मध्य प्रदेश से झारखंड लाए जाएंगे सांभर हिरण, भारत सरकार से मांगी गई अनुमति!

पलामूः झारखंड के पलामू टाइगर रिजर्व में 50 गौड़ (सांभर) मध्य प्रदेश से लाए जाएंगे. अधिकतर गौड़ मादा प्रजाति की होगी. पलामू टाइगर रिजर्व प्रबंधन ने पूरे मामले में भारत सरकार से अनुमति मांगी है.

पूरे झारखंड में सिर्फ पलामू टाइगर रिजर्व के बेतला नेशनल पार्क के बेतला और छिपादोहर के इलाके में गौड़ की मौजूदगी है. जनवरी महीने तक पलामू टाइगर रिजर्व के इलाके में गौड़ लाने की योजना है.

जानकारी देते पीटीआर उपनिदेशक (ETV Bharat)

दरअसल, पलामू टाइगर रिजर्व के इलाके में मौजूद गौड़ (सांभर) को लेकर एक सर्वे किया गया था. पलामू टाइगर रिजर्व ने गौड़ को लेकर एक सर्वे करवाया था. गौड़ को लेकर सर्वे में इकोलॉजी और रिकवरी प्लान रिपोर्ट तैयार की गई थी जो 234 पेज की है. इसी रिपोर्ट में गौड़ को लेकर कई खुलासे हुए हैं. रिपोर्ट के अनुसार पलामू टाइगर रिजर्व में बाहर से गौड़ मंगवाने की भी अनुशंसा की गई है. गौड़ की आबादी 226 वर्ग किलोमीटर में ही सिमट कर रहा गई है.

झारखंड में मौजूद गौड़ जेनेटिकली हुए हैं कमजोर!

गौड़ को लेकर जारी सर्वे रिपोर्ट में कई बातों का जिक्र है. इस रिपोर्ट में कहा गया है कि झारखंड में गौड़ का मूवमेंट एक खास इलाके में है. जिस कारण जेनेटिकली कमजोर हुए हैं. एक ही इलाके और एक ही क्षेत्र में रहने के कारण गौड़ के जीन प्रभावित हुए हैं और इनकी प्रजनन क्षमता भी प्रभावित हुई है. गौड़ के प्रजनन क्षमता और उनकी ब्रीड में मजबूती के लिए मध्य प्रदेश से गौड़ को मंगाने की योजना तैयार की गई है.