सपा ने राज्यसभा उम्मीदवारों के नामों का किया ऐलान, यूपी से 'प्रोफेसर' और नथवानी को टिकट, तीसरे पर सस्पेंस !
आधिकारिक जानकारी के मुताबिक, प्रोफेसर राम गोपाल यादव और धनराज परिमल नथवानी को राज्यसभा उम्मीदवार बनाया गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 30, 2026 at 10:54 AM IST|
Updated : September 30, 2026 at 11:40 AM IST
लखनऊ: राज्यसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने अपने दो उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है. पार्टी की ओर से जारी आधिकारिक जानकारी के मुताबिक, प्रोफेसर राम गोपाल यादव और धनराज परिमल नथवानी को राज्यसभा उम्मीदवार बनाया गया है. आज दोनों नेताओं ने नामांकन दाखिल कर दिया.
हालांकि, समाजवादी पार्टी ने अभी तीसरे उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया है. ऐसे में तीसरे उम्मीदवार को लेकर सस्पेंस बरकरार है.
दरअसल, राज्यसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी की ओर से तीन उम्मीदवार उतारे जाने की चर्चा पिछले कई दिनों से तेज थी. संभावित उम्मीदवारों में सलीम शेरवानी, आलोक रंजन और प्रोफेसर राम गोपाल यादव के नाम प्रमुखता से सामने आ रहे थे.
बुधवार सुबह पार्टी के आधिकारिक हैंडल से प्रोफेसर राम गोपाल यादव और धनराज परिमल नाथवानी के नाम का ऐलान कर दिया गया। तीसरे उम्मीदवार के नाम की घोषणा अभी नहीं की गई है.
राज्यसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के लिए पहले दो उम्मीदवारों की जीत की स्थिति अपेक्षाकृत स्पष्ट मानी जा रही है। पार्टी के पास इन दोनों उम्मीदवारों को जिताने के लिए पर्याप्त संख्या में विधायक और वोट मौजूद हैं. वहीं, तीसरे उम्मीदवार को राज्यसभा भेजने के लिए समाजवादी पार्टी को अतिरिक्त विधायकों के समर्थन की जरूरत पड़ेगी.
बताया जा रहा है कि तीसरे उम्मीदवार की जीत के लिए करीब 8 से 9 अतिरिक्त विधायकों के समर्थन की आवश्यकता हो सकती है. ये विधायक कहां से आएंगे और पार्टी तीसरे उम्मीदवार के लिए किस तरह समर्थन जुटाएगी, इसका फैसला समाजवादी पार्टी के नेतृत्व को करना है.
फिलहाल पार्टी ने दो उम्मीदवारों के नाम स्पष्ट कर दिए हैं, जबकि तीसरे नाम को लेकर राजनीतिक चर्चाएं जारी हैं. अब सबकी नजर इस बात पर है कि समाजवादी पार्टी तीसरे उम्मीदवार के तौर पर किसे मैदान में उतारती है.
कौन हैं धनराज परिमल नथवानी?
धनराज परिमल, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में ग्रुप प्रेसिडेंट हैं. जामनगर और वडोदरा मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन से जुड़े रहे हैं. वह रिलायंस न्यू एनर्जी लिमिटेड में भी डायरेक्टर हैं.
धनराज परिमल नथवानी एक सफल बिजनेसमैन के तौर पर भी उनकी एक पहचान रही है. उनके पिता परिमल नथवानी रिलायंस इंडस्ट्रीज के कॉर्पोरेट अफेयर्स डायरेक्टर हैं. झारखंड से निर्दलीय राज्यसभा सांसद हैं. इसी साल पहले NDA के समर्थन से राज्यसभा पहुंचे थे.
उनके पिता झारखंड और आंध्र प्रदेश से राज्यसभा सांसद के रूप में काम किए हैं. 2008 में पहली बार झारखंड से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर राज्यसभा पहुंचे थे. 2014 में झारखंड से दूसरी बार राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए थे. 2008 से 2020 तक राज्यसभा में इन्होंने प्रतिनिधित्व किया है.
2020 में उन्होंने वाईएसआर कांग्रेस पार्टी में प्रवेश किया और आंध्र प्रदेश से राज्यसभा पहुंचे थे. उनका कार्य कार्यकाल 2020 से 2026 तक रहा है. इसी साल उनका कार्यकाल समाप्त हो गया था.
वह रिलायंस इंडस्ट्री से जुड़े रहे. रिलायंस इंडस्ट्रीज में डायरेक्ट कॉरपोरेट अफेयर्स की जिम्मेदारी भी संभाली है. धनराज परमल नाथवानी को समाजवादी पार्टी ने राज्यसभा उम्मीदवार घोषित किया है.