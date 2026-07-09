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समस्तीपुर हत्याकांड: अपहरण कर गला रेता, फिर मारी गोली.. जेसीबी से गड्ढा खोदकर 12 फीट नीचे दफनाया शव

समस्तीपुर में अपहरण करके बेरहमी से हत्या का मामला उजागर ( ETV Bharat )