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हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाती रही स्कूटी सवार युवती, हंसुआ दिखाकर दुपट्टा खींचते रहे 8-10 मनचले

समस्तीपुर में फिर स्कूटी सवार युवती के साथ बदसलूकी का शर्मसार करने वाला वीडियो सामने आया है. पुलिस मामले की जांच में जुटी है. रिपोर्ट-सुमन

समस्तीपुर में फिर युवती से बदसलूकी का वीडियो वायरल
समस्तीपुर में फिर युवती से बदसलूकी का वीडियो वायरल (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 25, 2026 at 12:17 PM IST

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समस्तीपुर: बिहार के जमुई और समस्तीपुर के कर्पूरी ग्राम थाना क्षेत्र की शर्मनाक घटना का मामला अभी थमा भी नहीं था कि समस्तीपुर जिले में एक बार फिर महिला सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगे. मुसरीघरारी थाना क्षेत्र में एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें मनचलों का झुंड एक स्कूटी सवार युवती को घेर लेते हैं और हंसुआ दिखाकर उसको धमकाते हुए बदसलूकी करते हैं.

समस्तीपुर में फिर युवती से बदसलूकी का वीडियो वायरल

नया वीडियो सामने आने के बाद समस्तीपुर पुलिस की फजीहत बढ़ गई है साथ ही बिहार में महिला सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं. ये हाल तब है जब मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने किसी भी हाल में जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करने का सख्त संदेश दिया है.

8 से ज्यादा बदमाश युवकों ने युवती को घेरा

युवती और उसके साथ खड़ा स्कूटी सवार युवक दोनों हाथ जोड़कर मिन्नतें कर रहे हैं और बदमाश हंसुए दिखाकर लड़की के साथ बदसलूकी करते जा रहे हैं. वीडियो में देखा जा सकता है कि मनचले युवक 8-10 की संख्या में झुंड बनाकर युवती के साथ कथित रूप से छेड़छाड़ करते नजर आ रहे हैं.

बिहार में महिला की सुरक्षा पर उठे सवाल

बिहार में महिलाओं की निजता और सुरक्षा को लेकर ऐसे कई वीडियो वायरल हो रहे हैं. इसपर बिहार सरकार और प्रदेश की खूब फजीहत हो रही है. जमुई जैसा कांड समस्तीपुर में फिर करने से पुलिस और यहां की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं. बदमाशों के अंदर पुलिस और कानून का कोई भय नहीं रह गया है.

हंसुआ दिखाकर दुपट्टा खींचते आरोपी

वीडियो में भीड़ युवक-युवती पर आपत्तिजनक आरोप लगाते हुए उनके साथ गाली-गलौज और मारपीट की कोशिश कर रही है. आरोप है कि कुछ युवक कथित तौर पर हाथ में 'हंसुआ' लहराते हुए युवती का दुपट्टा खींचने का प्रयास कर रहे हैं. वीडियो में पीड़ित युवती पूरी तरह असहाय नजर आ रही है.

हाथ जोड़कर छोड़ देने की लगाई गुहार

वह रोते और गिड़गिड़ाते हुए उपद्रवियों के सामने हाथ जोड़कर उन्हें छोड़ देने की गुहार लगा रही है. वह यहां तक कहती सुनाई दे रही है कि ''अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं इसे राखी बांध दूंगी, बस हमें जाने दीजिए'', लेकिन मनचलों का दिल नहीं पसीजा और वे लगातार अभद्रता करते रहे.

वीडियो की जांच कर रही पुलिस

यह सनसनीखेज वीडियो कब का है और इसमें दिख रहे युवक कौन हैं, इसकी सटीक जानकारी फिलहाल आधिकारिक तौर पर सामने नहीं आई है. मुसरीघरारी थाना के थानाध्यक्ष राकेश कुमार के अनुसार, शुरुआती तौर पर यह वीडियो करीब एक से डेढ़ साल पुराना लग रहा है. हालांकि, पुलिस इस बात की गहराई से तफ्तीश कर रही है. सवाल ये है कि वीडियो पुराना है, तो अचानक इसे सोशल मीडिया पर वायरल करने के पीछे उपद्रवियों और साइबर अपराधियों की क्या मंशा है? पुलिस इसकी जांच कर रही है.

एक्शन में साइबर सेल और मुसरीघरारी पुलिस

मामले की गंभीरता को देखते हुए समस्तीपुर के एसपी अरविंद प्रताप सिंह ने तुरंत कड़े निर्देश जारी किए हैं. एसपी अरविंद प्रताप सिंह ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि वीडियो में दिख रहे पीड़ितों और आरोपियों की पहचान करने के निर्देश दिए गए हैं. पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि यदि इस मामले में पीड़ित पक्ष या कोई लिखित शिकायतकर्ता सामने नहीं भी आता है, तो भी पुलिस वीडियो के आधार पर स्वतः संज्ञान लेते हुए अपने स्तर से प्राथमिकी दर्ज कर कानूनी एक्शन लेगी.

''मुसरीघरारी थाने की पुलिस को वीडियो की सत्यता और उसमें दिख रहे आरोपियों की पहचान करने का कड़ा निर्देश दिया गया है. इसके साथ ही हमारी साइबर थाने की टीम भी वीडियो के डिजिटल फुटप्रिंट्स की जांच कर रही है. पहचान होते ही सभी आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी. महिलाओं की गरिमा से खिलवाड़ करने वाले किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा.''- अरविंद प्रताप सिंह, पुलिस अधीक्षक, समस्तीपुर

एक ही दिन में दो वीडियो आने से जन आक्रोश

गौरतलब है कि इसके ठीक पहले समस्तीपुर के ही कर्पूरीग्राम थाना क्षेत्र से भी सड़क किनारे फोटो ले रही एक लड़की से बदसलूकी का वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 4 आरोपियों को पहले ही दबोच लिया है. लेकिन एक ही दिन में मुसरीघरारी से महिला उत्पीड़न की इस दूसरी कथित तस्वीर के सामने आने से स्थानीय लोगों में आक्रोश है और बिहार में कानून-व्यवस्था पर भी सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं.

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