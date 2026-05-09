सिम से ऑनलाइन ऑपरेट हो रहा था रेलवे ट्रैक पर लगा CCTV, क्या था मकसद? तलाश रही पुलिस
मुजफ्फरपुर के सराय रेलवे स्टेशन के फाटक के पास रेलवे ट्रैक पर अवैध सीसीटीवी लगे होने की सूचना पर रेलवे में हड़कंप मच गया-
Published : May 9, 2026 at 4:46 PM IST
मुजफ्फरपुर : बिहार के समस्तीपुर रेल मंडल के सराय रेलवे स्टेशन के पास स्थित रेलवे फाटक पर अवैध रूप से CCTV कैमरा लगाए जाने का मामला सामने आया है. कैमरा सोलर पैनल से चल रहा था और उसमें जीओ की सिम लगी थी. यानी कैमरा काफी हाइटेक था. जैसे ही खबर सामने आई रेल प्रशासन और आरपीएफ महकमे में हड़कंप मच गया.
रेलवे ट्रैक पर सोलर पैनल वाला सीसीटीवी! : पुलिस जांच रही है कि कैमरा किसने और क्यों लगाया. सीसीटीवी इंस्टॉल करने वालों का मकसद क्या था. इस मामले में मुजफ्फरपुर की रेल एसएसपी वीणा कुमारी ने सीसीटीवी कैमरा के जब्त करने की पुष्टि की. उनके मुताबिक पुलिस की टीम जांच कर रही है और हर पहलू पर इसके लगाने के उद्देश्य को देखा जा रहा है.
"सराय रेलवे स्टेशन अधीक्षक मनोज कुमार जी के द्वारा एक लिखित आवेदन दिया गया है. जिसमें संदिग्ध सीसीटीवी को लेकर शिकायत दर्ज की गई है. वहां पर जांच कराई गई और जांच के बाद कैमरा को जब्त कर लिया गया. अभी जांच चल रही है."- वीणा कुमारी, एसएसपी रेल, मुजफ्फरपुर
सीसीटीवी इंस्टॉल करने वालों का क्या था मकसद? : स्टेशन अधीक्षक मनोज कुमार सिंह द्वारा दिए गए आवेदन के अनुसार, 7 मई 2026 की दोपहर करीब 2 बजे समपार फाटक संख्या-43 SPL पर ड्यूटी में तैनात गेटमैन संतोष कुमार ने सूचना दी कि दो अज्ञात व्यक्ति पश्चिमी हाइट गेज पोल पर एक CCTV कैमरा लगाकर मौके से फरार हो गए.
हाईटेक सीसीटीवी जब्त : सूचना मिलने के बाद स्टेशन अधीक्षक ने इसकी जानकारी सराय कैंपिंग ड्यूटी में तैनात आरपीएफ प्रधान आरक्षी अवधेश राम को दी. दोनों जब मौके पर पहुंचे तो देखा कि हाइट गेज के पश्चिमी पोल पर करीब 10 फीट की ऊंचाई पर सोलर प्लेट के साथ एक छोटा कैमरा लगाया गया था.
बिना अनुमति के लगा था कैमरा : मामले की गंभीरता को देखते हुए आरपीएफ ओपी भगवानपुर के उप निरीक्षक बिपिन कुमार ने संबंधित विभागों से सत्यापन कराया. जांच में पता चला कि कैमरा रेलवे की अनुमति के बिना अवैध तरीके से लगाया गया था.
सिम से हो रहा था लाइव ऑपरेट : इसके बाद 8 मई 2026 की रात करीब 12:15 बजे गवाहों की मौजूदगी में उक्त उपकरण को जब्त कर लिया गया. जब्त सामान में एक सोलर स्टैंड कैमरा, उस पर अंकित Active Pixel ID, IMEI नंबर, एक सिम कार्ड और 32 जीबी का माइक्रो SD कार्ड शामिल है. साथ ही करीब 10×6 इंच का एक छोटा सोलर पैनल भी बरामद किया गया.
स्टेशन अधीक्षक के आवेदन पर जांच : रेल एसपी वीणा कुमारी ने बताया कि आवेदन के आधार पर मामले की जांच की जा रही है. कैमरा लगाने वाले संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान और इसके पीछे के उद्देश्य का पता लगाने के लिए आरपीएफ समेत संबंधित एजेंसियां जांच में जुटी हुई हैं.
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