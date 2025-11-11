ETV Bharat / bharat

दिल्ली धमाके में बिहार के युवक की मौत, आखिरी बार शाम 4 बजे दादा से की थी फोन पर बात

समस्तीपुर: दिल्ली के ऐतिहासिक लालकिला के पास हुए भीषण बम विस्फोट में अब तक कई लोगों की मौत की खबर सामने आई है. इस हादसे ने पूरे क्षेत्र को दहला कर रख दिया है. वहीं इस घटना में बिहार के एक युवक की भी मौत हो गई है. वहीं घायलों की संख्या भी बढ़ती जा रही है और बचाव कार्य युद्धस्तर पर जारी है.

समस्तीपुर का युवक बना हादसे का शिकार: समस्तीपुर जिले के खानपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत हसनपुर फतेहपुर वार्ड संख्या 7 के निवासी रामबालक सहनी के 22 वर्षीय पुत्र पंकज सहनी की भी इस धमाके में मौत हो गई. ग्रामीणों के अनुसार, पंकज दिल्ली में एक कैब सर्विस में ड्राइवर के तौर पर काम करता था. हादसे के समय वह अपने एक रिश्तेदार को गाड़ी से पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन छोड़ने जा रहा था, तभी बम धमाके का शिकार हो गया.

दादा से हुई थी आखिरी बातचीत: स्थानीय लोगों की मानें तो पंकज की आखिरी बात उसके दादा से दोपहर करीब चार बजे हुई थी. परिवार के सदस्यों ने बताया कि पंकज अपने माता-पिता और भाइयों के साथ पिछले दस सालों से दिल्ली के उपकार बिहार के निकट घेबरा मोड़ में रहता था. गांव में उसके बुजुर्ग दादा बालेश्वर सहनी और अन्य परिजन रहते हैं.

एक साल पहले चाचा के श्राद्ध में आया था गांव: दादा रितेश सहनी के अनुसार, पंकज तीन भाइयों में दूसरे नंबर का था और उसकी शादी अभी नहीं हुई थी. करीब एक साल पहले वह पैतृक गांव अपने चाचा के श्राद्धकर्म में आया था. परिवार को इस हादसे की जानकारी मंगलवार सुबह मिली, जिसके बाद पूरे गांव में मातम छा गया.

"पंकज अपने माता-पिता और भाईयो के साथ करीब दस सालों से सपरिवार दिल्ली के उपकार बिहार के पास घेबरा मोड़ में रहता था. वो वहां कैब चलाता था."-रितेश सहनी, दादा

जांच जारी, सदमे में परिवार: बम धमाके की जांच दिल्ली पुलिस और अन्य एजेंसियां कर रही हैं. पंकज के शव को पोस्टमॉर्टम के बाद परिवार को सौंपा जाएगा. इस घटना से समस्तीपुर के हसनपुर फतेहपुर गांव में शोक की लहर दौड़ गई है, जबकि दिल्ली में रहने वाले परिजन गहरें सदमे में हैं.