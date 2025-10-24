सपा स्टार प्रचारकों की सूची जारी; अखिलेश के साथ आजम और डिंपल भी करेंगी बिहार में प्रचार, चाचा-भाई का काटा पत्ता
समाजवादी पार्टी के स्टार प्रचारकों की सूची में इकरा हसन समेत 14 सांसद शामिल, 2 विधायकों को भी मौका
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 24, 2025 at 7:23 PM IST
लखनऊ: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण में प्रचार के लिए समाजवादी पार्टी ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है. इस सूची में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, राष्ट्रीय महासचिव वरिष्ठ नेता आजम खां, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किरणमय नंदा सहित 20 नेताओं के नाम हैं. इनमें 14 सांसद और 2 विधायक भी शामिल हैं. पार्टी ने यह सूची रिप्रजेंटेशन ऑफ द पीपुल एक्ट 1951 की धारा 77 के तहत निर्वाचन आयोग को भेजी है.
सूची में अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल सिंह यादव और आजमगढ़ के सांसद भाई धर्मेंद्र यादव का नाम शामिल नहीं किया गया है. माना जा रहा था कि शिवपाल सिंह और धर्मेंद्र बिहार में इंडिया गठबंधन के तहत प्रचार करेंगे, लेकिन उनके नाम का न होना राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है.
बता दें कि बिहार में पहले चरण की वोटिंग 6 नवंबर को है. जबकि दूसरे चरण की वोटिंग 11 नवंबर को है. 14 नवंबर को वोटों की गिनती की जाएगी. बिहार में सत्ता दल एनडीए, महागठबंधन, जन सुराज, तेज प्रताप की पार्टी जनशक्ति जनता दल, आम आदमी पार्टी और AIMIM के प्रत्याशी मैदान में हैं.
इसे भी पढ़ें- यूपी विधान परिषद शिक्षक-स्नातक चुनाव के लिए सपा ने घोषित किए उम्मीदवार, जानिए कौन-कौन हैं?