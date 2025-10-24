ETV Bharat / bharat

सपा स्टार प्रचारकों की सूची जारी; अखिलेश के साथ आजम और डिंपल भी करेंगी बिहार में प्रचार, चाचा-भाई का काटा पत्ता

समाजवादी पार्टी के स्टार प्रचारकों की सूची में इकरा हसन समेत 14 सांसद शामिल, 2 विधायकों को भी मौका

बिहार चुनाव 2025.
बिहार चुनाव 2025. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 24, 2025 at 7:23 PM IST

2 Min Read
लखनऊ: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण में प्रचार के लिए समाजवादी पार्टी ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है. इस सूची में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, राष्ट्रीय महासचिव वरिष्ठ नेता आजम खां, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किरणमय नंदा सहित 20 नेताओं के नाम हैं. इनमें 14 सांसद और 2 विधायक भी शामिल हैं. पार्टी ने यह सूची रिप्रजेंटेशन ऑफ द पीपुल एक्ट 1951 की धारा 77 के तहत निर्वाचन आयोग को भेजी है.

सूची में अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल सिंह यादव और आजमगढ़ के सांसद भाई धर्मेंद्र यादव का नाम शामिल नहीं किया गया है. माना जा रहा था कि शिवपाल सिंह और धर्मेंद्र बिहार में इंडिया गठबंधन के तहत प्रचार करेंगे, लेकिन उनके नाम का न होना राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है.

सपा के स्टार प्रचारकों की सूची.
सूची में शामिल प्रमुख नाम: सांसद डिम्पल यादव, अफजाल अंसारी, अवधेश प्रसाद, बाबू सिंह कुशवाहा, नरेश उत्तम पटेल, रमाशंकर विद्यार्थी राजभर, लाल जी वर्मा, छोटेलाल खरवार, राजीव राय, सनातन पांडेय, इकरा हसन, प्रिया सरोज, लक्ष्मीकांत उर्फ पप्पू निषाद सूची में शामिल हैं. वहीं, पूर्व सांसद और वर्तमान में विधायक तेज प्रताप सिंह यादव, विधायक ओम प्रकाश सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष सामाजिक सांस्कृतिक प्रकोष्ठ काशीनाथ यादव और प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी सांस्कृतिक प्रकोष्ठ धर्मेन्द्र सोलंकी (भुर्जी) प्रचार करने जाएंगे. समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है और बिहार चुनाव में गठबंधन प्रत्याशियों के लिए व्यापक प्रचार अभियान चलाने की तैयारी में है.
Samajwadi party
बता दें कि बिहार में पहले चरण की वोटिंग 6 नवंबर को है. जबकि दूसरे चरण की वोटिंग 11 नवंबर को है. 14 नवंबर को वोटों की गिनती की जाएगी. बिहार में सत्ता दल एनडीए, महागठबंधन, जन सुराज, तेज प्रताप की पार्टी जनशक्ति जनता दल, आम आदमी पार्टी और AIMIM के प्रत्याशी मैदान में हैं.

