सलमान खान के हस्ताक्षरों की नहीं होगी एफएसएल से जांच, आयोग ने लगाई रोक

आयोग ने मामले में शिकायतकर्ता को नोटिस जारी कर प्रकरण को सुनवाई के लिए राज्य उपभोक्ता आयोग की कोटा सर्किट बेंच में भेज दिया है.

आयोग ने लगाई रोक (ETV Bharat File Photo)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 23, 2026 at 9:07 PM IST

जयपुर: राज्य उपभोक्ता आयोग ने राजश्री पान मसाला के भ्रामक विज्ञापन से जुड़े मामले में कोटा जिला उपभोक्ता आयोग के गत 26 दिसंबर के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसके तहत जिला आयोग ने मामले में पेश जवाब और वकालतनामा सहित अन्य दस्तावेजों पर सलमान खान की ओर से किए हस्ताक्षरों की प्रमाणिकता की जांच एफएसएल से कराने को कहा था. इसके साथ ही आयोग ने मामले में शिकायतकर्ता को नोटिस जारी करते हुए प्रकरण को सुनवाई के लिए राज्य उपभोक्ता आयोग की कोटा सर्किट बेंच में भेज दिया है. आयोग ने यह आदेश राजश्री पान मसाला की ओर से दायर रिवीजन याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.

रिवीजन में अधिवक्ता देवेश शर्मा ने आयोग को बताया कि मामले में इन्द्रमोहन सिंह ने कोटा जिला उपभोक्ता आयोग में परिवाद पेश कर सलमान खान पर राजश्री पान का भ्रामक विज्ञापन करने का आरोप लगाया था. जिसमें सलमान खान की ओर से अपना जवाब और वकालतनामा पेश किया था. इसे शिकायतकर्ता ने यह कहते हुए चुनौती दी थी कि दस्तावेजों पर सलमान खान के हस्ताक्षर नहीं हैं. वहीं दूसरी ओर रिवीजनकर्ता ने परिवाद पर अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी. जिला आयोग ने परिवाद पर आपत्तियों की सुनवाई करने के बजाए सलमान खान के हस्ताक्षरों की जांच एफएसएल से कराने के आदेश दे दिए.

पढ़ें: जयपुर उपभोक्ता आयोग का फैसला, राजश्री पान मसाला के विज्ञापनों पर लगाई अंतरिम रोक

रिवीजन में कहा गया कि सलमान खान पान मसाला नहीं, इलाइची का विज्ञापन कर रहे हैं. मामले के परिवादी ने समान परिवाद विमल ब्रांड के खिलाफ भी किया था, उसमें इलायची का ही विज्ञापन किया जा रहा था. उस परिवाद को परिवादी ने वापस ले लिया था. इसके अलावा रिवीजनकर्ता ने जिला आयोग में परिवाद पर आपत्ति दर्ज कराई थी. जिसे तय करने के बजाए जिला आयोग ने अनावश्यक रूप से सलमान खान के हस्ताक्षरों की जांच के आदेश दे दिए. रिवीजन में कहा गया कि अनावश्यक मुकदमेबाजी से बचने के लिए रिवीजनकर्ता और सलमान खान के बीच एक एग्रीमेंट किया है, जिसके तहत रिवीजनकर्ता जिला आयोग के आदेश से प्रभावित पक्षकार है. इसलिए जिला आयोग के आदेश को निरस्त किया जाए.

