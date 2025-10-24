अखिलेश यादव बोले- बिहार की जनता तेजस्वी को मौका जरूर देगी, यूपी को लेकर किया ये बड़ा दावा
यूपी के पूर्व सीएम और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव किशनगढ़ पहुंचे. यहां उन्होंने बिहार चुनाव पर बयान दिया है.
Published : October 24, 2025 at 5:01 PM IST
अजमेर: समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव निजी दौरे पर शुक्रवार को किशनगढ़ पहुंचे. एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत करते हुए यादव ने भाजपा सरकार पर निशाना भी साधा. उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य में एक ही दल की सरकार होने के प्रतीक 'डबल इंजन' है, लेकिन भाजपा का यह डबल इंजन नहीं है, यह झूठ का इंजन है. उन्होंने बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन को बधाई दी. साथ ही दावा किया कि बिहार की जनता इस बार इंडिया गठबंधन और युवा नेता तेजस्वी यादव को एक मौका जरूर देगी.
उन्होंने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 में सपा के जीतने का दावा किया. सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने जयपुर रोड हाईवे स्थित किशनगढ़ की प्रतिष्ठित मार्बल फैक्ट्रियों का दौरा किया. इन फैक्ट्रियों में उन्होंने मार्बल और ग्रेनाइट की विभिन्न वैरायटी देखी. किशनगढ़ में मार्बल पत्थर देखने के बाद अखिलेश यादव ने कहा कि मार्बल पत्थर देखना अपने आप में एक नया अनुभव है. यहां आकर मार्बल पत्थर के विभिन्न रंग, डिजाइन और आकार देखा. इससे एक नया अनुभव मिला है.
पढे़ं. यूपी के कैबिनेट मंत्री का दावा- 2027 में फिर बनेगी NDA की सरकार, योगी आदित्यनाथ तीसरी बार बनेंगे CM
सपा प्रमुख अखिलेश यादव एक प्राइवेट विमान से किशनगढ़ एयरपोर्ट पर उतरे. एयरपोर्ट पर पार्टी कार्यकर्ताओं और स्थानीय नेताओं ने गर्मजोशी से उनका स्वागत और अभिनंदन किया. एयरपोर्ट पर कुछ देर रुकने के बाद, अखिलेश यादव सड़क मार्ग से अपने निर्धारित गंतव्य के लिए रवाना हो गए. समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के इस हाई-प्रोफाइल दौरे के मद्देनजर, पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट पर है. सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं.