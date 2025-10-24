ETV Bharat / bharat

अखिलेश यादव बोले- बिहार की जनता तेजस्वी को मौका जरूर देगी, यूपी को लेकर किया ये बड़ा दावा

अजमेर: समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव निजी दौरे पर शुक्रवार को किशनगढ़ पहुंचे. एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत करते हुए यादव ने भाजपा सरकार पर निशाना भी साधा. उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य में एक ही दल की सरकार होने के प्रतीक 'डबल इंजन' है, लेकिन भाजपा का यह डबल इंजन नहीं है, यह झूठ का इंजन है. उन्होंने बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन को बधाई दी. साथ ही दावा किया कि बिहार की जनता इस बार इंडिया गठबंधन और युवा नेता तेजस्वी यादव को एक मौका जरूर देगी.

उन्होंने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 में सपा के जीतने का दावा किया. सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने जयपुर रोड हाईवे स्थित किशनगढ़ की प्रतिष्ठित मार्बल फैक्ट्रियों का दौरा किया. इन फैक्ट्रियों में उन्होंने मार्बल और ग्रेनाइट की विभिन्न वैरायटी देखी. किशनगढ़ में मार्बल पत्थर देखने के बाद अखिलेश यादव ने कहा कि मार्बल पत्थर देखना अपने आप में एक नया अनुभव है. यहां आकर मार्बल पत्थर के विभिन्न रंग, डिजाइन और आकार देखा. इससे एक नया अनुभव मिला है.