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भाई को तेलंगाना में फांसी, खुद जा चुका है जेल, ऐसी है समस्तीपुर छेड़छाड़ के आरोपी विकास की कुंडली

समस्तीपुर छेड़छाड़ के आरोपी विकास की क्राइम-कुंडली सामने आई, जबकि उसके भाई को तेलंगाना में हत्या मामले में फांसी की सजा दी गई. रिपोर्ट-सुमन मिश्रा

समस्तीपुर छेड़छाड़ के आरोपी विकास की क्राइम कुंडली
समस्तीपुर छेड़छाड़ के आरोपी विकास की क्राइम कुंडली (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 26, 2026 at 11:09 AM IST

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Updated : September 26, 2026 at 11:31 AM IST

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समस्तीपुर: बिहार के समस्तीपुर में नाबालिग छात्रा से कथित छेड़छाड़ का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस की जांच आगे बढ़ी तो आरोपी विकास कुमार शर्मा का पुराना रिकॉर्ड भी सामने आने लगा. आरोपी विकास खुद एक मामले में जेल जा चुका है जबकि उसका भाई सुभाष तेलंगाना में हत्या का दोषी है और उसे निचली अदालत से फांसी की सजा मिली हुई है.

खुद शराब के मामले में जेल जा चुका है विकास

पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, जगतसिंहपुर गांव निवासी विकास कुमार शर्मा शराब से जुड़े मामले में पहले गिरफ्तार हो चुका है और जेल भी जा चुका है. यानी नाबालिग से कथित बदसलूकी के इस मामले में नाम आने वाला विकास पुलिस के लिए बिल्कुल नया चेहरा नहीं है. उसके पुराने आपराधिक रिकॉर्ड को भी मौजूदा जांच में खंगाला जा रहा है. छेड़छाड़ के मामले में पुलिस ने कुल चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

विकास के भाई को मिली है फांसी की सजा

विकास की आपराधिक कुंडली में सिर्फ उसका नाम ही नहीं, बल्कि उसके भाई सुभाष शर्मा का रिकॉर्ड भी पुलिस जांच में चर्चा में है. सुभाष कुछ साल पहले नौकरी की तलाश में तेलंगाना के नालगोंडा जिले में गया था और वहां एक सोने-चांदी की दुकान में काम करता था. जहां उसपर साल 2018 में चोरी का आरोप लगा और वह फरार हो गया. पुलिस उसे ढूंढती रही.

चोरी के आरोप में तेलंगाना पुलिस ने दबोचा

पुलिस के मुताबिक, सुभाष पर उसी दुकान में चोरी करने का आरोप लगा. इसके बाद वह तेलंगाना से समस्तीपुर लौट आया. तेलंगाना पुलिस ने बाद में उसे उसके घर से गिरफ्तार किया और अपने साथ ले गई. गिरफ्तारी के बाद उसे जेल भेजा गया.

जेल से निकला तो हत्या के मामले में फंसा

पुलिस के अनुसार विकास के भाई सुभाष शर्मा का जेल में रहने के दौरान आपराधिक तत्वों से संपर्क हुआ. जमानत पर बाहर आने के बाद उस पर आपराधिक वारदात के लिए कथित तौर पर सुपारी लेने का आरोप लगा. इसी दौरान एक ऐसी वारदात हुई, जिसने उसके खिलाफ दर्ज मामले को बेहद गंभीर बना दिया.

हॉरर किलिंग के लिए ली थी सुभाष ने सुपारी

पुलिस के मुताबिक, सुभाष ने ऑनर किलिंग मामले में सुपारी ली. लड़की का पिता अपनी बेटी के लव मैरिज से नाराज था. उसने सुभाष को हत्या की सुपारी दी थी. आरोपी सुभाष ने वारदात को उस वक्त अंजाम दिया था जब प्रणय और अमृता अस्पताल से प्रेग्नेंसी का रूटीन फॉलोअप कराकर लौट रहे थे. तभी उसने एक बड़े चाकू से प्रणय पर हमला कर दिया. जिसमें उसकी मौत हो गई, जबकि गर्भवती अमृता जख्मी हो गई थी.

निचली अदालत ने सुनाई फांसी की सजा

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, इस हत्या मामले में निचली अदालत ने सुभाष को मौत की सजा सुनाई है. हालांकि, सुभाष ने इस फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती दी है और फिलहाल वह जेल में बंद है. इसलिए मामले की अंतिम न्यायिक स्थिति अपील के फैसले पर निर्भर करेगी.

2018 प्रणय हत्याकांड मामले में अदालत ने आरोपी को मौत की सजा सुनाई, बाकी को आजीवन कारावास

विकास के संपर्क में था छेड़छाड़ का आरोपी राहुल

समस्तीपुर के मौजूदा मामले में राहुल पासवान का नाम भी सामने आया है. पुलिस के अनुसार, 27 वर्षीय राहुल विकास शर्मा के संपर्क में था और उसके लिए शराब की डिलीवरी करता था. पुलिस के मुताबिक, राहुल के घर से शराब बरामदगी के मामले में उसकी मां और पत्नी को भी गिरफ्तार किया गया था.

अब पुलिस खंगाल रही पूरी चेन

पुलिस अब सिर्फ वायरल वीडियो की घटना तक जांच सीमित नहीं रख रही है. आरोपियों के पुराने आपराधिक मामलों, आपसी संपर्क और कथित गतिविधियों की भी जानकारी जुटाई जा रही है. पुलिस यह भी देख रही है कि मौजूदा मामले में किस आरोपी की क्या भूमिका रही.

''समस्तीपुर छेड़छाड़ के वायरल वीडियो के आधार पर गिरफ्तार सभी आरोपियों का आपराधिक इतिहास के बारे में पुलिस जानकारी प्राप्त कर रही है. सभी आरोपियों को स्पीडी ट्रायल के तहत सजा दिलाने का काम किया जाएगा, ताकि भविष्य में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो सके.''- अरविंद प्रताप सिंह, एसपी, समस्तीपुर

पुराने रिकॉर्ड तक पहुंची पुलिस

समस्तीपुर में वायरल हुए वीडियो ने जिस मामले की शुरुआत की, उसकी जांच अब आरोपियों की पुरानी आपराधिक पृष्ठभूमि तक पहुंच गई है. 22 सितंबर को मामला सामने आने के बाद पुलिस ने स्वत:संज्ञान लेते हुए FIR दर्ज कर जांच शुरू की थी. एक तरफ नाबालिग से कथित बदसलूकी के मामले में कानूनी कार्रवाई चल रही है, तो दूसरी तरफ पुलिस आरोपियों के पुराने रिकॉर्ड को भी जोड़कर देख रही है.

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Last Updated : September 26, 2026 at 11:31 AM IST

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