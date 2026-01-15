ETV Bharat / bharat

37 देशों और भारत के दर्जनों राज्यों को साइकिल से नापा, ग्रामीण बेटियों की आवाज बनीं पर्वतारोही समीरा खान

37 देशों और भारत के दर्जनों राज्यों तक साइकिल से सफर करने वाली पर्वतारोही समीरा खान की कहानी इस रिपोर्ट में जानिए.

CYCLIST MOUNTAINEER SAMEERA
साकिलिस्ट समीरा खान (ETV Bharat)
Published : January 15, 2026 at 1:56 PM IST

रांची: आंध्र प्रदेश के एक छोटे से गांव अनंतपुर से निकलकर 37 देशों और भारत के दर्जनों राज्यों तक साइकिल से सफर करने वाली पर्वतारोही समीरा खान आज केवल एक एडवेंचर एथलीट नहीं, बल्कि ग्रामीण भारत की बेटियों के अधिकारों की बुलंद आवाज बन चुकी हैं. 7,000 किलोमीटर से अधिक की अंतरराष्ट्रीय साइकिल यात्रा, कई पर्वत शिखरों पर तिरंगा फहराने का गौरव और गांव-गांव जाकर लड़कियों से संवाद समीरा की यात्रा रोमांच से कहीं आगे, सामाजिक बदलाव की कहानी है.

फिलहाल बिहार होते हुए रांची पहुंचीं समीरा खान अपनी साइकिल यात्रा के जरिए ग्रामीण बालिकाओं को उनके अधिकारों, आत्मसम्मान और स्वतंत्र सोच के प्रति जागरूक कर रही हैं. उनका मानना है कि असली बदलाव शहरों में नहीं, बल्कि गांवों से शुरू होता है, जहां आज भी लड़कियां पितृसत्तात्मक सोच, सामाजिक बंदिशों और भेदभाव का सबसे अधिक सामना करती हैं.

साकिलिस्ट और पर्वतारोही समीरा खान का बयान (ETV Bharat)

साल 2018 में पर्वतारोहण से जुड़ी समीरा

समीरा खान वर्ष 2018 में पर्वतारोहण से जुड़ीं. इसके बाद उन्होंने हर साल अपना एक महीना पूरी तरह ग्रामीण स्कूलों और गांवों की लड़कियों को समर्पित करना शुरू किया. वे स्कूलों में जाकर बच्चियों से संवाद करती हैं, उन्हें पढ़ाई, आत्मनिर्भरता और अपने फैसले खुद लेने के लिए प्रेरित करती हैं. यही पहल आगे चलकर एक संगठित अभियान का रूप ले चुकी है, जिसे वे ग्रामीण बालिका सशक्तिकरण से जोड़कर देखती हैं.

CYCLIST MOUNTAINEER SAMEERA
पर्वतारोही समीरा खान (ETV Bharat)

ग्रामीण वास्तविकता को करीब से समझना लक्ष्य

समीरा की यात्रा का उद्देश्य केवल संदेश देना नहीं, बल्कि ग्रामीण वास्तविकता को करीब से समझना भी है. मानवशास्त्र (एंथ्रोपोलॉजी) की पढ़ाई कर चुकी समीरा ने अलग-अलग देशों में लड़कियों की सामाजिक स्थिति, संस्कृति और जीवन-शैली का गहन अध्ययन किया. दक्षिण-पूर्व एशिया से लेकर अफ्रीका, मध्य एशिया और यूरोप तक की साइकिल यात्राओं ने उन्हें यह एहसास कराया कि भले ही समाज अलग-अलग हों, लेकिन लड़कियों के संघर्ष लगभग समान हैं कहीं कम, कहीं ज्यादा.

CYCLIST MOUNTAINEER SAMEERA
साकिलिस्ट और पर्वतारोही समीरा खान (ETV Bharat)

अब तक देश के कई हिस्सों तक पहुंच चुकी है साइकिल यात्रा

भारत में उनकी साइकिल यात्रा आंध्र प्रदेश से शुरू होकर कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, नेपाल, बिहार और झारखंड तक पहुंची है. इस दौरान उन्होंने देखा कि आज भी कई ग्रामीण इलाकों में लड़कियों को मोबाइल, इंटरनेट और स्वतंत्र निर्णय लेने की आजादी नहीं है. रीति-रिवाज, सामाजिक दबाव और जिम्मेदारियों का बोझ सबसे पहले बेटियों पर डाल दिया जाता है, जबकि लड़कों को अपेक्षाकृत अधिक स्वतंत्रता मिलती है.

CYCLIST MOUNTAINEER SAMEERA
साकिलिस्ट समीरा खान (ETV Bharat)

समीना ने नहीं ली किसी की मदद

खास बात यह है कि समीरा खान का पूरा अभियान पूरी तरह स्व-वित्तपोषित (सेल्फ फंडेड) है. उन्हें न तो किसी सरकारी योजना का सहारा है और न ही किसी निजी संस्था का आर्थिक समर्थन. अपने मिशन को जारी रखने के लिए वे हैदराबाद और बेंगलुरु में होम सिनेमा या होम थिएटर इंस्टॉलेशन का व्यवसाय करती हैं. जब पर्याप्त धन इकट्ठा हो जाता है, तो वे फिर साइकिल उठाकर अपने मिशन पर निकल पड़ती हैं. इसके अलावा वे पर्वतारोहण अभियानों और रॉक क्लाइंबिंग गतिविधियों का भी आयोजन करती हैं.

CYCLIST MOUNTAINEER SAMEERA
साकिलिस्ट समीरा खान (ETV Bharat)

संघर्षों से भरी समीरा की निजी जिंदगी

समीरा की निजी जिंदगी भी संघर्षों से भरी रही है. बचपन में ही मां का साया उठ गया और कुछ साल बाद पिता का भी निधन हो गया. चार बड़ी बहनों के साथ पली-बढ़ीं समीरा ने जीवन की कठिन परिस्थितियों को अपनी कमजोरी नहीं, बल्कि ताकत बनाया. वे मानती हैं कि समाज ने शादी को खासकर महिलाओं के लिए एक अनिवार्य शर्त बना दिया है, जबकि असल जरूरत आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी इंसान बनने की है.

CYCLIST MOUNTAINEER SAMEERA
साकिलिस्ट समीरा खान (ETV Bharat)

समीरा का संदेश

समीरा का साफ संदेश है - लड़कियां केवल लड़की नहीं, बल्कि पहले इंसान हैं. उन्हें सोचने, चुनने और अपने सपनों को जीने की पूरी आजादी मिलनी चाहिए. जब तक वे अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो जातीं, तब तक उन्हें वही समर्थन मिलना चाहिए, जो समाज लड़कों को सहज रूप से देता है. साइकिल की हर पैडलिंग, हर चढ़ाई और हर गांव की चौपाल पर की गई बातचीत के साथ समीरा खान यह साबित कर रही हैं कि बदलाव के लिए बड़े मंच या भारी संसाधन जरूरी नहीं होते जरूरत होती है संकल्प, साहस और सही दिशा की. ग्रामीण भारत की बेटियों के लिए उनकी यह यात्रा एक उम्मीद बनकर सामने खड़ी है.

