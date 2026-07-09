समस्तीपुर हत्याकांड: अपहरण कर गला रेता, फिर मारी गोली.. जेसीबी से गड्ढा खोदकर 12 फीट नीचे दफनाया शव
एक महीने से लापता 14 वर्षीय इशांत का शव 12 फीट नीचे दफन मिला, पुलिस रिमांड में आरोपी ने खोला हत्या का राज
Published : July 9, 2026 at 6:44 PM IST
समस्तीपुर : बिहार के समस्तीपुर जिले के विद्यापतिनगर थाना क्षेत्र में एक महीने से लापता 14 वर्षीय छात्र इशांत कुमार उर्फ छोटू की हत्या का सनसनीखेज खुलासा हुआ है. परिवार और पुलिस जिस मासूम की तलाश पिछले एक महीने से कर रहे थे, उसका शव घर से करीब तीन किलोमीटर दूर खेत में लगभग 12 फीट नीचे जमीन में दफन मिला.
एक महीने में सड़ गयी थी लाश : शव पूरी तरह सड़ गल चुका था और प्लास्टिक में लपेटकर गहरे गड्ढे में छिपाया गया था. मृतक की पहचान विद्यापतिनगर थाना क्षेत्र के बंगराहा गांव निवासी रामप्रीत यादव के पुत्र इशांत कुमार उर्फ छोटू के रूप में हुई है. वह उत्क्रमित उच्च विद्यालय बंगराहा में नौवीं कक्षा का छात्र था.
आरोपी की निशानदेही पर खेत से निकला शव : पुलिस के अनुसार, आरोपी को रिमांड पर लेकर पूछताछ की गई. पूछताछ के दौरान उसकी निशानदेही पर विद्यापतिनगर और मोहिउद्दीननगर थाना की संयुक्त टीम ने मोहिउद्दीननगर थाना क्षेत्र के लखनपट्टी गांव में एक खेत की खुदाई कराई. जेसीबी मशीन की मदद से करीब 12 फीट गहरा गड्ढा खोदा गया, जहां से प्लास्टिक में लिपटा शव बरामद हुआ.
''आरोपी को रिमांड पर लेकर पूछताछ की गई, जिसकी निशानदेही पर विद्यापतिनगर व मोहिउद्दीननगर थाने की संयुक्त टीम ने जमीन खोदकर शव बरामद किया है.''- सूरज कुमार, थानाध्यक्ष, विद्यापति नगर
एफएसएल टीम ने जुटाए सबूत : प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, शव पूरी तरह सड़ गल चुका था. शव मिलने की सूचना फैलते ही आसपास के इलाके में भारी भीड़ जुट गई. शव बरामद होने के बाद एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया. टीम ने कई महत्वपूर्ण नमूने एकत्र किए. इसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया.
10 जून की शाम से था लापता : विद्यापतिनगर थानाध्यक्ष सूरज कुमार ने बताया कि आरोपी से रिमांड पर पूछताछ के बाद उसकी निशानदेही पर शव बरामद किया गया है. मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है. जानकारी के अनुसार, इशांत 10 जून की देर शाम दोस्तों के बुलावे पर घर से निकला था.
12 जून को किया था प्रदर्शन : देर रात तक जब वह वापस नहीं लौटा तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की. काफी खोजबीन के बाद भी कोई सुराग नहीं मिलने पर परिवार ने विद्यापतिनगर थाने में उसके अपहरण का मामला दर्ज कराया. घटना को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश था. 12 जून को बंगराहा चौक जाम कर लोगों ने उग्र प्रदर्शन किया था और छात्र की शीघ्र बरामदगी की मांग की थी.
एसपी ने भी किया था घटनास्थल का दौरा : मामले की गंभीरता को देखते हुए समस्तीपुर के पुलिस अधीक्षक अरविंद प्रताप सिंह 19 जून को स्वयं बंगराहा पहुंचे थे. उन्होंने परिजनों से मुलाकात कर जल्द मामले के खुलासे का भरोसा दिया था. इसके बाद पुलिस लगातार तकनीकी और मानवीय सूचना के आधार पर जांच में जुटी रही.
रिमांड में आरोपी ने खोले कई राज : पुलिस सूत्रों के अनुसार, अपहरण मामले में गांव के ही आनंदी सिंह को नामजद किया गया था. पुलिस की लगातार दबिश के बाद आरोपी ने दो दिन पहले अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया. इसके बाद पुलिस ने उसे रिमांड पर लेकर कड़ी पूछताछ की.
दर्दनाक तरीके से की थी हत्या : सूत्रों के मुताबिक, पूछताछ के दौरान आरोपी ने हत्या की बात स्वीकार करते हुए बताया कि पहले किशोर का गला रेता गया और फिर उसे गोली भी मारी गई. हत्या के बाद शव को जेसीबी मशीन की मदद से गहरा गड्ढा खोदकर खेत में दफना दिया गया ताकि किसी को इसकी भनक न लग सके.
हत्या के कारणों का खुलासा नहीं : हालांकि, हत्या के कारणों का आधिकारिक खुलासा अभी पुलिस ने नहीं किया है. पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और सभी पहलुओं की पड़ताल की जा रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और एफएसएल जांच के बाद कई अहम तथ्य सामने आने की उम्मीद है.
ये भी पढ़ें-