सरकारी स्कूल के छात्रों के ओवर ऑल डेवलपमेंट के लिए IIM संबलपुर का विशेष मिशन, दे रहे ग्रूमिंग क्लासेस

क्या है इसका उद्देश्य? केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति के अनुसार वंचित छात्र कैसे आगे आ सकते हैं और उन्हें राष्ट्र निर्माण के लिए कैसे तैयार किया जा सकता है, इस उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है. यह जानकारी आईआईएम संबलपुर के निदेशक महादेव प्रसाद जायसवाल ने दी. जायसवाल ने कहा कि नई शिक्षा नीति के अनुसार और प्रधानमंत्री के निर्देशानुसार यह कदम उठाया जा रहा है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि हमारे संस्थान के छात्र हमारे संस्थान से निकलकर वंचित छात्रों को वह शिक्षा प्रदान करें जो उन्हें स्कूल में नहीं मिलती.

इस ग्रूमिंग क्लास में, बच्चों को अंग्रेजी बोलना, योग, पर्यावरण विज्ञान, नैतिकता, स्वास्थ्य, प्रबंधन, नेतृत्व, एआई, आईटी, उद्यमिता आदि की बुनियादी शिक्षा प्रदान की जाती है, ताकि वे भविष्य की चुनौतियों का सामना कर सकें.इसी संदर्भ में संबलपुर के सरकारी हाई स्कूलों के 50 छात्रों को आज संबलपुर आईआईएम में ट्रेनिंग दी गई और फिर उन्हें प्रमाण पत्र दिए गए.

संबलपुर: ओडिशा स्थित IIM संबलपुर, सरकारी हाई स्कूलों के छात्रों को वे सारी शिक्षा प्रदान कर रहा है जिससे वे वंचित हैं. IIM संबलपुर और संबलपुर पब्लिक लाइब्रेरी मिलकर ऐसे छात्रों को ग्रूमिंग क्लासेस के माध्यम से सारी शिक्षा प्रदान कर रहे हैं. यह हाई स्कूल ग्रूमिंग क्लास हफ्ते में एक बार रविवार सुबह संबलपुर पब्लिक लाइब्रेरी में आयोजित की जाती है. इसमें आईआईएम संबलपुर के फैकल्टी, छात्र, विभिन्न संस्थानों के रिटायर टीचर, डॉक्टर और इंजीनियर स्कूली बच्चों को पढ़ाते हैं और संबलपुर आईआईएम इन बच्चों को प्रमाण पत्र प्रदान करता है.

इसी संदर्भ में प्रत्येक रविवार सुबह, हमारे संस्थान और कुछ फैकल्टी के छात्रों को पब्लिक लाइब्रेरी में नैतिकता, कम्युनिकेशन स्किल, नई तकनीकों का ज्ञान, पर्सनलिटी डेवलपमेंट सिखाया जाता है, जिसके माध्यम से वे भविष्य में राष्ट्र निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाएंगे. ऐसे में आज 50 छात्रों को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए.

सरकारी स्कूल को छात्रों को ग्रूमिंग क्लास दे रहा IIM संबलपुर (ETV Bharat)

'बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ा'

जायसवाल कहा कि इस कदम की वजह से इन बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ा है. जीवन में योग, स्वास्थ्य, अध्यात्म, नेतृत्व आदि की क्या भूमिका है, यह केवल पढ़ाई ही बता सकती है. इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य अच्छे इंसान का निर्माण करना है. इस ग्रूमिंग क्लास कार्यक्रम में आईआईएम संबलपुर के 15 छात्र और 4 फैकल्टी मेंबर्स शामिल हैं. हम मुख्य रूप से छात्रों को एआई तकनीक के उपयोग के बारे में बुनियादी ज्ञान प्रदान कर रहे हैं.

सरकारी स्कूल को छात्रों को मिला प्रमाणपत्र (ETV Bharat)

बच्चों की छिपी प्रतिभा को पहचानने की कोशिश

दूसरी ओर, संबलपुर पब्लिक लाइब्रेरी के अध्यक्ष और बरहामपुर विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति आदित्य प्रसाद पाढी ने इस कार्यक्रम को शुरू करने में अहम भूमिका निभाई है. इस संबंध में उन्होंने ने कहा, "यह एक अनूठी पहल है. हम इन छात्रों को ऐसी चीजें सिखा रहे हैं जो वर्तमान में हमारे स्कूलों में नहीं पढ़ाई जाती हैं. हम मुख्य रूप से बच्चों की छिपी प्रतिभा को पहचानने के लिए ऐसा कर रहे हैं. इस कार्यक्रम में, संबलपुर के विभिन्न विश्वविद्यालयों जैसे VSSUT, VIMSAR, संबलपुर यूनिवर्सिटी, GM यूनिवर्सिटी और आईआईएम के प्रोफेसर बच्चों को विभिन्न विषयों के बारे में पढ़ाते हैं. हमारा मुख्य उद्देश्य बच्चों को अच्छा इंसान बनाना है."

सरकारी स्कूल को छात्रों को ग्रूमिंग क्लास दे रहा IIM संबलपुर (ETV Bharat)

IIM संबलपुर की छात्रा गौरी दीक्षित इस पहल के बारे में कहती हैं, "मुख्यत रविवार को हम संबलपुर पुस्तकालय जाते हैं और इन छात्रों को पढ़ाते हैं. ज़्यादातर सरकारी स्कूलों के इन छात्रों को पढ़ाने के अलावा शायद कोई और ज्ञान नहीं मिलता. इसलिए, हम उन्हें मुख्य रूप से एआई, नेतृत्व और तकनीक सिखाते हैं. जैसे कि कोई उद्यमी कैसे बन सकता है और अपनी आदतों के आधार पर व्यवसाय कैसे शुरू कर सकता है. इसके साथ ही, हम उनमें रचनात्मकता बढ़ाने की कोशिश करते हैं."

संबलपुर बुधराजा सरकारी हाई स्कूल के छात्र अभिज्ञान पाती इस ग्रूमिंग क्लास के बारे में कहते हैं, "हर रविवार हम पब्लिक लाइब्रेरी जाते हैं. वहां हमें स्पोकन इंग्लिश, एआई और अन्य तकनीकें, सामान्य ज्ञान और नैतिकता सिखाई जाती है, जिससे हम दुनिया के बारे में और अधिक सीखते हैं."

