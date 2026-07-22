सांसद डिंपल यादव ने छात्रों पर लाठीचार्ज की निंदा की, बोलीं- शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए
सपा सांसद डिंपल यादव ने विशेष बातचीत में कहा कि छात्रों की मांग है कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए. अनामिका रत्ना की रिपोर्ट.
Published : July 22, 2026 at 7:00 PM IST
नई दिल्ली: संसद के मानसून सत्र के दौरान विपक्ष के विरोध और छात्रों के पेपर लीक मुद्दे को लेकर बुधवार को भी दोनों सदनों में हंगामा जारी रहा. सरकार ने सीजेपी (कॉकरोज जनता पार्टी) के साथ बैठक और अन्य मांगों पर अपनी स्थिति स्पष्ट की, जबकि विपक्षी सदस्यों ने छात्र आंदोलन के दौरान पुलिसिया कार्रवाई पर सरकार की आलोचना की.
सरकार के अनुसार, सीजेपी नेताओं के साथ बैठक का स्थान अभी तय नहीं हुआ है. सीजेएपी पक्ष ने तटस्थ स्थल की मांग की है, जबकि सरकार ने जेपी नड्डा के आवास या किसी सरकारी स्थान पर बैठक का प्रस्ताव रखा है. बैठक को लेकर दोनों पक्षों में चर्चा जारी है.
विपक्ष की संसद में चर्चा की मांग को सरकार ने स्वीकार कर लिया है. संसदीय मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि विपक्ष जब चाहे चर्चा कर सकता है — चाहे 3 घंटे हो या 30 घंटे. सरकार ने आश्वासन दिया कि सभी मुद्दों पर खुली चर्चा होगी.
इस बीच, सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की मांग पर सरकार ने सकारात्मक रुख अपनाया है. वांगचुक से मुलाकात हो चुकी है और उनसे संवाद जारी है. सरकार ने शिक्षा सुधारों पर संसद में बहस का प्रस्ताव रखा है.
छात्रों की आत्महत्याओं पर मुआवजे के मामले में सरकार ने कहा कि राज्य सरकारों से रिपोर्ट का इंतजार है. उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए मुआवजा दिया जाएगा.
इस मुद्दे पर ईटीवी भारत की वरिष्ठ संवाददाता अनामिका रत्ना ने समाजवादी पार्टी की नेता डिंपल यादव से विशेष बात की. उन्होंने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की. सपा सांसद डिंपल यादव ने छात्रों के विरोध प्रदर्शन पर बोलते हुए कहा कि सरकार से छात्रों की मांग है कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लिया जाए. उन्होंने भी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की. साथ ही छात्रों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई को अत्यधिक बताया.
उन्होंने कहा कि देश भर में युवाओं की स्थिति ऐसी हो गई है कि वे अपनी बात कहना चाहते हैं, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है. जंतर-मंतर पर छात्रों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, लाठीचार्ज हो रहा है, महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार हो रहा है, यह पूरी तरह निंदनीय है.
डिंपल यादव ने कहा कि पूरा सिस्टम भ्रष्ट हो चुका है और इसके शिकार हमारे देश के युवा और छात्र हो रहे हैं, जिन पर भारी मानसिक तनाव है. हम छात्रों के साथ पूरी तरह खड़े हैं. उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी संसद में चर्चा भी चाहती है और शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी चाहती है.
इससे पहले, डिंपल यादव ने संसद से जंतर-मंतर तक मार्च निकाला था और प्रदर्शनकारियों के साथ एकजुटता दिखाई थी.
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