजर्व में फिलहाल 68 गौड़ मौजूद है. 33 गौड़ मादा है जबकि 25 गौड़ नर हैं. 07 गौड़ की उम्र 3 से 4 वर्ष है जबकि तीन गौड़ की उम्र डेढ़ वर्ष के करीब है. 70 के दशक तक झारखंड के इलाके में 1500 से अधिक गौड़ मौजूद थे. इनकी आबादी धीरे-धीरे घटती गई और पूरे झारखंड में इनकी आबादी सिर्फ पलामू टाइगर रिजर्व के बेतला नेशनल पार्क के इलाके में ही बची है. गौड़ के संरक्षण को लेकर कई कदम उठाए जा रहे हैं सबसे बड़ा खतरा स्थानीय मवेशियों से है.

बाघ का पसंदीदा भोजन रहा है गौड़

गौड़ बाघों का पसंदीदा भोजन रहा है. यही वजह है कि गौड़ की संख्या बढ़ाने के लिए पलामू टाइगर रिजर्व कदम उठा रही है. पलामू टाइगर रिजर्व के कोर एरिया में गौड़ नहीं है जबकि कोर एरिया में ही अधिकतर बाघों का मूवमेंट है. गौड़ की संख्या बढ़ाने के बाद उन्हें कोर एरिया में भी ट्रांसफर किया जाएगा.

इसे भी पढ़ें- पलामू के जंगलों में मिला नया टाइगर, पीटीआर इलाके में बाघों की संख्या बढ़कर हुई सात!

इसे भी पढ़ें- झारखंड-बिहार में कभी मौजूद थे शेर, चीता और व्हाइट टाइगर, 1960 में मारा गया था अंतिम सफेद बाघ

इसे भी पढ़ें- पलामू टाइगर रिजर्व में रांची जैविक उद्यान से लाया गया हिरण, जल्द लाया जाएगा काला हिरण

TAGGED:

बेतला नेशनल पार्क में गौड़
SAMBAR WILL BE BROUGHT TO JHARKHAND
PALAMU TIGER RESERVE
SURVEY REPORT ON SAMBAR DEER
SAMBAR DEER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.