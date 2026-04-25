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यूट्यूबर सलीम वास्तिक गिरफ्तार, अपहरण और हत्या के मामले में हुई थी उम्र कैद की सजा

1995 के एक संगीन अपराध में सलीम वास्तिक दोषी पाया गया था और सालों तक कानून से बचकर पहचान छुपा कर रह रहा था.

यूट्यूबर सलीम वास्तिक गिरफ्तार
यूट्यूबर सलीम वास्तिक गिरफ्तार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : April 25, 2026 at 12:04 PM IST

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गाजियाबाद: यूपी के गाजियाबाद के लोनी इलाके में रहने वाले यूट्यूबर सलीम वास्तिक को शनिवार सुबह दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है. सलीम को लोनी स्थित उसके घर से गिरफ्तार किया गया है. सलीम वास्तिक सोशल मीडिया और यूट्यूब वीडियो के माध्यम से दिए गए बयानों को लेकर हमेशा चर्चा में बना रहता है.

1995 के एक संगीन अपराध में सलीम वास्तिक दोषी पाया गया था और सालों तक कानून से बचकर पहचान छुपा कर रह रहा था.

क्या है मामला
जानकारी के मुताबिक मामला 20 जनवरी 1995 का है. उत्तर पूर्वी दिल्ली के एक बिजनेसमैन की 13 साल के बेटे का अपहरण कर लिया गया था. अपहरण करने के बाद अपहरण कर्ताओं ने फोन कर ₹30000 की फिरौती की मांग की थी और फिरौती न देने पर बेटे की हत्या करने की धमकी दी थी. उसे वक्त पुलिस द्वारा की गई जांच के दौरान शक सलीम पर गया, उन दिनों सलीम संदीप बंसल के स्कूल में मार्शल आर्ट टीचर के तौर पर नौकरी करता था.

1995 में पुलिस द्वारा सलीम को गिरफ्तार किया गया और उसकी निशानदेही पर बिजनेसमैन के बेटे का शौक बरामद किया गया था. दो साल तक कोर्ट में मामला चल और 1997 में कोर्ट ने सलीम को उम्र कैद की सजा सुना दी. 3 साल बाद सन 2000 में दिल्ली हाई कोर्ट से अंतिम जमानत मिलने के बाद सलीम फरार हो गया. और पहचान छिपा कर दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में ठिकाने बदल बदल कर रहता रहा.

बताया जा रहा है कि पहले सलीम का पूरा नाम सलीम खान था. उसने खुद को मृत घोषित करवाया ताकि कोर्ट और पुलिस को गुमराह किया जा सके और सलीम वास्तविक नाम की नई पहचान से ठिकाने बदलकर विभिन्न क्षेत्रों में रहने लगा. 2022 के बाद सलीम वास्तविक लोनी में शिफ्ट हो गया. कपड़ों का कारोबार शुरू किया और फिर खुद को एक मुस्लिम बताकर यूट्यूब पर फोटो वीडियो डालने लगा.

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