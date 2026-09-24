बिहार के समस्तीपुर में जमुई जैसा कांड! नाबालिग से ऑन कैमरा छेड़खानी.. 4 गिरफ्तार
बिहार के समस्तीपुर में रील बना रही नाबालिग लड़की को मनचलों ने पकड़ लिया और उसके साथ छेड़खानी की. रिपोर्ट- सुमन मिश्रा
Published : September 24, 2026 at 10:15 AM IST
समस्तीपुर: जमुई में नाबालिग छात्रा से बदसलूकी का वीडियो वायरल होने के बाद अब समस्तीपुर में भी ऐसा ही मामला सामने आया है. कर्पूरीग्राम थाना क्षेत्र के की एक नाबालिग किशोरी के साथ कुछ युवकों द्वारा कथित तौर पर दुर्व्यवहार किए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है.
रील बना रही थी किशोरी तभी बदमाशों ने घेरा
स्थानीय लोगों के अनुसार, एक नाबालिग किशोरी बांध पर मोबाइल से रील बना रही थी. इसी दौरान कुछ युवक वहां पहुंचे और उसके साथ कथित तौर पर छेड़खानी करने लगे. वीडियो में किशोरी खुद को बचाने की कोशिश करती दिखाई दे रही है.
ग्रामीणों ने बताया कि, किशोरी ने युवकों का विरोध किया और मदद के लिए आवाज लगाई. वह अपने भाई को बुलाने की बात भी कहती रही. आरोप है कि इसके बावजूद युवकों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा और उसे जबरन घसीटने का प्रयास किया. घटना का किसी व्यक्ति ने वीडियो बना लिया. बाद में यही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.
वीडियो वायरल होते ही पुलिस ने शुरू की कार्रवाई
पुलिस के मुताबिक, वीडियो पुलिस तक पहुंचने के बाद करपुरीग्राम थाना की टीम सक्रिय हुई और फुटेज के आधार पर संदिग्ध युवकों की पहचान करने का प्रयास शुरू किया. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पांच युवकों को हिरासत में लिया है. सभी से पूछताछ की जा रही है. पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि घटना के दौरान कौन-कौन लोग मौजूद थे और वायरल वीडियो में दिखाई दे रहे युवकों की भूमिका क्या थी.
'वीडियो के आधार पर कार्रवाई'
समस्तीपुर के एसपी अरविंद प्रताप सिंह ने बताया कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ युवकों द्वारा नाबालिग बच्ची के साथ छेड़खानी किए जाने की बात सामने आ रही है. एसपी के मुताबिक, वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की गई है. पांच युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. उन्होंने बताया कि मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है और जांच के आधार पर सख्त कदम उठाए जा रहे है. FIR दर्ज करने के निर्देश पुलिस को दिए गए हैं.
''कुछ यवकों द्वारा नाबालिग बच्ची से छेड़खानी का वीडियो वायरल हो रहा जिसके आधार पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की और इस मामाले में 5 युवकों को हिरात में लेकर पूछताछ की जा रही है. इस मामले में पुलिस सख्त कदम उठा रही है. पुलिस को एफआईआर करने के निर्देश दिए गए हैं. जांच जारी है."- अरविंद प्रताप सिंह, एसपी, समस्तीपुर
पीड़ित पक्ष पुलिस तक नहीं पहुंचा
पुलिस अब वायरल वीडियो की सत्यता, उसमें दिख रहे लोगों की पहचान और घटना की पूरी परिस्थितियों की जांच कर रही है. साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि घटना के समय मौके पर और कौन-कौन लोग मौजूद थे. अभी तक पुलिस के सामने पीड़ित पक्ष नहीं पहुंचा है.
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