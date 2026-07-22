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सांसद डिंपल यादव ने छात्रों पर लाठीचार्ज की निंदा की, बोलीं- शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए

समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: संसद के मानसून सत्र के दौरान विपक्ष के विरोध और छात्रों के पेपर लीक मुद्दे को लेकर बुधवार को भी दोनों सदनों में हंगामा जारी रहा. सरकार ने सीजेपी (कॉकरोज जनता पार्टी) के साथ बैठक और अन्य मांगों पर अपनी स्थिति स्पष्ट की, जबकि विपक्षी सदस्यों ने छात्र आंदोलन के दौरान पुलिसिया कार्रवाई पर सरकार की आलोचना की. सरकार के अनुसार, सीजेपी नेताओं के साथ बैठक का स्थान अभी तय नहीं हुआ है. सीजेएपी पक्ष ने तटस्थ स्थल की मांग की है, जबकि सरकार ने जेपी नड्डा के आवास या किसी सरकारी स्थान पर बैठक का प्रस्ताव रखा है. बैठक को लेकर दोनों पक्षों में चर्चा जारी है. विपक्ष की संसद में चर्चा की मांग को सरकार ने स्वीकार कर लिया है. संसदीय मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि विपक्ष जब चाहे चर्चा कर सकता है — चाहे 3 घंटे हो या 30 घंटे. सरकार ने आश्वासन दिया कि सभी मुद्दों पर खुली चर्चा होगी. ईटीवी भारत की वरिष्ठ संवाददाता अनामिका रत्ना ने समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव से विशेष बात की. (ETV Bharat) इस बीच, सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की मांग पर सरकार ने सकारात्मक रुख अपनाया है. वांगचुक से मुलाकात हो चुकी है और उनसे संवाद जारी है. सरकार ने शिक्षा सुधारों पर संसद में बहस का प्रस्ताव रखा है.